Цветы
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Re: Цветы
хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Цветы
Когда я на Теплоприборе работала - там такой цветок был. Я долго думала, что он искусственный - такие у него были ровные глянцевые листья и цветочки как пластмассовые
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- PeterNovik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:36
Re: Цветы
У меня жена комнатными растениями занимается. Любопытно то, что цветут в доме только розовые цветы. Розовые герани, розовые фиалки. Другие цвета не приживаются. Магия прямо.
Re: Цветы
Овняшка писал(а):хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый
Так вот как называется это растение! У меня такое пару лет росло, на работе еще утащила украдкой листик, из него выросла целая лиана, а потом оказалось, что она и цвести может, для меня это вообще сюрприз был.
Re: Цветы
Овняшка писал(а):вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
Мда, запах очень приторный и насыщенный... В маленьком помещении даже неприятный... А у меня зацвел щучий хвост (или тещин язык), в общем сансевьера Фотки жаль нету, но пахнет очень вкусно))
Re: Цветы
sellenna писал(а):Овняшка писал(а):хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый
Так вот как называется это растение! У меня такое пару лет росло, на работе еще утащила украдкой листик, из него выросла целая лиана, а потом оказалось, что она и цвести может, для меня это вообще сюрприз был.
а цветы точно такие? это самая распространенная, Хойя карноза (Hoya carnosa), их бывает много видов.
Очень приторно пахнут цветы, не все выдерживают
Re: Цветы
- SvetlankaD
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40
Re: Цветы
Я тоже очень ирисы люблю. У меня растут белые, желтые и фиолетовые.
Re: Цветы
Re: Цветы
хочу купить цветы
Re: Цветы
Мне еще нравятся розы и пионы.
Re: Цветы
Люблю цветы, красиво.
Re: Цветы
может кто видел в Рязани черную орхидею?
до среды нужно купить
до среды нужно купить
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Цветы
Я обожаю орхидеи. Главный совет - этим цветам не нужно много воды. Кроме того, они плохо переносят прямые солнечные лучи.
Re: Цветы
У меня дома из цветущих растений только фиалки, больше люблю пальмы, драцены и фикусы. Уход за ними минимален. Грунт использую "Цветочное счастье" для декоративно-лиственных от бренда Фаско. Цвет у растений насыщенный зелёный, растения растут крепкие и здоровые. Планирую попробовать выращивать орхидеи.
Re: Цветы
Планирую попробовать выращивать орхидеи.
https://www.youtube.com/watch?v=YacU2Riao_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-zVrKHigoR4
https://www.youtube.com/watch?v=YacU2Riao_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-zVrKHigoR4
Re: Цветы
Kolyadnov писал(а):у меня дома они вянут
Меня пригласи,я порчу сниму.Правда не знаю как,но ладони у меня большие.В размере дело. Я так думаю.
В доме всякая дрянь растет,вона,верба с лапами стоит,по весне у дома высажу,и это на холодной лоджии,а у нутри
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:13
Re: Цветы
Kolyadnov писал(а):у меня дома они вянут
Вянут? Так может вы неправильно за ними ухаживаете, вот почитайте советы https://vsadu.ru/cvety , каждый цветок требует особого подхода, ведь одни любят солнце другие нет))) Цветы конечно же моя слабость, и комнатные и садовые одинаково люблю)) На подоконнике у меня стоит лимонное дерево, бегонии, комнатные розы, фиалки и орхидеи. А в саду растут гортензии,астры, гладиолусы, нарциссы, ирисы и т д))
Re: Цветы
Apelsinka111,вы по ходу неправильная (намекаю на грамматику),и по ходу на рекламу.
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