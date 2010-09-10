Ипотека

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Весна
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2010, 13:15

Re: Ипотека

Сообщение Весна » 22 ноя 2011, 22:49

Обратитесь в оба банка ,и сравните, где для Вас будет выгодней. Везде есть свои плюсы и минусы
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Сластёша
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 май 2010, 15:25

Re: Ипотека

Сообщение Сластёша » 30 окт 2015, 15:47

Я так и непоняла по теме, кто-то все же обращался в эту "Рязанскую ипотечную корпорацию"? уж очень у них проценты заманчивые.....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Ипотека

Сообщение Виктория_Б » 18 янв 2016, 15:19

Единственна разница, по-моему, в объектах кредитования
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Ипотека

Сообщение Берёзка » 29 янв 2016, 16:30

Это банковская ипотечная корпорация или застройщик?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Ипотека

Сообщение Barabulka222 » 30 янв 2016, 11:49

Я думаю, что банковская, разве застройщик ипотеками занимается
Вернуться к началу
Аватара пользователя
kamechi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 01:20

Re: Ипотека

Сообщение kamechi » 30 янв 2016, 18:01

Может кто подскажет. Взяли квартиру в ипотеку, осталась сумма чуть больше суммы материнского капитала. Хочу рассчитаться им, узнавала, что можно. А вот сколько по времени ответ идет из пенсионного (одобрение называется вроде)? Была у кого подобная ситуация, сколько ждали? В пенсионном ничего определенного по этому поводу не сказали.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Ипотека

Сообщение Берёзка » 30 янв 2016, 21:16

Barabulka222 писал(а):Я думаю, что банковская, разве застройщик ипотеками занимается

Конечно занимается, сами посмотрите в базе новострой-м, тут http://www.novostroy-m.ru/po_rajonam/stupinskiji в Ступино застройщику ипотечная корпорация Московской области принадлежит ЖК на ул. Калинина, 20, правда строительство там заморожено(
Вернуться к началу
JuristDoolo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:58

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение JuristDoolo » 30 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость