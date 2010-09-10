КВАРТИРА В МОСКВЕ

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Mixail_SiT
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 15:43

КВАРТИРА В МОСКВЕ

Сообщение Mixail_SiT » 06 июл 2011, 15:49

здравствуйте, необходим косметический ремонт, в московской квартире
Может быть посоветуете кого ? или кто то сам готов приехать?
сам жил раньше в рязани сейчас перебрались в москву, цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы, так что жду адекватных расценок!
Итак: планируем начать с 1 по 21 августа (3 недели) Квартира находится возле метро Люблино. Есть возможность проживания у нас.
Комната 10 кв.м.
Комната 13 кв.м.
Кухня 6 кв.м.
Коридор 3 кв.м.
Электрика. Выровнять пол, стены, потолок. Демонтировать старый пол. Сухая стяжка на 2 комнаты. Ламинат по диагонали. На кухню и коридор теплый пол. Плитка. Кухня фартук и стены под покраску. Комната и зал декоративная штукатурка.
Из плюсов -Ванна уже сделана. и батареями так же не прийдётся заниматься- договорились с местным сантехником.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя z645

Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ

Сообщение z645 » 08 июл 2011, 15:56

Mixail_SiT писал(а):цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы

:lol:
1. В Москве много не славян, которые будут работать за достаточно низкую зарплату.
2. Доехать до вас и сохранить низкие расценки на ремонт нереально. Вопрос - Зачем ехать если здесь расценки такие же?
3. Цены на отделку в 2 раза выше. Зарплаты в 2 раза выше. Вроде всё адекватно.
san-therm.ru
Вернуться к началу
про
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ

Сообщение про » 24 июл 2011, 23:50

вы даёте не реальные планы
Вернуться к началу
Аватара пользователя
nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ

Сообщение nekit1984 » Вчера, 23:44

а как на счёт Сочи, хочу там квартиру купить, посоветуйте с чего начать ,к кому пойти?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 2 гостя