Сообщение admin » 15 ноя 2006, 10:16

Мужик от сохи писал(а): Перезанять, это понятно, если вам кто-нить перезаймет тысяч так ... . Неважно сколько, но сумма будет не малая, если не выплаченной осталась хотя бы третья часть. Но все остальное я могу назвать только «махинацией» только очень глупые люди поведутся ждать месяц, или не пожелают уточнить юридическое состояние. Но они, как правило, покупают через ипотеку или через риэлтеров. Ипотекой предусмотрена жесткая сумма предоплаты и сроки, а вот риэлтеры конечно могут помочь, за соответствующую плату. Но это, все равно махинация. Да и рынок для такого рода покупателей явно где-то там, где покупал я. Это Дешевенькое жилье. Люди, которые могут себе позволить более солидное жилье, сразу потребуют документы. Да и не факт, что аналогичных предложений по рынку не будет.





Мужик от сохи писал(а): Аргументов в пользу вашей нефтяной версии я не получил. Что впрочем, не удивительно))



Мужик от сохи писал(а):



Далее, если несколько квартир в доме, то это копейки. Из 200 квартирного дома несколько (до десяти) погоды не сделают, да и потом не понятно, куплены ли они вообще. Докажите, что куплены..



Мужик от сохи писал(а):

А вот с ценами на землю, это интересней, как говорится, достойный аргумент. Вы мне сей час можете озвучить эти цены? На текущий день? А? Дадите ссылочку, или советик куда за ентой самой землей идти? В какое ведомство? Кто заведует распределением и продажей земли в рязанских районах.

И еще, вопрос скорее не в стоймости земли, а в развитости дорожной инфраструктуры, были бы дороги, цены на земли вокруг Рязани были бы ниже.

Уфффф. Махинация это где нарушается закон. А это просто сделка. И что для нее надо будет сделать уже третий вопрос. Но нарушений закона тут нет.Версии чего? Вы в какой стране живете вообще? Новости не смотрите? Страна завалена нефтедолларами. Государство не знает куда их тратить. Вы в макроэкономике хоть каплю понимаете? Если да, то не задавайте глупых вопросов. Извините за прямоту.Что доказывать я знаю много примеров. Хорошо знаком с застройщиками. Знаю кто покупатели квартир и цели покупок. Людям явно не надо иметь по несколько квартир в одном доме при условии что им есть где жить и жить не плохо.Вы просто жаждете совка. Нет инстанции которая регулирует цены. Это рынок. Понимаете? Будет большой спрос будет большая цена. Это очевидно сударь!!!! Или вы наивно предполагаете, что цены на недвижимость будут расти, а цена земли будет стоять?Не верите, посмотрите на Москву. Поинтересуйтесь ценами на землю около МКАДА....