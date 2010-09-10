Грибы

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Грибы

Сообщение tochka » 20 авг 2016, 21:45

listen10 писал(а):Не знал о таком грибе "Валуй",вчера тёща позвонила,спросила как готовить. Не наш метод,три дня вымачивать - щас! Такое лучше не собирать.

В наших краях их тысячи. Лес местами прямо покрыт ими. А мама недавно рассказывала, что в ее детстве их собирали и ели. Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Грибы

Сообщение ФрекенСнорк » 21 авг 2016, 13:09

tochka писал(а):Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.

нечего, нечего. "Уроки французского" Распутина помните? вот как раз про это. в том числе.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Грибы

Сообщение tochka » 21 авг 2016, 20:29

ФрекенСнорк писал(а):
tochka писал(а):Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.

нечего, нечего. "Уроки французского" Распутина помните? вот как раз про это. в том числе.

Это 60е годы. Агропустынь, леса рядом, огород, скотина. Вот не верю я, что нечего было есть.

А сейчас?)))

Просто, имхо, кому-то хочется экстрима, несмотря на обилие благородных грибов.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Грибы

Сообщение ФрекенСнорк » 21 авг 2016, 20:48

tochka писал(а):Вот не верю я, что нечего было есть.

ну не верите, и не верите.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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sudo
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 18:39

Re: Грибы

Сообщение sudo » 21 авг 2016, 21:18

Угу,встретились ,2 еврейские бабки
К черту валдай
Приезжайте в деулино за лисичками,белых мало
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Грибы

Сообщение ФрекенСнорк » 21 авг 2016, 21:54

sudo писал(а):К черту валдай

да-да, Валдай к черту, вместе с форумом его и клубом... :lol:
эх, Митрофанушка.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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sudo
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 18:39

Re: Грибы

Сообщение sudo » 21 авг 2016, 23:03

Во! Еврейская бабка активизировалась
Ну да ошибся ,и сам видел,форум исправить не дал
А тролям если ответить нечего,то глумятся над описками
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Грибы

Сообщение ФрекенСнорк » 22 авг 2016, 08:13

sudo писал(а):Во! Еврейская бабка активизировалась
Ну да ошибся ,и сам видел,форум исправить не дал
А тролям если ответить нечего,то глумятся над описками

дедушка, имейте сострадание...
"Чего ж ты плачешь? -да как же мне не плакать? тридцать пять лет, как я с молодым хлопцем не целовалась!"(Свадьба в Малиновке) :lol:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Грибы

Сообщение Дед Анатольич » 24 авг 2016, 00:22

Грибов много, ядовитых из них мало. Знакомая у меня была, научила собирать "нераскрученные" виды. Экзотика, конечно, но есть весьма неплохие рецепты.
Рядовка тополевая, в примеру. В засолке крепкая, вкус приятный.
Рядовка зеленая очень нравится. В Сушках навалом. Осенью съезжу.
На прошлой неделе ходил несколько раз по окрестным посадкам-лескам. Один раз, чтобы не уходить пустым, набрал жгуче-млечных млечников. Они чистенькие, червивыми не бывают. Сутки вымачивания с заменой воды 3 раза, два раза по 15 минут поварил, четыре 600-граммовых баночки сделал. Хороший гриб, остренький.
Валуи ел, с целью интереса. Хлопотно готовить, вкус специфический, так что сейчас не связываюсь.
Только живи, и до всего доживешь
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Грибы

Сообщение Дед Анатольич » 26 авг 2016, 22:39

Сегодня повезло - корзинка поддубовиков и чуть поменьше маслят. Маслята, заразы, червивые, даже мелкие, а то можно было бы и в разы больше набрать
Только живи, и до всего доживешь
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Tash1941
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 12:57

Re: Грибы

Сообщение Tash1941 » 27 авг 2016, 13:01

Добрый день! Приехали в Рязань неделю назад. Очень хочется сходить по грибы, покупать боимся. Есть ли в Рязани грибные туры? Хочется прибиться к опытным грибникам, чтобы собрать съедобные грибы и не заблудиться :D
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Грибы

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 13:17

Для грибных туров нужна еще и грибная погода. А сейчас можно купаться в озерах, какие грбы)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Tash1941
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 12:57

Re: Грибы

Сообщение Tash1941 » 27 авг 2016, 13:41

UNCLE1911 писал(а):Для грибных туров нужна еще и грибная погода. А сейчас можно купаться в озерах, какие грбы)

Понятно))) Тогда подскажите пожалуйста, где купить проверенных грибов (лисичек например)? В русскую рулетку с бабушками и неизвестными грибами играть не хочется
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Грибыюп

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 15:16

Лисички практически не бывают "плохими". А 100 проц. свежие нормальные грибы продаются на ягодно-грибных рыночках на деулинском повороте после Ласково и на перекрестке Требухино- Передельцы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Yrok
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 27 май 2009, 19:24

Re: Грибы

Сообщение Yrok » 03 сен 2016, 13:06

Совсем мало!
Третий раз за всё платит!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Грибы

Сообщение UNCLE1911 » 03 сен 2016, 18:50

Вчера до работы набрал 5 ведер подосиновиков за два часа. Жена очень ругалась, до обеда с ними в свой выходной занималась.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Yrok
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 27 май 2009, 19:24

Re: Грибы

Сообщение Yrok » 12 сен 2016, 11:50

Грибов полно, третий заход в лес- 20 минут, и трёхведерная корзина молодых подосиновики с бугром.
Третий раз за всё платит!
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Грибы

Сообщение listen10 » 15 сен 2016, 20:31

Yrok писал(а):Грибов полно, третий заход в лес- 20 минут, и трёхведерная корзина молодых подосиновики с бугром.

Для меня сбор грибов потерял смысл,т.к. грибы использую исключительно сушёные.Пробовал замораживать - не то, высушить можно только полведра за раз и в течении 36 часов.Вот и получается,что много грибов не надо,а за малым ехать - только бензин выжегать.
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Yrok
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 27 май 2009, 19:24

Re: Грибы

Сообщение Yrok » 19 сен 2016, 18:59

Вчера грибников видел в 18.30 ещё в лесу. Наверно с фонарём грибы искали.
Третий раз за всё платит!
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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