Ипотека на квартиру молодой семье
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
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pahan1 писал(а):Где это вы можете снять сейчас квартиру 3,5 т.? Однушка в центре мин. 6 т.
Да нет уважаемый, около 10тыс уже.
А ещё при получении кредита надо страховать всё и вся, что тоже большие деньги.
Ну это не имеет значения, довод был в пользу того что у Мужика рассчеты основаны на заниженных цифрах.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Мужик от сохи писал(а): Перезанять, это понятно, если вам кто-нить перезаймет тысяч так ... . Неважно сколько, но сумма будет не малая, если не выплаченной осталась хотя бы третья часть. Но все остальное я могу назвать только «махинацией» только очень глупые люди поведутся ждать месяц, или не пожелают уточнить юридическое состояние. Но они, как правило, покупают через ипотеку или через риэлтеров. Ипотекой предусмотрена жесткая сумма предоплаты и сроки, а вот риэлтеры конечно могут помочь, за соответствующую плату. Но это, все равно махинация. Да и рынок для такого рода покупателей явно где-то там, где покупал я. Это Дешевенькое жилье. Люди, которые могут себе позволить более солидное жилье, сразу потребуют документы. Да и не факт, что аналогичных предложений по рынку не будет.
Уфффф. Махинация это где нарушается закон. А это просто сделка. И что для нее надо будет сделать уже третий вопрос. Но нарушений закона тут нет.
Мужик от сохи писал(а):Аргументов в пользу вашей нефтяной версии я не получил. Что впрочем, не удивительно))
Версии чего? Вы в какой стране живете вообще? Новости не смотрите? Страна завалена нефтедолларами. Государство не знает куда их тратить. Вы в макроэкономике хоть каплю понимаете? Если да, то не задавайте глупых вопросов. Извините за прямоту.
Мужик от сохи писал(а):
Далее, если несколько квартир в доме, то это копейки. Из 200 квартирного дома несколько (до десяти) погоды не сделают, да и потом не понятно, куплены ли они вообще. Докажите, что куплены..
Что доказывать я знаю много примеров. Хорошо знаком с застройщиками. Знаю кто покупатели квартир и цели покупок. Людям явно не надо иметь по несколько квартир в одном доме при условии что им есть где жить и жить не плохо.
Мужик от сохи писал(а):
А вот с ценами на землю, это интересней, как говорится, достойный аргумент. Вы мне сей час можете озвучить эти цены? На текущий день? А? Дадите ссылочку, или советик куда за ентой самой землей идти? В какое ведомство? Кто заведует распределением и продажей земли в рязанских районах.
И еще, вопрос скорее не в стоймости земли, а в развитости дорожной инфраструктуры, были бы дороги, цены на земли вокруг Рязани были бы ниже.
Вы просто жаждете совка. Нет инстанции которая регулирует цены. Это рынок. Понимаете? Будет большой спрос будет большая цена. Это очевидно сударь!!!! Или вы наивно предполагаете, что цены на недвижимость будут расти, а цена земли будет стоять?
Не верите, посмотрите на Москву. Поинтересуйтесь ценами на землю около МКАДА....
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- Мужик от сохи
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: 14 янв 2005, 13:05
- Откуда: Советсткий Союз
Хорошо, сделка. Согласен, если найдете "подельшика" .
Кстати, я и просил "специалиста" по макроэкономике объяснить мне, лапотному, насколько страна "накачана". И тем боллее Рязанская область. Но спец только щеки дует...
"Многие примеры" не являются репрезинтативной выборкой покупателей из статистики продаж квартир. Мнение "знакомых застройщиков" не вызывает доверие поскольку я 1. Сомневаюсь в наличии таковых среди Ваших знакомств и 2. Может не совпадать с их реальным пониманием ситуации, поскольку, грубо говоря, они могут "вешать лапшу Вам, уважаемый, на уши". Опять же, ничего по теме и ничего толкового.
Жаждать чего-то я могу только после перепоя под утро, и жажды эти носят, в основном, физиологический характер. Касательно моих взглядов на дальнейшее поведение рынка недвижимости, и в том числе земельных участков, я могу высказаться отдельно, что, впрочем, частично уже и делал.
Я так понимаю, что обоснованого ответа я не получу ни по одному пункту... Честно признаться этого я и ожидал. Каких мыслей мно ожидать от форума подобного качества?
Кстати, я и просил "специалиста" по макроэкономике объяснить мне, лапотному, насколько страна "накачана". И тем боллее Рязанская область. Но спец только щеки дует...
"Многие примеры" не являются репрезинтативной выборкой покупателей из статистики продаж квартир. Мнение "знакомых застройщиков" не вызывает доверие поскольку я 1. Сомневаюсь в наличии таковых среди Ваших знакомств и 2. Может не совпадать с их реальным пониманием ситуации, поскольку, грубо говоря, они могут "вешать лапшу Вам, уважаемый, на уши". Опять же, ничего по теме и ничего толкового.
Жаждать чего-то я могу только после перепоя под утро, и жажды эти носят, в основном, физиологический характер. Касательно моих взглядов на дальнейшее поведение рынка недвижимости, и в том числе земельных участков, я могу высказаться отдельно, что, впрочем, частично уже и делал.
Я так понимаю, что обоснованого ответа я не получу ни по одному пункту... Честно признаться этого я и ожидал. Каких мыслей мно ожидать от форума подобного качества?
Воняет портянками? Не обращайте внимания...
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Мужик от сохи писал(а):Хорошо, сделка. Согласен, если найдете "подельшика" .
Кстати, я и просил "специалиста" по макроэкономике объяснить мне, лапотному, насколько страна "накачана". И тем боллее Рязанская область. Но спец только щеки дует...
"Многие примеры" не являются репрезинтативной выборкой покупателей из статистики продаж квартир. Мнение "знакомых застройщиков" не вызывает доверие поскольку я 1. Сомневаюсь в наличии таковых среди Ваших знакомств и 2. Может не совпадать с их реальным пониманием ситуации, поскольку, грубо говоря, они могут "вешать лапшу Вам, уважаемый, на уши". Опять же, ничего по теме и ничего толкового.
Жаждать чего-то я могу только после перепоя под утро, и жажды эти носят, в основном, физиологический характер. Касательно моих взглядов на дальнейшее поведение рынка недвижимости, и в том числе земельных участков, я могу высказаться отдельно, что, впрочем, частично уже и делал.
Я так понимаю, что обоснованого ответа я не получу ни по одному пункту... Честно признаться этого я и ожидал. Каких мыслей мно ожидать от форума подобного качества?
Извиите но я просто над вами. Вы хотите чтобы вам тут фамили и адреса были написаны? И указано откуда кто сколько денег намыл? Это наивность или глупость? Кто же это рассказывает на право и на лево. А на брудершафт с вами никто не пил...
Общение в форуме ведется на уровне доверия, иначе зачем людям что говорить. Верить не верить, тоже ваше право. Не нравится аудитория, идите на другой. Но глупо ожидать услышать, то что вам не скажут даже при личной встрече.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
MZ писал(а):Решил заняться археологией, ибо самому надо ипотеку брать. Вот думаю про КИТ-финанс. Есть более 50% первого взноса, серая зарплата (что их устраивает), но хочу новостройку. Кто был там у них, отзовитесь! Стоит ли связываться?
В Рязани они только открылись осенью, это же федеральная компания. Отзывы тут набрать еще сложно. Надо их поискать на московских сайтах. Изначально степень доверия к ним должна быть высокая... мне так кажется...
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Не совсем согласен с "Окса". Ипотека в России практически недоступна Молодым семьям. Громкие слова о помощи молодым семьям просто обман. Субсидии, частично компенсируемые процентные ставки - не знаю, кому достаются. На счет РИК вряд ли, то, что "надо". Был у них в марте 2007г. В итоге господдержка - не надейся! (Есть молодая семья, есть достаточный для ипотеки, официально подтверждаемый доход - не важно). А на обычных условиях их партнеров (хотелось новостройку - работает только Ринвест и газэнергопром) ставки сумасшедшие, порядка 16% (до регистрации), а вместо поручителей (их не надо ) для кредита 1,6 млн на 10 лет необходимо подтвердить доход на 81 тыс./месяц (зато, хоть на пятерых созаемщиков ). Вряд ли для Рязани это реально. В итоге - Сбербанк (правда, летом). Однозначно выгоднее. Ставка - 12,25 (до регистрации) - переплата по процентам меньше, почти в два раза (платежи - дифференцированные, сначала - тяжело). А чтоб больше шансов получить одобрение - можно покупать жилье напрямую у застройщика (партнерские отношения со СБ уже, наверно, почти у всех). [/b]
Re: Ипотека на квартиру молодой семье
Исходя из каких расценок будет рассчитываться размер субсидии?
