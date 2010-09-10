Православные священники — мишень информационной войны

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Православные священники — мишень информационной войны

Сообщение ФрекенСнорк » 09 фев 2016, 10:38

http://www.pravmir.ru/svyashhennik-aleksandr-pikalev-lomat-zhenu-ob-koleno/

https://youtu.be/19zLUKBng4w
Некоторые цитаты из выступления***:

«Бабы наглые, противные и если она в лоб не получит, хотя бы раз в жизни – она ничего не поймет, ничего! Я в этом уверен! Есть такие смиренные бабы, которые чувствуют на расстоянии: “сейчас получу в лоб” и понимают как бы смысл жизни. И все. А есть дуры, у которых чувства нет, наглость зашкаливает, наглости слишком много, чувства никакого, значит, нужно приложиться к ней. Или просто говорить: “Дорогая, до свидания! Там лифт. Значит, на кнопку нажмешь, кнопка “1”, спускайся вниз, чтобы не воняло тобой здесь, коза дурная, пошла отсюда. Таких как ты, дорогая, с каждым годом все больше и больше… Т.е. я могу до 45-и отдыхать. От 17 до 50 у меня выбор. А ты- нет. Не понимаешь-ты дура. Дура. Причем стоеросовая. Это значит непроходимая. Это такое редкое дерево. Я могу от 17 до 45 до 50 до 55 выбирать, если захочу. А ты можешь от 16 до 30, а дальше потом на смену тебе пришли которым 16 и тебе нужно там мазаться краситься, выдумывать что-то. Не понимаешь? Не работает соображалка? До свидания!»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Carelonel12
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 18:08

Re: Православные священники — мишень информационной войны

Сообщение Carelonel12 » 01 авг 2016, 20:29

Если бы священники не колотили бабки на религии, особенно патриарх Кирилл, никто бы их не трогал, вернее трогали, да поменьше, всяким моральным выродкам это было не темой для насмешек.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Православные священники — мишень информационной войны

Сообщение ФрекенСнорк » 21 авг 2016, 16:11

https://www.youtube.com/watch?v=luXNq1xPgGI
Всеволод Чаплин Персонально Ваш Эхо Москвы 15 августа 2016

шедевр. все, от первого и до последнего слова. :) :) :)
воистину, можно сказть, что раз Христос пришел ко всем, то незванный гость...и далее по тексту...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Православные священники — мишень информационной войны

Сообщение UNCLE1911 » 24 авг 2016, 14:48

Православные священники — мишень информационной войны...
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Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Арти
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 14:51

Re: Православные священники — мишень информационной войны

Сообщение Арти » 30 сен 2016, 14:57

порой православные священники сами и являются провокацией, которая и помогает им стать мишенью(
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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