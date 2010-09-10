Сообщение Dmitriy82 » Сегодня, 21:06

Доброго времени суток. В воскресенье прошел по лесу в Солотче и за Полково – вообще ни одного съедобного гриба, только несколько мухоморов. В продаже в Рязани их тоже очень немного по сравнению с обычным количеством в это время года. Буду признателен, если кто-нибудь поделится информацией: где сейчас в районе Рязани есть грибы (белые, подосиновики, опята), кроме отдаленных от Рязани районов области?