Субсидия предоставляется в размере не менее:·
35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей;
40 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей.
Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера субсидии устанавливается органом местного самоуправления, но не вышесредней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Размер субсидии рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Молодой семье — участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополнительная субсидияза счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), в порядке, определяемом соответственно органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления.
http://www.toflat.ru/
Субсидия предоставляется в размере не менее:·
35 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, не имеющих детей;
40 % расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих 1 и более детей.
Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера субсидии устанавливается органом местного самоуправления, но не вышесредней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Размер субсидии рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Молодой семье — участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополнительная субсидияза счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), в порядке, определяемом соответственно органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления.
http://www.toflat.ru/
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Ипотека на квартиру молодой семье
Здравствуйте. Хочу спросить экспертов, либо тех, кто сталкивался с покупкой квартиры в ипотеку https://ipoteka.cc/polucheniye/mat-kapital/ материнским капиталом. Подскажите, реально ли так сделать? Просто опыт знакомого говорит об обратном. Где подводные камни?
Re: Программа Молодая семья.
Вижу про ипотеку для молодой семьи много советов, да , нужно дело.
А Вы знаете, что есть и такая программа - Молодая семья !
Одной из основных обязанностей государства является оказание необходимой материальной помощи населению, которое нуждается в дополнительном обеспечении. К данной категории граждан относятся, в частности, семьи, в которых имеется новорожденный ребенок. Программа «Молодая семья» представляет из себя комплекс мероприятий, который дает возможность молодым семьям более оперативно разрешать проблему с жильем. Однако для того, чтобы стать участником программы, граждане должны подходить под ряд искомых параметров, а также подать необходимые документы в контролирующую инстанцию.
Подробнее, кто хочет в ней участвовать, вот тут и почитайте https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/programma-molodaya-semya.html.
А Вы знаете, что есть и такая программа - Молодая семья !
Одной из основных обязанностей государства является оказание необходимой материальной помощи населению, которое нуждается в дополнительном обеспечении. К данной категории граждан относятся, в частности, семьи, в которых имеется новорожденный ребенок. Программа «Молодая семья» представляет из себя комплекс мероприятий, который дает возможность молодым семьям более оперативно разрешать проблему с жильем. Однако для того, чтобы стать участником программы, граждане должны подходить под ряд искомых параметров, а также подать необходимые документы в контролирующую инстанцию.
Подробнее, кто хочет в ней участвовать, вот тут и почитайте https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/programma-molodaya-semya.html.
Re: Ипотека на квартиру молодой семье
Могу вам подсказать где выгодно застраховать ипотеку при Юникредит, ведь это дело крайне важное, и обратить внимание стоит. Смотрите, вот тут вот https://kvateka.ru/gde-vygodno-zastrahovat-ipoteku-pri/ четко и ясно данный вопрос расписан, сможете разобраться без особого труда в теме. И страховаться очень важно, как по мне
Re: Ипотека на квартиру молодой семье
Хорошее дело ипотека , для молодой семьи , согласна !
Для начала следует понять, кто вообще подпадает под определение «молодая семья». Есть ограничения по возрасту, которые могут быть разными в банках и на условиях федеральной программы. В частности, программа «Молодой семье — доступное жилье», действовавшая на уровне государства в 2005–2015 годах и продленная потом, не устанавливала верхний возрастной предел.
Однако по определению молодыми гражданами считались лица в возрасте от 18 до 35 лет. И вот Вам статья , тут все про такую ипотеку узнаете https://finach.ru/ipoteka-dlja-molodoj-semi/.
У меня дочь уже оформила !
Для начала следует понять, кто вообще подпадает под определение «молодая семья». Есть ограничения по возрасту, которые могут быть разными в банках и на условиях федеральной программы. В частности, программа «Молодой семье — доступное жилье», действовавшая на уровне государства в 2005–2015 годах и продленная потом, не устанавливала верхний возрастной предел.
Однако по определению молодыми гражданами считались лица в возрасте от 18 до 35 лет. И вот Вам статья , тут все про такую ипотеку узнаете https://finach.ru/ipoteka-dlja-molodoj-semi/.
У меня дочь уже оформила !
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