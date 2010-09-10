Сообщение Avesgamer » Сегодня, 11:46

Здравствуйте Я бы хотела проконсультироваться по одному вопросу. Дело в том,что у нас есть дом в Пмр, по завещанию он перешел папе,папа пошел к нотариусу там и подал документы на переоформление . Живем мы в Москве, сейчас возникла необходимость меня там прописать,папа приехать не может. Может ли он здесь сделать доверенность на меня с правом прописки - выписки людей? И что для этого нужно?