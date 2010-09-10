Цветы
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Re: Цветы
Вы должны любые мелочи просчитать и быть уверенным, что с цветами ничего не произойдет до того момента, пока вы их не продадите. На счет транспортировки - не рассматривали такой вариант как коробки, сейчас очень много кто заказывает себе нужного размера и количества коробки в компании Антэк https://www.antech.ru/production/tare/ и пользуются потом очень долго по времени.
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