Сообщение kamechi » 30 янв 2016, 18:01

Может кто подскажет. Взяли квартиру в ипотеку, осталась сумма чуть больше суммы материнского капитала. Хочу рассчитаться им, узнавала, что можно. А вот сколько по времени ответ идет из пенсионного (одобрение называется вроде)? Была у кого подобная ситуация, сколько ждали? В пенсионном ничего определенного по этому поводу не сказали.