Грибы

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Гость RZN.info
Сообщения: 364
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Грибы

Сообщение контакт » 30 сен 2017, 19:46

маслята старые,подосиновики-подберезовики хорошие.В районе полигона сегодня.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Грибы

Сообщение UNCLE1911 » 30 сен 2017, 21:12

Мне жена запретила больше в этом году ходить за грибами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Гость RZN.info
Сообщения: 364
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Грибы

Сообщение контакт » 02 окт 2017, 18:15

Так вы уже поди и на следующий год лимит выбрали))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Dmitriy82
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 май 2010, 18:26

Re: Грибы

Сообщение Dmitriy82 » Сегодня, 21:06

Доброго времени суток. В воскресенье прошел по лесу в Солотче и за Полково – вообще ни одного съедобного гриба, только несколько мухоморов. В продаже в Рязани их тоже очень немного по сравнению с обычным количеством в это время года. Буду признателен, если кто-нибудь поделится информацией: где сейчас в районе Рязани есть грибы (белые, подосиновики, опята), кроме отдаленных от Рязани районов области?
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