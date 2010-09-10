КВАРТИРА В МОСКВЕ
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 июл 2011, 15:43
КВАРТИРА В МОСКВЕ
здравствуйте, необходим косметический ремонт, в московской квартире
Может быть посоветуете кого ? или кто то сам готов приехать?
сам жил раньше в рязани сейчас перебрались в москву, цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы, так что жду адекватных расценок!
Итак: планируем начать с 1 по 21 августа (3 недели) Квартира находится возле метро Люблино. Есть возможность проживания у нас.
Комната 10 кв.м.
Комната 13 кв.м.
Кухня 6 кв.м.
Коридор 3 кв.м.
Электрика. Выровнять пол, стены, потолок. Демонтировать старый пол. Сухая стяжка на 2 комнаты. Ламинат по диагонали. На кухню и коридор теплый пол. Плитка. Кухня фартук и стены под покраску. Комната и зал декоративная штукатурка.
Из плюсов -Ванна уже сделана. и батареями так же не прийдётся заниматься- договорились с местным сантехником.
Может быть посоветуете кого ? или кто то сам готов приехать?
сам жил раньше в рязани сейчас перебрались в москву, цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы, так что жду адекватных расценок!
Итак: планируем начать с 1 по 21 августа (3 недели) Квартира находится возле метро Люблино. Есть возможность проживания у нас.
Комната 10 кв.м.
Комната 13 кв.м.
Кухня 6 кв.м.
Коридор 3 кв.м.
Электрика. Выровнять пол, стены, потолок. Демонтировать старый пол. Сухая стяжка на 2 комнаты. Ламинат по диагонали. На кухню и коридор теплый пол. Плитка. Кухня фартук и стены под покраску. Комната и зал декоративная штукатурка.
Из плюсов -Ванна уже сделана. и батареями так же не прийдётся заниматься- договорились с местным сантехником.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ
Mixail_SiT писал(а):цены за которые здесь делают ремонт для меня не приемлемы
1. В Москве много не славян, которые будут работать за достаточно низкую зарплату.
2. Доехать до вас и сохранить низкие расценки на ремонт нереально. Вопрос - Зачем ехать если здесь расценки такие же?
3. Цены на отделку в 2 раза выше. Зарплаты в 2 раза выше. Вроде всё адекватно.
san-therm.ru
Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ
вы даёте не реальные планы
Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ
а как на счёт Сочи, хочу там квартиру купить, посоветуйте с чего начать ,к кому пойти?
Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ
nekit1984 писал(а):а как на счёт Сочи, хочу там квартиру купить, посоветуйте с чего начать ,к кому пойти?
я бы все что бы не тратить время сразу бы обратился к знающим это дело людям например в http://www.vincent-realty.ru/
Re: КВАРТИРА В МОСКВЕ
Aota писал(а):nekit1984 писал(а):а как на счёт Сочи, хочу там квартиру купить, посоветуйте с чего начать ,к кому пойти?
я бы все что бы не тратить время сразу бы обратился к знающим это дело людям например в http://www.vincent-realty.ru/
ну в целом я так и думал, просто агенство не мог хорошее найти, спасибо)
6 сообщений • Страница 1 из 1
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