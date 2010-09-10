Грибы
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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Re: Грибы
listen10 писал(а):Не знал о таком грибе "Валуй",вчера тёща позвонила,спросила как готовить. Не наш метод,три дня вымачивать - щас! Такое лучше не собирать.
В наших краях их тысячи. Лес местами прямо покрыт ими. А мама недавно рассказывала, что в ее детстве их собирали и ели. Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Грибы
tochka писал(а):Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.
нечего, нечего. "Уроки французского" Распутина помните? вот как раз про это. в том числе.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Грибы
ФрекенСнорк писал(а):tochka писал(а):Я ее как раз спросила - неужели есть было нечего, что собирали это.
нечего, нечего. "Уроки французского" Распутина помните? вот как раз про это. в том числе.
Это 60е годы. Агропустынь, леса рядом, огород, скотина. Вот не верю я, что нечего было есть.
А сейчас?)))
Просто, имхо, кому-то хочется экстрима, несмотря на обилие благородных грибов.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Грибы
tochka писал(а):Вот не верю я, что нечего было есть.
ну не верите, и не верите.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Грибы
Угу,встретились ,2 еврейские бабки
К черту валдай
Приезжайте в деулино за лисичками,белых мало
К черту валдай
Приезжайте в деулино за лисичками,белых мало
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Грибы
sudo писал(а):К черту валдай
да-да, Валдай к черту, вместе с форумом его и клубом...
эх, Митрофанушка.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Грибы
Во! Еврейская бабка активизировалась
Ну да ошибся ,и сам видел,форум исправить не дал
А тролям если ответить нечего,то глумятся над описками
Ну да ошибся ,и сам видел,форум исправить не дал
А тролям если ответить нечего,то глумятся над описками
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Грибы
sudo писал(а):Во! Еврейская бабка активизировалась
Ну да ошибся ,и сам видел,форум исправить не дал
А тролям если ответить нечего,то глумятся над описками
дедушка, имейте сострадание...
"Чего ж ты плачешь? -да как же мне не плакать? тридцать пять лет, как я с молодым хлопцем не целовалась!"(Свадьба в Малиновке)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Грибы
Грибов много, ядовитых из них мало. Знакомая у меня была, научила собирать "нераскрученные" виды. Экзотика, конечно, но есть весьма неплохие рецепты.
Рядовка тополевая, в примеру. В засолке крепкая, вкус приятный.
Рядовка зеленая очень нравится. В Сушках навалом. Осенью съезжу.
На прошлой неделе ходил несколько раз по окрестным посадкам-лескам. Один раз, чтобы не уходить пустым, набрал жгуче-млечных млечников. Они чистенькие, червивыми не бывают. Сутки вымачивания с заменой воды 3 раза, два раза по 15 минут поварил, четыре 600-граммовых баночки сделал. Хороший гриб, остренький.
Валуи ел, с целью интереса. Хлопотно готовить, вкус специфический, так что сейчас не связываюсь.
Рядовка тополевая, в примеру. В засолке крепкая, вкус приятный.
Рядовка зеленая очень нравится. В Сушках навалом. Осенью съезжу.
На прошлой неделе ходил несколько раз по окрестным посадкам-лескам. Один раз, чтобы не уходить пустым, набрал жгуче-млечных млечников. Они чистенькие, червивыми не бывают. Сутки вымачивания с заменой воды 3 раза, два раза по 15 минут поварил, четыре 600-граммовых баночки сделал. Хороший гриб, остренький.
Валуи ел, с целью интереса. Хлопотно готовить, вкус специфический, так что сейчас не связываюсь.
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Грибы
Сегодня повезло - корзинка поддубовиков и чуть поменьше маслят. Маслята, заразы, червивые, даже мелкие, а то можно было бы и в разы больше набрать
Только живи, и до всего доживешь
Re: Грибы
Добрый день! Приехали в Рязань неделю назад. Очень хочется сходить по грибы, покупать боимся. Есть ли в Рязани грибные туры? Хочется прибиться к опытным грибникам, чтобы собрать съедобные грибы и не заблудиться
Re: Грибы
Для грибных туров нужна еще и грибная погода. А сейчас можно купаться в озерах, какие грбы)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Грибы
UNCLE1911 писал(а):Для грибных туров нужна еще и грибная погода. А сейчас можно купаться в озерах, какие грбы)
Понятно))) Тогда подскажите пожалуйста, где купить проверенных грибов (лисичек например)? В русскую рулетку с бабушками и неизвестными грибами играть не хочется
Re: Грибыюп
Лисички практически не бывают "плохими". А 100 проц. свежие нормальные грибы продаются на ягодно-грибных рыночках на деулинском повороте после Ласково и на перекрестке Требухино- Передельцы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Грибы
Совсем мало!
Третий раз за всё платит!
Re: Грибы
Вчера до работы набрал 5 ведер подосиновиков за два часа. Жена очень ругалась, до обеда с ними в свой выходной занималась.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Грибы
Грибов полно, третий заход в лес- 20 минут, и трёхведерная корзина молодых подосиновики с бугром.
Третий раз за всё платит!
Re: Грибы
Yrok писал(а):Грибов полно, третий заход в лес- 20 минут, и трёхведерная корзина молодых подосиновики с бугром.
Для меня сбор грибов потерял смысл,т.к. грибы использую исключительно сушёные.Пробовал замораживать - не то, высушить можно только полведра за раз и в течении 36 часов.Вот и получается,что много грибов не надо,а за малым ехать - только бензин выжегать.
Re: Грибы
Вчера грибников видел в 18.30 ещё в лесу. Наверно с фонарём грибы искали.
Третий раз за всё платит!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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