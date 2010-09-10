Участок многодетным.
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Участок многодетным.
В других регионах многодетным выделяют участки под строительство и даже стройматериалы (лес).
А что в Рязани? Где узнать?
А что в Рязани? Где узнать?
Re: Участок многодетным.
Вот тут ищите.
"Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев подписал закон, дополняющий Земельный кодекс Российской Федерации в части о безвозмездной передаче земельных участков многодетным семьям. Земля будет передана семьям, в которых числится 3 и больше детей, из федеральной и региональной собственности."
"Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев подписал закон, дополняющий Земельный кодекс Российской Федерации в части о безвозмездной передаче земельных участков многодетным семьям. Земля будет передана семьям, в которых числится 3 и больше детей, из федеральной и региональной собственности."
Re: Участок многодетным.
nikols писал(а):Вот тут ищите.
"Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев подписал закон, дополняющий Земельный кодекс Российской Федерации в части о безвозмездной передаче земельных участков многодетным семьям. Земля будет передана семьям, в которых числится 3 и больше детей, из федеральной и региональной собственности."
федеральной и региональной
Интересно! А к кому обращаться за фед. и к кому за рег.? Кто в курсе7
Re: Участок многодетным.
Гугуль выдал:
http://admrzn.ru/component/option,com_f ... /catid,13/
но инфа устаревшая.
http://admrzn.ru/component/option,com_f ... /catid,13/
но инфа устаревшая.
Re: Участок многодетным.
в других областях уже выдают
http://www.mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=102&t=26062
http://www.mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=102&t=26062
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 авг 2011, 12:30
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Участок многодетным.
Я так понимаю, что этот процесс только-только начался, так что наберитесь терпения!
http://juristic.pro
Re: Участок многодетным.
Господин Ковалев, априори, считает многодетных алкоголиками и тунеядцами, поэтому не торопится расставаться с муниципальными и федеральными землями.
А с его предложениями по проекту можно ознакомится здесь http://www.duma.ryazan.net/documents/kdume.shtml в строке Комитет по имущественным и земельным отношениям
О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области.
Там подробно расписывается как и кому и даже каким образом будут насчитывать сотки. Читайте и "радуйтесь" щедрости одного из Единороссов у власти
А с его предложениями по проекту можно ознакомится здесь http://www.duma.ryazan.net/documents/kdume.shtml в строке Комитет по имущественным и земельным отношениям
О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области.
Там подробно расписывается как и кому и даже каким образом будут насчитывать сотки. Читайте и "радуйтесь" щедрости одного из Единороссов у власти
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Участок многодетным
ни в коем случае. потом псоле стройки начнутся доплачивай за то, это ты не сделал, это не так сделал. и в итоге ни с чем. рискованная затея. плюс с оформлением права собственности будет проблема. сейчас ИЖС же не делят на части.
ищи участок лучше.
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ищи участок лучше.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Участок многодетным
Единственное, что тут всё больше народ ориентирован на недорогие дачи, а не на такие почти что загородные дома. Кажется легче будет искать покупателя где-то на продаже коттеджей, чем здесь.
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9 сообщений • Страница 1 из 1
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