Православные священники — мишень информационной войны
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
http://www.pravmir.ru/svyashhennik-aleksandr-pikalev-lomat-zhenu-ob-koleno/
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 18:08
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Если бы священники не колотили бабки на религии, особенно патриарх Кирилл, никто бы их не трогал, вернее трогали, да поменьше, всяким моральным выродкам это было не темой для насмешек.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
https://www.youtube.com/watch?v=luXNq1xPgGI
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Православные священники — мишень информационной войны...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Православные священники — мишень информационной войны
порой православные священники сами и являются провокацией, которая и помогает им стать мишенью(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:15
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:15
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Главное на сегодня - порнушечные записи Бузовой на вечеринке
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- Сегодня Витенька нас обоих осмотрит - как ты думаешь? Привет! Я сказала Игорю, что была бы не прочь поведать вам об одном из наших сексуальных приключений. Игорь как раз собирается написать рассказ об этом, а я в свою очередь попытаюсь написать рассказ о том же самом, но с моей точки зрения. Иногда мужчины и женщины видят одно и то же событие по-разному. Как бы там ни было, надеюсь, что моя точка зрения заинтересует не только мужчин, но и женщин. В конце концов, я ведь тоже во всем этом участвовала. Игорь сказал, что если мне удастся написать хороший рассказ, то тогда я по-настоящему заведу своих читателей. Уже одна мысль о том, что при чтении моего рассказа у кого-то намокнут или оттопырятся трусы (все в зависимости от того, кто это станет читать), заставляет меня саму исходить соками. И, конечно, пока я буду все это одной рукой писать, другая моя рука позаботится о том, чтобы мое возбуждение не спадало. Только представьте себе такую картину: раскинув ноги, я лежу абсолютно голая на нашей громадной тахте и прямо на глазах у Игоря ласкаю себя пальчиком. Игорь обожает смотреть, как я ублажаю себя, а если при этом я еще начинаю говорить всякие непристойности, то он заводится с пол-оборота. Ну вот, я еще не успела приступить к написанию рассказа, а уже близка к оргазму. Эх, вот бы вам оказаться сейчас рядом и поглазеть на меня!
пишите мне в личку)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:15
Ты давно хотел увидеть секс фото Ольги Бузовой без джинсов
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Не когда бы ни поверил, если бы не увидел сам. Если у тебя есть чему вставать, оно встанет, уж будь уверен. Без вариантов, и без комментариев. - Разденься.
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Видели бы секс ролики Бузовой на море
http://xiangyu21.com/home.php?mod=space&uid=392564
Азартные любительские потрахушки c общительной бисексуалкой. Уравновешенный преподаватель любит по-французски ее раскатисто.
http://188beiyong.com/home.php?mod=space&uid=153300
Специально ждал этого дня - порнушные фотоснимки Бузовой с дачи
http://www.shekouzhigongsi.com/home.php ... &uid=46549
Не когда бы ни поверил, если бы не увидел сам. Если у тебя есть чему вставать, оно встанет, уж будь уверен. Без вариантов, и без комментариев. - Разденься.
пишите мне в личку)
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