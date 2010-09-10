Подскажите где можно купить баскетбольные кроссовки в Рязани

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Gasol
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 16:00

Подскажите где можно купить баскетбольные кроссовки в Рязани

Сообщение Gasol » 15 авг 2011, 16:08

Ребят подскажите где можно купить баскетбольные кроссовки в Рязани,может магазины подскажите какие нибудь?
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Hadonnion
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:04

Re: Подскажите где можно купить баскетбольные кроссовки в Рязани

Сообщение Hadonnion » Вчера, 23:43

Вот, на сайте магазина https://estafeta.com.ua/c140-krossovki_basketbolnie есть выбор баскетбольных кроссовок отличный.
Если вы любители брендов Nike, Peak, Under Armour - то вам точно туда.
Заказывала сынку на подарок, доставили быстро. ПО качеству не придраться - брака не обнаружено
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