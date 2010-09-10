Сообщение Avesgamer » Сегодня, 18:27

ни в коем случае. потом псоле стройки начнутся доплачивай за то, это ты не сделал, это не так сделал. и в итоге ни с чем. рискованная затея. плюс с оформлением права собственности будет проблема. сейчас ИЖС же не делят на части.

ищи участок лучше.



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