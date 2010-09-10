Православные священники — мишень информационной войны
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
http://www.pravmir.ru/svyashhennik-aleksandr-pikalev-lomat-zhenu-ob-koleno/
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:
«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 18:08
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Если бы священники не колотили бабки на религии, особенно патриарх Кирилл, никто бы их не трогал, вернее трогали, да поменьше, всяким моральным выродкам это было не темой для насмешек.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Православные священники — мишень информационной войны
https://www.youtube.com/watch?v=luXNq1xPgGI
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016
шедевр. все, от первого и до последнего слова.
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Православные священники — мишень информационной войны
Православные священники — мишень информационной войны...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Православные священники — мишень информационной войны
порой православные священники сами и являются провокацией, которая и помогает им стать мишенью(
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
самые сильные заговоры
заговор на удачную торговлю
заговоры сильные на деньги
заговор на беременность
заговор на возвращение любимого
заговоры чтобы сдать экзамен
последствия приворота для заказчика
заговор на красоту на старый новый год
любовные заговоры
заговор в рождество на любовь
заговор на лотерею
приворот отворот
сильный приворот на любовь который нельзя снять
легкий приворот
заговоры от испуга ребенка
последствия приворота для заказчика
заговоры против врагов
заговор на защиту
заговор против пьянства
заговоры на похудение кто худел отзывы
очистка молитвами и заговорами
заговоры сильные на деньги
заговор на беременность
заговор на возвращение любимого
заговоры чтобы сдать экзамен
последствия приворота для заказчика
заговор на красоту на старый новый год
любовные заговоры
заговор в рождество на любовь
заговор на лотерею
приворот отворот
сильный приворот на любовь который нельзя снять
легкий приворот
заговоры от испуга ребенка
последствия приворота для заказчика
заговоры против врагов
заговор на защиту
заговор против пьянства
заговоры на похудение кто худел отзывы
очистка молитвами и заговорами
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
заговор на привлечение клиентов
заговор на приворот
тайны заговора
заговор от температуры
заговор на привлечение любви
заговор на деньги на убывающую луну
заговор от температуры
заговор на молодость и красоту
заговор на любовь женщины
заговор на везение
медовый заговор
снятие приворота последствия
заговоры и молитвы на новый год
заговор чтобы любимый позвонил
заговор на желание на рождество
заговор на здоровье в рождество
заговор на тоску мужчины
как снять венец безбрачия
приметы и заговоры на рождество
заговор от сплетен
заговор 2007
тайны заговора
заговор от температуры
заговор на привлечение любви
заговор на деньги на убывающую луну
заговор от температуры
заговор на молодость и красоту
заговор на любовь женщины
заговор на везение
медовый заговор
снятие приворота последствия
заговоры и молитвы на новый год
заговор чтобы любимый позвонил
заговор на желание на рождество
заговор на здоровье в рождество
заговор на тоску мужчины
как снять венец безбрачия
приметы и заговоры на рождество
заговор от сплетен
заговор 2007
Вернуться в «Религия, конфессии»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей