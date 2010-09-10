Сообщение Mixail_SiT » 06 июл 2011, 15:49

здравствуйте, необходим косметический ремонт, в московской квартире

Может быть посоветуете кого ? или кто то сам готов приехать?

сам жил раньше в рязани сейчас перебрались в москву, цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы, так что жду адекватных расценок!

Итак: планируем начать с 1 по 21 августа (3 недели) Квартира находится возле метро Люблино. Есть возможность проживания у нас.

Комната 10 кв.м.

Комната 13 кв.м.

Кухня 6 кв.м.

Коридор 3 кв.м.

Электрика. Выровнять пол, стены, потолок. Демонтировать старый пол. Сухая стяжка на 2 комнаты. Ламинат по диагонали. На кухню и коридор теплый пол. Плитка. Кухня фартук и стены под покраску. Комната и зал декоративная штукатурка.

Из плюсов -Ванна уже сделана. и батареями так же не прийдётся заниматься- договорились с местным сантехником.