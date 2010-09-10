Участок многодетным.

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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vala
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2009, 20:15

Участок многодетным.

Сообщение vala » 02 июл 2011, 07:32

В других регионах многодетным выделяют участки под строительство и даже стройматериалы (лес).
А что в Рязани? Где узнать?
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Участок многодетным.

Сообщение nikols » 02 июл 2011, 19:24

Вот тут ищите.
"Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев подписал закон, дополняющий Земельный кодекс Российской Федерации в части о безвозмездной передаче земельных участков многодетным семьям. Земля будет передана семьям, в которых числится 3 и больше детей, из федеральной и региональной собственности."
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vala
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2009, 20:15

Re: Участок многодетным.

Сообщение vala » 02 июл 2011, 21:52

nikols писал(а):Вот тут ищите.
"Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев подписал закон, дополняющий Земельный кодекс Российской Федерации в части о безвозмездной передаче земельных участков многодетным семьям. Земля будет передана семьям, в которых числится 3 и больше детей, из федеральной и региональной собственности."


федеральной и региональной

Интересно! А к кому обращаться за фед. и к кому за рег.? Кто в курсе7
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vala
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2009, 20:15

Re: Участок многодетным.

Сообщение vala » 02 июл 2011, 22:14

Гугуль выдал:
http://admrzn.ru/component/option,com_f ... /catid,13/
но инфа устаревшая.
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vala
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2009, 20:15

Re: Участок многодетным.

Сообщение vala » 02 июл 2011, 22:34

в других областях уже выдают
http://www.mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=102&t=26062
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Rubik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 12:30
Откуда: Рязань
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Re: Участок многодетным.

Сообщение Rubik » 02 авг 2011, 12:34

Я так понимаю, что этот процесс только-только начался, так что наберитесь терпения!
http://juristic.pro
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Sweti
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 13:15

Re: Участок многодетным.

Сообщение Sweti » 02 дек 2011, 23:36

Господин Ковалев, априори, считает многодетных алкоголиками и тунеядцами, поэтому не торопится расставаться с муниципальными и федеральными землями.
А с его предложениями по проекту можно ознакомится здесь http://www.duma.ryazan.net/documents/kdume.shtml в строке Комитет по имущественным и земельным отношениям
О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области.
Там подробно расписывается как и кому и даже каким образом будут насчитывать сотки. Читайте и "радуйтесь" щедрости одного из Единороссов у власти :evil:
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Участок многодетным

Сообщение Avesgamer » 20 сен 2019, 18:27

ни в коем случае. потом псоле стройки начнутся доплачивай за то, это ты не сделал, это не так сделал. и в итоге ни с чем. рискованная затея. плюс с оформлением права собственности будет проблема. сейчас ИЖС же не делят на части.
ищи участок лучше.

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Участок многодетным

Сообщение Avesgamer » 24 окт 2019, 11:13

Единственное, что тут всё больше народ ориентирован на недорогие дачи, а не на такие почти что загородные дома. Кажется легче будет искать покупателя где-то на продаже коттеджей, чем здесь.

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Участок многодетным

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 10:53

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