Цветы

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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Цветы

Сообщение Овняшка » 02 мар 2015, 23:50

Изображение
хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Цветы

Сообщение ZZ » 03 мар 2015, 14:41

Когда я на Теплоприборе работала - там такой цветок был. Я долго думала, что он искусственный - такие у него были ровные глянцевые листья и цветочки как пластмассовые
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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PeterNovik
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:36

Re: Цветы

Сообщение PeterNovik » 13 июл 2015, 12:00

У меня жена комнатными растениями занимается. Любопытно то, что цветут в доме только розовые цветы. Розовые герани, розовые фиалки. Другие цвета не приживаются. Магия прямо.
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Цветы

Сообщение sellenna » 22 июл 2015, 19:04

Овняшка писал(а):хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый


Так вот как называется это растение! :) У меня такое пару лет росло, на работе еще утащила украдкой листик, из него выросла целая лиана, а потом оказалось, что она и цвести может, для меня это вообще сюрприз был.
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ВасилисКА
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 02:19

Re: Цветы

Сообщение ВасилисКА » 11 авг 2015, 05:59

Овняшка писал(а):вечером, ближе к ночи начинает благоухать...

Мда, запах очень приторный и насыщенный... В маленьком помещении даже неприятный... А у меня зацвел щучий хвост (или тещин язык), в общем сансевьера :D Фотки жаль нету, но пахнет очень вкусно))
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Цветы

Сообщение Борислава » 23 сен 2015, 11:17

sellenna писал(а):
Овняшка писал(а):хойя
вечером, ближе к ночи начинает благоухать...
аромат медовый


Так вот как называется это растение! :) У меня такое пару лет росло, на работе еще утащила украдкой листик, из него выросла целая лиана, а потом оказалось, что она и цвести может, для меня это вообще сюрприз был.

а цветы точно такие? это самая распространенная, Хойя карноза (Hoya carnosa), их бывает много видов.
Очень приторно пахнут цветы, не все выдерживают :roll:
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Цветы

Сообщение Engineer » 23 сен 2015, 16:42

:evil:
Вложения
rosyanka-sposob-oxoty_1.jpg
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SvetlankaD
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40

Re: Цветы

Сообщение SvetlankaD » 16 окт 2015, 09:14

Я тоже очень ирисы люблю. У меня растут белые, желтые и фиолетовые.
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Malinka2
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 19:00

Re: Цветы

Сообщение Malinka2 » 12 ноя 2015, 21:31

ИзображениеХочу показать свою красоту-фиалочки красавицы. Еще есть и другие которые пока не цветут.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Цветы

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:25

хочу купить цветы
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Цветы

Сообщение Gabi » 19 янв 2016, 16:13

Мне еще нравятся розы и пионы.
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Цветы

Сообщение Gabi » 11 мар 2016, 20:53

Люблю цветы, красиво.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Цветы

Сообщение Овняшка » 22 май 2016, 13:35

может кто видел в Рязани черную орхидею?
до среды нужно купить
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Цветы

Сообщение LizLukova » 28 июл 2016, 12:37

Я обожаю орхидеи. Главный совет - этим цветам не нужно много воды. Кроме того, они плохо переносят прямые солнечные лучи.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Цветы

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 10:49

У меня дома из цветущих растений только фиалки, больше люблю пальмы, драцены и фикусы. Уход за ними минимален. Грунт использую "Цветочное счастье" для декоративно-лиственных от бренда Фаско. Цвет у растений насыщенный зелёный, растения растут крепкие и здоровые. Планирую попробовать выращивать орхидеи.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Цветы

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 13:50

Планирую попробовать выращивать орхидеи.
https://www.youtube.com/watch?v=YacU2Riao_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-zVrKHigoR4
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Цветы

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 14:02

Kolyadnov писал(а):у меня дома они вянут

Меня пригласи,я порчу сниму.Правда не знаю как,но ладони у меня большие.В размере дело. Я так думаю.
В доме всякая дрянь растет,вона,верба с лапами стоит,по весне у дома высажу,и это на холодной лоджии,а у нутри :shock:
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Apelsinka111
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:13

Re: Цветы

Сообщение Apelsinka111 » 05 дек 2016, 14:21

Kolyadnov писал(а):у меня дома они вянут



Вянут? Так может вы неправильно за ними ухаживаете, вот почитайте советы https://vsadu.ru/cvety , каждый цветок требует особого подхода, ведь одни любят солнце другие нет))) Цветы конечно же моя слабость, и комнатные и садовые одинаково люблю)) На подоконнике у меня стоит лимонное дерево, бегонии, комнатные розы, фиалки и орхидеи. А в саду растут гортензии,астры, гладиолусы, нарциссы, ирисы и т д))
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Цветы

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 14:33

Apelsinka111,вы по ходу неправильная (намекаю на грамматику),и по ходу на рекламу.
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Цветы

Сообщение vikont » Сегодня, 21:32

У меня жена цветами все подоконники обставила, она их вообще очень любит, постоянно ухаживает, следит за ними. Еще и стараюсь ей живые часто дарить, чтобы порадовать, вот тут заказываю обычно.
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