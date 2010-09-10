А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Aota Гость RZN.info Сообщения: 17 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 Re: Цветы Цитата Сообщение Aota » Сегодня, 14:37 Вы должны любые мелочи просчитать и быть уверенным, что с цветами ничего не произойдет до того момента, пока вы их не продадите. На счет транспортировки - не рассматривали такой вариант как коробки, сейчас очень много кто заказывает себе нужного размера и количества коробки в компании Антэк https://www.antech.ru/production/tare/ и пользуются потом очень долго по времени. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить Пред.

1

2

3 41 сообщение

Вернуться в «Хобби»