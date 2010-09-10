Ипотека
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Re: Ипотека
Обратитесь в оба банка ,и сравните, где для Вас будет выгодней. Везде есть свои плюсы и минусы
Re: Ипотека
Я так и непоняла по теме, кто-то все же обращался в эту "Рязанскую ипотечную корпорацию"? уж очень у них проценты заманчивые.....
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Ипотека
Единственна разница, по-моему, в объектах кредитования
Re: Ипотека
Это банковская ипотечная корпорация или застройщик?
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Ипотека
Я думаю, что банковская, разве застройщик ипотеками занимается
Re: Ипотека
Может кто подскажет. Взяли квартиру в ипотеку, осталась сумма чуть больше суммы материнского капитала. Хочу рассчитаться им, узнавала, что можно. А вот сколько по времени ответ идет из пенсионного (одобрение называется вроде)? Была у кого подобная ситуация, сколько ждали? В пенсионном ничего определенного по этому поводу не сказали.
Re: Ипотека
Barabulka222 писал(а):Я думаю, что банковская, разве застройщик ипотеками занимается
Конечно занимается, сами посмотрите в базе новострой-м, тут http://www.novostroy-m.ru/po_rajonam/stupinskiji в Ступино застройщику ипотечная корпорация Московской области принадлежит ЖК на ул. Калинина, 20, правда строительство там заморожено(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:58
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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