Коттеджный поселок "Снегири"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
В Полянский интернат хрен устроишь ребенка. Только по блату.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
baikal писал(а):С сентября будет ходить школьный автобус до Рязани.
Не верю!
"Школьный" может и должен по закону возить ваших детей не далее, чем в Варские!
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Трофимыч писал(а):baikal писал(а):С сентября будет ходить школьный автобус до Рязани.
Не верю!
"Школьный" может и должен по закону возить ваших детей не далее, чем в Варские!
Он будет возить не по закону, а за деньги). Сколько - еще не знаю
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
baikal писал(а):Он будет возить не по закону, а за деньги)
Верю.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Трофимыч писал(а):совершенно ясно здесь сказал о том, что "Снегири" никакие они не "Снегири", а на самом деле пос. Варские!
Трофимыч, а по Вашему фирма должна была официально оформить новый населённый пункт, создать экономическую и социальную инфраструктуру с нуля, договориться с властью об деятельности правоохранительных и надзорных ведомств на территории нового населённого пункта? По Вашему, это реально? Это в конце концов нужно? Если, конечно, речь не идёт о колоссальных инвестициях в совершенно малонаселённую местность, подобно деятельности Мечела в районе Усть-Эльгинского месторождения - там действительно без образования новых посёлков на пустом месте не обойтись. Но так коттеджные посёлки в Центральной России - совсем иная ситуация ИМХО, вполне логичный и даже единственно правильный вариант - "пристыковаться" к имеющейся экономической и социальной инфраструктуре, а также к властным и надзорным органам той местности, где посёлок размещается, и по мере необходимости (роста населения посёлка), эту инфраструктуру развивать. Развивать в направлении улучшения жизни своих жителей, что должно сделать поселок более инвестиционно привлекательным. Поскольку инфраструктура местная - то школа для детей жителей посёлка должна быть тоже местная (Поляны, Варские - не знаю, где она там расположена). Если кто-то хочет в Рязани детей обучать - пожалуйста, но вопрос доставки пусть решают в частном порядке: рейсовый автобус, машина родителей, заказной автобус за счёт группы родителей. Школьный автобус - проект бюджетный и не может возить детей в любую школу, куда просто взяли, да и пожелали родители. В Рязань он будет возить школьников в Драмтеатр или цирк, но никак не школу ежедневно.
В этом смысле Зеленинские и Ходынинские дворики также следует считать неотъемлемой частью Рыбного, его здравоохранения, образования, культуры, а также охраны порядка, пожарной охраны и т.д. и т.п. Между прочим, в статье о Ходынинский Двориках
http://www.rybnoe.net/news/krik_dushi_i ... 08-04-2799
появился благоприятный отзыв из посёлка
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
ZZ писал(а):Столько развелось сейчас поселков-двориков, но вот у меня вопрос. Хорошо, конечно, жить за городом в лесу у озера. В школы и сады детей однозначно возить на машине, что не очень здорово, а как врача на дом вызвать?
ЗиЗи, Вы же, вроде, медик Вам ли не знать организацию первичного уровня здравоохранения в сельских районах: ЦРБ/участковая больница(амбулатория)/ФАП/участковый врач/медсестра. В Полянах и Варских своих медиков, наверняка, знают, так же как и своих учителей, участкового уполномоченного и т.д. Вот и жителям коттеджных посёлков нужно плотно интегрироваться в местную жизнь, в местную инфраструктуру. Не стОит этого бояться, мол местные побьют, разворуют... Да нормальные там люди живут
Важен другой вопрос. Допустим, село Поляны выросло за счёт "Снегирей". По числу жителей не сильно выросло, но по площади - прилично. А это означает дополнительную нагрузку на врача, участкового, пожнадзор, местные муниципальные власти и т.д. Фирма-застройщик просто ставит муниципальные и государственные службы перед фактом (вашему полянскому врачу теперь придётся поболе километров при вызове на дом натаптывать - стало быть, такая ему выпала масть...) или должна оплачивать развитие инфраструктуры местности в соответствии с возросшими перед ней задачами. Например, оплатить автомобиль и дополнительное колличество бензина, чтобы участковый врач без проблем добирался до новомодного коттеджного посёлка.
