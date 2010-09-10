Сообщение Дед Анатольич » 24 авг 2016, 00:22

Грибов много, ядовитых из них мало. Знакомая у меня была, научила собирать "нераскрученные" виды. Экзотика, конечно, но есть весьма неплохие рецепты.

Рядовка тополевая, в примеру. В засолке крепкая, вкус приятный.

Рядовка зеленая очень нравится. В Сушках навалом. Осенью съезжу.

На прошлой неделе ходил несколько раз по окрестным посадкам-лескам. Один раз, чтобы не уходить пустым, набрал жгуче-млечных млечников. Они чистенькие, червивыми не бывают. Сутки вымачивания с заменой воды 3 раза, два раза по 15 минут поварил, четыре 600-граммовых баночки сделал. Хороший гриб, остренький.

Валуи ел, с целью интереса. Хлопотно готовить, вкус специфический, так что сейчас не связываюсь.

Только живи, и до всего доживешь