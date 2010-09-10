коттеджный поселок "Английский рожок"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
Так и непонятно из темы, что с интернетом в КП? Без интернета, абсолютно не привлекательное предложение, а с интернетом - другое дело. Кто может ответить?
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
den_graf писал(а): чисто "поржать" а в каком КП есть проводной (оптоволоконный) интернет.??
Зеленинские дворики, Ходынинские дворики, как минимум от westcall. Ржать разрешаю!
Вопрос остается открытым. Если ли в Английском рожке интернет?
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
den_graf
Зеленинские дворики и Ходынские дворики - сельские поселения с такими названиями и никакого отношения КП к ним не имеет.
Либо берете адрес ближайшего сельского поселения,либо оплачиваете для регистрации нового почтового адреса типа "Английский коттеджный поселок". Сумма приличная. А Вы про оптоволокно.
Зеленинские дворики и Ходынские дворики - сельские поселения с такими названиями и никакого отношения КП к ним не имеет.
Либо берете адрес ближайшего сельского поселения,либо оплачиваете для регистрации нового почтового адреса типа "Английский коттеджный поселок". Сумма приличная. А Вы про оптоволокно.
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
хотелось бы услышать отзывы-тех кто проживает в посёлке АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК! Вопрос наверное-чего неи хватает и конечно качество домов интересует-тепло ли зимой-вопрос по канализации-воде!Интересуют минусы!
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
Какие минусы? У папы в Раменских двориках дом вроде всем доволен.den_graf писал(а):А в "Двориках" свои минусы..
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
По интернету... Воспользовались предложением от компании "Инет-кантри". Суть - усиление сигнала сотовой связи. Реальная скорость 15 МБит/с, тариф 600 руб. в месяц за 30 Гб трафика + ночной безлимит. Комплект оборудования (антенна, модем, Wi-Fi роутер, кабели) стоит 12 500 руб. (с монтажем). Работает достаточно стабильно. Сайт "Инет-кантри" http://inet-country.ru/
Оплата - как обычной мобильный телефон (от МТС).
Оплата - как обычной мобильный телефон (от МТС).
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
в английском рожке есть
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
beliy писал(а):в английском рожке есть
Какой провайдер?
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Re: коттеджный поселок "Английский рожок"
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