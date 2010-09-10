Сообщение ZZ » 03 мар 2015, 14:41

Когда я на Теплоприборе работала - там такой цветок был. Я долго думала, что он искусственный - такие у него были ровные глянцевые листья и цветочки как пластмассовые

Мир такой, каким ты его хочешь видеть.