С пожарной охраной нЕсколько проще: если организация (частных лиц это не касается) развивает бизнес в местности, слабо обеспеченно пожарной охраной, она ОБЯЗАНА содержать свою пожарную службу: частную или ведомственную (последнее, если речь о крупной корпорации со множеством филиалов, типа РЖД), либо заключить договор на обслуживание с ближайшей хозрасчётной пожарной частью МЧС (в Рязани таковая имеется). Интересно, на компании-застройщики коттеджных посёлков данное положение распрастраняется?
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Возможно я где-то упоминала, что умею делать внутримышечные уколы, но это ни разу не значит, что я - медик. Вы ошиблись. Но вопрос вы поставили верно: вряд ли местные врачи будут рады мотаться в этот поселок бесплатно...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Насчёт Снегирей не знаю, а в Раменских Двориках при круглогодичном проживании в паспорте указывается место регистрации - деревня Раменки. Вполне логично Участковый врач из Кузьминской врачебной амбулатории. Участковый уполномоченный, очевидно, тот же, что обслуживает Федякинское поселение, в состав которого входят Раменки. Ну и всё дальше в том же духе, т.е. Раменские Дворики не равно Раменки, а часть Раменок, подобно тому, как Залениенские и Ходынинские Дворики - часть Рыбного. Алогизм, когда жители Зеленинских двориков имели рязанскую прописку, в прошлом.
Что касается увеличения объёма работы государственных и муниципальных служб с связи с появлением коттджных посёлков и их некоторой отдалённостью от кварталов традиционной застройки исторических населённых пунктов, то сотрудник Доступного Жилья пояснил, что конкретно применительно к здравоохранению Рыбновского района их компания оплатила открытие двух ставок участковой медсестры в Рыбновском районе.
По идее, в коттеджных посёлках Рязанского района должно быть примерно тоже самое. Хотя, от местных властей и населения порядок тоже зависит. Я, например, был в шоке, когда узнал, что жители Рязанского района пенсионного возраста оставляют часть пенсии почтальонам - иначе те просто перестают ходить по домам. Рыбновские пенсионеры такое просто не могут представить. Также я был обескуражен, когда узнал от сельких жителей Рязанского района, что в их населённых пунктах нет контейнеров для сбора мусора. Впрочем, за достоверность последней информации не ручаюсь. В общем, порядки в районах могут различаться даже в рамках схожего законодательного поля.
Что касается увеличения объёма работы государственных и муниципальных служб с связи с появлением коттджных посёлков и их некоторой отдалённостью от кварталов традиционной застройки исторических населённых пунктов, то сотрудник Доступного Жилья пояснил, что конкретно применительно к здравоохранению Рыбновского района их компания оплатила открытие двух ставок участковой медсестры в Рыбновском районе.
По идее, в коттеджных посёлках Рязанского района должно быть примерно тоже самое. Хотя, от местных властей и населения порядок тоже зависит. Я, например, был в шоке, когда узнал, что жители Рязанского района пенсионного возраста оставляют часть пенсии почтальонам - иначе те просто перестают ходить по домам. Рыбновские пенсионеры такое просто не могут представить. Также я был обескуражен, когда узнал от сельких жителей Рязанского района, что в их населённых пунктах нет контейнеров для сбора мусора. Впрочем, за достоверность последней информации не ручаюсь. В общем, порядки в районах могут различаться даже в рамках схожего законодательного поля.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
АЛСНщик писал(а):Также я был обескуражен, когда узнал от сельких жителей Рязанского района, что в их населённых пунктах нет контейнеров для сбора мусора. Впрочем, за достоверность последней информации не ручаюсь.
Действительно нет. За мусором приезжает машина 1-2 раза в неделю. В Солотче - по вторникам и четвергам, в Полково (говорят) - вообще один раз в неделю.
ИМХО - очень неудобно. Мусор в пакетах стоит по несколько дней и воняет (хоть и завязанные пакеты). А еще не всегда успеваешь к этой мусорной машине (она что-то в 18.40 что ли приезжала). В общем из Солотчи мне проще было закинуть мусорный мешок в машину и выкинуть в мусорке в Рязани, чем дождаться местную машинку.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
В таком случае, если фирма-застройщик и эксплуатант коттеджного поселка на территории Рязанского района заявляет и выполняет нормальный сбор и вывоз мусора - это козырь как фирмы (один из факторов оправдать относительно высокие ежемесячные платежи жителей), а также дополнительный повод для самоутверждения жителей самого посёлка относительно условий проживания в сравнеии с соседними деревнями. Хоть и рассказывают фирмы застройщики о преймуществах посёлков перед деревнями в плане удобства проживания, но на самом деле таких преймуществ не так уж и много.Вода, канализация - если деревня не совсем уж вимирающая, то в ней инженерные сети также имеются. Единственное преймущество посёлка - там эти сети новые. Обслуживающая эти сети организация ЖКХ, водоканала - как правила та же самая, что в окружающих посёлок населённых пунктах, ибо других организаций в сельких районах как правило нет. Электрические сети: даже если сама фирма их обслуживает внутри посёлка, подача из-вне - как в соседних деревнях. Т.е. надёжность, устойчивость и качество энергоснабжения как правило ниже плинтуса. Да и в райцентрах оно не намного выше, чем в деревнях. Жители Зеленинских Двориков, например, жалуются на частые отключения света. Асфальт - осталось не так уж и много деревень, до которых бы не было асфальта. Правда, уличная сеть внутри коттеджных посёлков обычно лучше обеспечена твёрдым покрытием, чем в деревнях и даже городах. Связь и интренет в большинстве посёлков на уровне наиболее депрессивных деревень и значительно хуже, чем в центральных сёлах, где расположены объекты экономики, соц.сферы и властные структуры. Гораздо хуже, чем в райцентрах. Исключение - Зеленинские Дворики. Соцсфера и общественный транспорт - всё в соседних населённых пунктах, т.е. имеется фактор удалённости. Далеко или не очень - тут уж важнее не километраж, а индивидуальные особенности и привычки жителей посёлков. Освещение улиц - дажеко не из всех посёлков положительные отзывы. Что остаётся из преймуществ - пожалуй, только охрана...
Что касается контейнеров на улицах обычных населённых пунктов Рыбновского района, то здесь тоже не всё благополучно. Самая распростронённая проблема - несвоевременный вывоз мусора. А в деревнях меня также удивляет расположение контейнеров не возле жилых кварталов, а в непосредственной близости от дороги. Для фирмы Эко так, должно быть удобнее на мусоровозках подъезжать. А местным жителям нужно за сотни метров мусор носить. Хотя, в деревнях многие на колёсах - иначе сложно выжить с учётом имеющегося уровня "развития" общественного транспорта в районах. Так что местному жителя может даже удобно: поехал - взял с собой пакут с мусором и по дороге в контейнер кинул
Что касается контейнеров на улицах обычных населённых пунктов Рыбновского района, то здесь тоже не всё благополучно. Самая распростронённая проблема - несвоевременный вывоз мусора. А в деревнях меня также удивляет расположение контейнеров не возле жилых кварталов, а в непосредственной близости от дороги. Для фирмы Эко так, должно быть удобнее на мусоровозках подъезжать. А местным жителям нужно за сотни метров мусор носить. Хотя, в деревнях многие на колёсах - иначе сложно выжить с учётом имеющегося уровня "развития" общественного транспорта в районах. Так что местному жителя может даже удобно: поехал - взял с собой пакут с мусором и по дороге в контейнер кинул
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
АЛСНщик писал(а):жители Рязанского района пенсионного возраста оставляют часть пенсии почтальонам - иначе те просто перестают ходить по домам
Мои дети в деревне увидели на почте объявление "Требуется почтальон" и пытались прощупывать, берут ли девяти- и семилетних на эту работу. Мысль о том, что поездка на велосипеде раз в день через деревню позволит заработать "может даже тыщу!!!!" теперь не дает им покоя.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Строили-строили и никак не построили Снегири.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
Трофимыч, дались Вам эти посёлки?! Или обострённое чувство справедливости замучило? Так в отечественном бизнесе вообще как-то не очень принято в полном объёме выполнять все обязательства перед партнёром/клиентом Почему в жилищном строительстве должно быть иначе?
Или Вам почему-то очень хочется, чтобы коттеджные посёлки получали статус самостоятельных населённых пунктов со всеми вытикающими последствиями? А смысл... Не буду говорить за Рзанский район, но вот пример из Рыбноского. А именно зоны ответственности участковых уполномоченных:
http://www.rybnoe.net/index/uchastkovye ... ajonu/0-94
Как видите, Зеленинские и Ходынинские Дворики входят в административную зону №1, а Раменские Дворики - в административную зону №4. На общих основаниях входят, подобно улицам Рыбного и сельским населённым пунктам района. Точно также и по всем остальным вопросам: медицина, образование, потребнадзор и т.д.
Или Вас смущает сам принцип проживания в этих посёлках, складывающийся там стиль жизни? Так кто Вас заставляет жить в подобных коттеджных посёлках? Мне, например, это не надо. Но имеются люди, которых подобный уклад (охрана, схожий социальный статус соседей и пр.) наиболее устраивает. Ну и пусть живут - о чём Вы их ещё хотите предостеречь? Хотите дом в районе затройки традиционного типа - в чём проблема? Тут даже покупать клочёк земли в старых кварталах не обязательно. Скажем, в Рыбном недавно началась застройка очередного пустующего места между остановкой "Жилые Дома" и посёлком Ходынинские Дворики. Традиционная застройка, а не коттеджный посёлок: народ сам копошится, копает, строит, возводит Как когда-то на "Поле Чудес", ул. Октябрьской, за школой №103 и на Второй Заречной. Интересуйтесь, если что-то подобное Вам хочется!
Или Вам почему-то очень хочется, чтобы коттеджные посёлки получали статус самостоятельных населённых пунктов со всеми вытикающими последствиями? А смысл... Не буду говорить за Рзанский район, но вот пример из Рыбноского. А именно зоны ответственности участковых уполномоченных:
http://www.rybnoe.net/index/uchastkovye ... ajonu/0-94
Как видите, Зеленинские и Ходынинские Дворики входят в административную зону №1, а Раменские Дворики - в административную зону №4. На общих основаниях входят, подобно улицам Рыбного и сельским населённым пунктам района. Точно также и по всем остальным вопросам: медицина, образование, потребнадзор и т.д.
Или Вас смущает сам принцип проживания в этих посёлках, складывающийся там стиль жизни? Так кто Вас заставляет жить в подобных коттеджных посёлках? Мне, например, это не надо. Но имеются люди, которых подобный уклад (охрана, схожий социальный статус соседей и пр.) наиболее устраивает. Ну и пусть живут - о чём Вы их ещё хотите предостеречь? Хотите дом в районе затройки традиционного типа - в чём проблема? Тут даже покупать клочёк земли в старых кварталах не обязательно. Скажем, в Рыбном недавно началась застройка очередного пустующего места между остановкой "Жилые Дома" и посёлком Ходынинские Дворики. Традиционная застройка, а не коттеджный посёлок: народ сам копошится, копает, строит, возводит Как когда-то на "Поле Чудес", ул. Октябрьской, за школой №103 и на Второй Заречной. Интересуйтесь, если что-то подобное Вам хочется!
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
АЛСНщик писал(а):Трофимыч, дались Вам эти посёлки?!
Тема интересная. Непаханная.
АЛСНщик писал(а): в отечественном бизнесе вообще как-то не очень принято в полном объёме выполнять все обязательства перед партнёром/клиентом Почему в жилищном строительстве должно быть иначе?
Проблема гораздо глубже "обязательств перед клиентом".
Одна ее часть уже хотя бы в том, что "клиенты" не понимают своих прав.
Еще часть- в роли органов МСУ в том, что считают коттеджным бизнесом.
имеются люди, которых подобный уклад (охрана, схожий социальный статус соседей и пр.) наиболее устраивает. Ну и пусть живут - о чём Вы их ещё хотите предостеречь?
