Цветы

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Цветы

Сообщение Aota » 14 авг 2017, 14:37

Вы должны любые мелочи просчитать и быть уверенным, что с цветами ничего не произойдет до того момента, пока вы их не продадите. На счет транспортировки - не рассматривали такой вариант как коробки, сейчас очень много кто заказывает себе нужного размера и количества коробки в компании Антэк https://www.antech.ru/production/tare/ и пользуются потом очень долго по времени.
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Цветы

Сообщение ира84 » 4 минуты назад

Я думала на счет коробок, но не знала что можно нужного размера сделать на заказ, возможно так и сделаем, единственное нужно с мужем обговорить все нюансы, он мне думаю поможет упаковать их все, хотя их немного и переживать не стоит мне.
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