Грибы
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Грибы
маслята старые,подосиновики-подберезовики хорошие.В районе полигона сегодня.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Грибы
Мне жена запретила больше в этом году ходить за грибами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Грибы
Так вы уже поди и на следующий год лимит выбрали))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя