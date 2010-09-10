Цветы
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Re: Цветы
Я живу рядом с трассой и поэтому на балконе и подоконнике в самой комнате у меня много растений снабжающих меня кислородом, поглощая углекислый газ. Да и живя в центре большого города мне так часто не хватает ощущения свежего воздуха, сочной зелени и природы. Вот недавно приобрёл здесь https://my-plants.com/cactusi/ набор кактусов, которые расположу в комнате рядом с компьютером, говорят что кактусы поглощают радиацию от ПК...
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