коттеджный поселок "Английский рожок"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
dsagroup
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 21:59

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение dsagroup » 18 авг 2015, 22:02

Так и непонятно из темы, что с интернетом в КП? Без интернета, абсолютно не привлекательное предложение, а с интернетом - другое дело. Кто может ответить?
Вернуться к началу
dsagroup
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 21:59

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение dsagroup » 18 авг 2015, 22:14

den_graf писал(а): чисто "поржать" а в каком КП есть проводной (оптоволоконный) интернет.??


Зеленинские дворики, Ходынинские дворики, как минимум от westcall. Ржать разрешаю!

Вопрос остается открытым. Если ли в Английском рожке интернет?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение ivanes » 22 авг 2015, 20:04

den_graf
Зеленинские дворики и Ходынские дворики - сельские поселения с такими названиями и никакого отношения КП к ним не имеет.
Либо берете адрес ближайшего сельского поселения,либо оплачиваете для регистрации нового почтового адреса типа "Английский коттеджный поселок". Сумма приличная. А Вы про оптоволокно.
Вернуться к началу
Татьяна В
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 авг 2015, 12:57

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение Татьяна В » 23 авг 2015, 13:13

хотелось бы услышать отзывы-тех кто проживает в посёлке АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК! Вопрос наверное-чего неи хватает и конечно качество домов интересует-тепло ли зимой-вопрос по канализации-воде!Интересуют минусы!
Вернуться к началу
Ottorzn
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 16:47

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение Ottorzn » 26 авг 2015, 13:01

den_graf писал(а):А в "Двориках" свои минусы..
Какие минусы? У папы в Раменских двориках дом вроде всем доволен.
Вернуться к началу
SERGH
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 09:13

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение SERGH » 15 дек 2015, 11:20

По интернету... Воспользовались предложением от компании "Инет-кантри". Суть - усиление сигнала сотовой связи. Реальная скорость 15 МБит/с, тариф 600 руб. в месяц за 30 Гб трафика + ночной безлимит. Комплект оборудования (антенна, модем, Wi-Fi роутер, кабели) стоит 12 500 руб. (с монтажем). Работает достаточно стабильно. Сайт "Инет-кантри" http://inet-country.ru/
Оплата - как обычной мобильный телефон (от МТС).
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение beliy » 25 июл 2016, 21:58

в английском рожке есть
Вернуться к началу
КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение КП Трубниково » 28 июл 2016, 15:51

beliy писал(а):в английском рожке есть


Какой провайдер?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение ivanes » 04 янв 2017, 16:16

лесенка на даче
Изображение
Вернуться к началу
za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: коттеджный поселок "Английский рожок"

Сообщение za stalina » 54 минуты назад

Забить скважину можно самому, комплект с доставкой в Рязань voda-ryaz.ru
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей