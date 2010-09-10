Сообщение AlexarCoamy » 45 минут назад

Калькулятор ТО, это очень просто и удобно для понимания цены на обслуживание вашего Volvo, стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей

ВольвоРегулярное проведение ТО является залогом долгой беззаботной работы Вашего автомобиля. Техническое обслуживание современных

автомобилей Вольво необходимо проводить каждые 20 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Для быстрого

расчета стоимости предстоящего технического обслуживания предлагаем воспользоваться нашим приложением «Калькулятор ТО». Мы специально

разработали данную программу для экономии драгоценного времени наших клиентов.Весь перечень работ полностью соответствует официальному

техническому регламенту обслуживания автомобилей Вольво в России. Мы подберем Вам оптимальное решение по техническому обслуживанию,

cохранив надежность Вашего Вольво, время и деньги. Вычислить стоимость то вольво хс60 можно в калькуляторе, достаточно точно. просто

укажите тип запасных частей и пробег вашего Вольво хс60.Вам необходимо задать всего лишь 3 параметра: модель, двигатель и пробег, и

Вы сможете оперативно узнать стоимость работ по вашему автомобилю Volvo при проведении ТО:

Вы можете сразу узнать стоимость ТО Volvo: ознакомиться с регламентом работ ТО для Вашего автомобиля рассчитать стоимость работ

планового ТО для вашего Вольво отправить заявку на расчет точной полной стоимости записаться на ТО, сохранив результаты расчетов

Почему мы не рассчитываем полную стоимость ТО Volvo?Полная стоимость Вашего технического обслуживания зависит от множества факторов:

типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные) спец предложений и действующих акций индивидуальных предложений по

обслуживанию Вашего ВольвоКалькулятор ТО * Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде

их использования На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.

При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и выбирают так

называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся независимыми

компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск запчастей может производиться

под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит дешевле оригинальных запасных частей.

Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается от заводских. Давайте рассмотрим применение

«неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического обслуживания Вольво В 2008 году завод-изготовитель Volvo

увеличил межсервисный интервал благодаря использованию высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на

всем межсервисном интервале технического обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы

снижает срок службы и надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным

параметром фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это будет

сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и воздушным фильтром.

Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.Тормозные колодки. К тормозным

колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное

сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также

имеют важное значение для владельцев.Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении.

Тормозные свойства при холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного

потормозить, как эффективность торможения падает в разы. Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель

тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода, межсервисного

интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что приводит их к быстрому износу,

или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для

данного автомобиля свойствами.ИТОГО При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации

критического отсутствия финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется

замена этих деталей.В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт,

мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же

денег, а иногда даже дороже.

Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше?При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто уководствуются

параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату.Автомобили Вольво имеют

довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-изготовителя. Последовательность разборно-

сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа –

информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный

специалист сможет быстро определить по первым симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях ипоможет

избежать глобальных трат от сильных поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и

обслуживании автомобилей шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной

категории автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам

оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol является одним

из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства современных двигателей

и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству

используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются

исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла.

Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.

Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической

документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с

увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых

возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига

(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией

по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу

Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью

удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных

двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2 бренда данного масла

: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел

Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества

специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для

розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.

правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками. Компания Castrol

является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства

современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие

требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла

руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество

масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его

из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической

документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с

увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых

возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига

(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией

по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу

volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами

пониженной летучестью удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и

выше В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует

бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что

линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества

специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для

розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах. правильно

подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.Современные автомобили Вольво

имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания достаточна для того, чтобы поддерживать

свой Вольво в форме.При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие

неисправность на начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.Стоит также отметить, что условия

эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад температур, агрессивная внешняя среда, а также

часто образовываются затруднения дорожного движения.Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз

в десять тысяч километров. И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном.

Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.