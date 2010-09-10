А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

polpol Гость RZN.info Сообщения: 172 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Re: Цветы Цитата Сообщение polpol » 29 минут назад Я живу рядом с трассой и поэтому на балконе и подоконнике в самой комнате у меня много растений снабжающих меня кислородом, поглощая углекислый газ. Да и живя в центре большого города мне так часто не хватает ощущения свежего воздуха, сочной зелени и природы. Вот недавно приобрёл здесь https://my-plants.com/cactusi/ набор кактусов, которые расположу в комнате рядом с компьютером, говорят что кактусы поглощают радиацию от ПК... Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить Пред.

1

2

3 41 сообщение

Вернуться в «Хобби»