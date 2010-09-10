Очень нужна помощь юриста

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Молька
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 11 июл 2010, 19:23

Очень нужна помощь юриста

Сообщение Молька » 12 сен 2011, 15:25

Добрый день!
Мне нужно составить письмо притензию компании застройщику. Сроки сдачи дома давно истекли, до директора не могу достучаться, его нет на месте всегда. Хотелось бы получить компенсацию за просрочку. Ищу специалиста для грамотного составления письма и, возможно, дальнейшего сопровождения. Оплату гарантирую.
Спасибо!
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aimbat
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 16:28

Re: Очень нужна помощь юриста

Сообщение aimbat » 23 июл 2015, 23:29

Помогите пожалуйста! Хочу открыть свой бизнес и для этого нужен офис. Сфера компьютерных технологий и разработка сайтов. Мне нужен достаточно огромный офис. В этом кризисе может ли кто дать консультацию?
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Очень нужна помощь юриста

Сообщение nekit1984 » 24 июл 2015, 13:47

для такого офиса я бы посоветовал снять какую нибудь 3-4 комнатную квартиру и стартовать в ней, а потом и в полноценный офис переберетесь)
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aimbat
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 16:28

Re: Очень нужна помощь юриста

Сообщение aimbat » 24 июл 2015, 13:49

нашел готовое решение на сайте компании (здесь была реклама), именно то что мне нужно, отличный сервис и обслуживание)советую
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Очень нужна помощь юриста

Сообщение zorka » 24 июл 2015, 19:15

огромный офис для разработки сайтов??? Ой гыгыгы)))))
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Очень нужна помощь юриста

Сообщение ZZ » 24 июл 2015, 21:21

zorka писал(а):огромный офис для разработки сайтов??? Ой гыгыгы)))))

А ты думала! Сайт же надо строить в натуральную величину!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Очень нужна помощь юриста

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 11:46

Здравствуйте Я бы хотела проконсультироваться по одному вопросу. Дело в том,что у нас есть дом в Пмр, по завещанию он перешел папе,папа пошел к нотариусу там и подал документы на переоформление . Живем мы в Москве, сейчас возникла необходимость меня там прописать,папа приехать не может. Может ли он здесь сделать доверенность на меня с правом прописки - выписки людей? И что для этого нужно?
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