Очень нужна помощь юриста
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
Очень нужна помощь юриста
Добрый день!
Мне нужно составить письмо притензию компании застройщику. Сроки сдачи дома давно истекли, до директора не могу достучаться, его нет на месте всегда. Хотелось бы получить компенсацию за просрочку. Ищу специалиста для грамотного составления письма и, возможно, дальнейшего сопровождения. Оплату гарантирую.
Спасибо!
Мне нужно составить письмо притензию компании застройщику. Сроки сдачи дома давно истекли, до директора не могу достучаться, его нет на месте всегда. Хотелось бы получить компенсацию за просрочку. Ищу специалиста для грамотного составления письма и, возможно, дальнейшего сопровождения. Оплату гарантирую.
Спасибо!
Re: Очень нужна помощь юриста
Помогите пожалуйста! Хочу открыть свой бизнес и для этого нужен офис. Сфера компьютерных технологий и разработка сайтов. Мне нужен достаточно огромный офис. В этом кризисе может ли кто дать консультацию?
Re: Очень нужна помощь юриста
для такого офиса я бы посоветовал снять какую нибудь 3-4 комнатную квартиру и стартовать в ней, а потом и в полноценный офис переберетесь)
Re: Очень нужна помощь юриста
нашел готовое решение на сайте компании (здесь была реклама), именно то что мне нужно, отличный сервис и обслуживание)советую
Re: Очень нужна помощь юриста
огромный офис для разработки сайтов??? Ой гыгыгы)))))
Re: Очень нужна помощь юриста
zorka писал(а):огромный офис для разработки сайтов??? Ой гыгыгы)))))
А ты думала! Сайт же надо строить в натуральную величину!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
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Очень нужна помощь юриста
Здравствуйте Я бы хотела проконсультироваться по одному вопросу. Дело в том,что у нас есть дом в Пмр, по завещанию он перешел папе,папа пошел к нотариусу там и подал документы на переоформление . Живем мы в Москве, сейчас возникла необходимость меня там прописать,папа приехать не может. Может ли он здесь сделать доверенность на меня с правом прописки - выписки людей? И что для этого нужно?
7 сообщений • Страница 1 из 1
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