Конечно, пусть. Вольному-воля.
Их уже нет смысла предостерегать.
Но статистика рязанских "коттеджных" поселков все же радует: дураков оказалось меньше, чем ожидалось 10 лет назад.
хочется, чтобы коттеджные посёлки получали статус самостоятельных населённых пунктов со всеми вытикающими последствиями?
хочется, чтобы никого не обманывали.
Re: Коттеджный поселок "Снегири"
На их сайте в разделе "Инженерные коммуникации" нашёл любопытный пункт: Телефон / Интернет -
возможно подключение до 5 телефонов на домовладение.
http://www.snegiri62.ru/village-bullfinches/ingeneer
Интересно, что они имели в виду под пятью телефонами? Не более пяти параллельных аппаратов на аналоговую линию - иначе АТС воспринимает нагрузку в дежурном режиме как "короткое". Или пять разных номеров - но зачем?... В моих краях некоторые проводили домой два телефона: городской и железнодорожный, но чтобы пять... И что всё таки с интернетом?
.....................
И ещё момент: по Викимапии посмотрел расположение посёлка. От Полян прилично топать, особенно в плохую погоду. От Варских - ещё дальше. Интересно, администрация Полянского поселения сразу согласилась включить территорию под Снегирями в состав земель населённых пунктов или выдвигало какие-то условия насчёт транспортной доступности. Ведь для работников социальных служб и лиц, наделённых административными полномочиями, расстояние до Снегирей в ряде случает придётся преодолевать. Только не надо говорить, что они все на машинах. Мой коллега весьма успешен в жизни - машины менее чем за 1 миллион руб не покупает и дольше трёх лет не ездит. Так одна из основных претензий к Зеленинским Дворика у него состояла в том, что застройщик обещал маршрутку прямо на улицах посёлка, а она так и не появилась. И на работу тот человек как правило на маршрутке добирается. Тем более в случае со Снегирями участковый врач Полянского поселения даже при наличии машины и оплаченного бензина (если его вообще оплачивают) не обязательно сможет на этой машине выехать в Снегири: машина сломалась, сам врач плохо себя чувствует и потому боиться за руль садиться и т.д. Выделит ли амбулатория служебную машину если вызов не экстренный - тоже вопрос...
возможно подключение до 5 телефонов на домовладение.
http://www.snegiri62.ru/village-bullfinches/ingeneer
Интересно, что они имели в виду под пятью телефонами? Не более пяти параллельных аппаратов на аналоговую линию - иначе АТС воспринимает нагрузку в дежурном режиме как "короткое". Или пять разных номеров - но зачем?... В моих краях некоторые проводили домой два телефона: городской и железнодорожный, но чтобы пять... И что всё таки с интернетом?
.....................
И ещё момент: по Викимапии посмотрел расположение посёлка. От Полян прилично топать, особенно в плохую погоду. От Варских - ещё дальше. Интересно, администрация Полянского поселения сразу согласилась включить территорию под Снегирями в состав земель населённых пунктов или выдвигало какие-то условия насчёт транспортной доступности. Ведь для работников социальных служб и лиц, наделённых административными полномочиями, расстояние до Снегирей в ряде случает придётся преодолевать. Только не надо говорить, что они все на машинах. Мой коллега весьма успешен в жизни - машины менее чем за 1 миллион руб не покупает и дольше трёх лет не ездит. Так одна из основных претензий к Зеленинским Дворика у него состояла в том, что застройщик обещал маршрутку прямо на улицах посёлка, а она так и не появилась. И на работу тот человек как правило на маршрутке добирается. Тем более в случае со Снегирями участковый врач Полянского поселения даже при наличии машины и оплаченного бензина (если его вообще оплачивают) не обязательно сможет на этой машине выехать в Снегири: машина сломалась, сам врач плохо себя чувствует и потому боиться за руль садиться и т.д. Выделит ли амбулатория служебную машину если вызов не экстренный - тоже вопрос...
Коттеджный поселок "Снегири"
группа в ВК есть. так и называется "Коттеджный поселок Финская деревня". попробуйте там пообщаться с собственниками
Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей