Православные священники — мишень информационной войны
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
http://www.pravmir.ru/svyashhennik-aleksandr-pikalev-lomat-zhenu-ob-koleno/
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 18:08
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Если бы священники не колотили бабки на религии, особенно патриарх Кирилл, никто бы их не трогал, вернее трогали, да поменьше, всяким моральным выродкам это было не темой для насмешек.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
https://www.youtube.com/watch?v=luXNq1xPgGI
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Православные священники — мишень информационной войны...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Православные священники — мишень информационной войны
порой православные священники сами и являются провокацией, которая и помогает им стать мишенью(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
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Меня зовут Андрей Николаевич. Подозвав Лену пальцем он сказал: Я согласился, возбужденно предчувствуя что из этого может получиться что-то необычное Я вышла из аудитории злая и расстроенная.
http://pornoshavka.ru/tag/%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83/ Как будто врач с медсестрой не видели маленьких мальчиков голышом! Ты отличная девушка! Также я надела свою любимую джинсовую коротенькую юбку и красную кофточку с высоким воротничком!
Я смотрю на неё, она в рот струю впускает и она тут-же выливается. http://pornoshavka.ru/tag/%D0%BC%D0%B0% ... %B4%D1%8C/ Потом, летя на спине манты домой и крепко прижимаясь к своему мужчине она размышляла, как же все-таки прекрасен этот чудесный мир Пандоры...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:11
Арапски Попа 2017
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Сисястой Впердолил - Порно Шавка.
Она может не поверить, что все, что сейчас происходит, это его инициатива. С годами пройдет. Его пальцы скользили по хрупкой женькиной спине, а губы спускались все ниже: с шеи на грудь, потом на живот... http://pornoshavka.ru/tag/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/ Надя,вымыв пол пришла в комнату где был телевизор.
Её просто пользовали. Не буду вдаваться в подробности. Что-то свистело и щелкало. На днях я оставила его и одну девочку на дополнительные занятия по математике.
http://pornoshavka.ru/tag/%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83/ Что ж, поздравляю тебя с поллюцией, с тем, что ты на практике познал, что такое кончать... Нет, так мы не справимся! Господин вынимает член и...
Я приковала его одну руку, затем другую. http://pornoshavka.ru/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C/ Света смотрела на них с плохо скрываемой завистью. После нескольких повторов дело пошло немного легче.
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