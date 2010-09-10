Сообщение ира84 » 4 минуты назад

Я думала на счет коробок, но не знала что можно нужного размера сделать на заказ, возможно так и сделаем, единственное нужно с мужем обговорить все нюансы, он мне думаю поможет упаковать их все, хотя их немного и переживать не стоит мне.