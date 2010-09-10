Коттеджный поселок "Снегири"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение UNCLE1911 » 08 авг 2014, 21:05

В Полянский интернат хрен устроишь ребенка. Только по блату.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Трофимыч » 08 авг 2014, 21:32

baikal писал(а):С сентября будет ходить школьный автобус до Рязани.

Не верю!
"Школьный" может и должен по закону возить ваших детей не далее, чем в Варские! :wink:
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baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение baikal » 08 авг 2014, 21:58

Трофимыч писал(а):
baikal писал(а):С сентября будет ходить школьный автобус до Рязани.

Не верю!
"Школьный" может и должен по закону возить ваших детей не далее, чем в Варские! :wink:

Он будет возить не по закону, а за деньги). Сколько - еще не знаю
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Трофимыч » 09 авг 2014, 02:07

baikal писал(а):Он будет возить не по закону, а за деньги)


Верю.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 09 авг 2014, 10:37

Трофимыч писал(а):совершенно ясно здесь сказал о том, что "Снегири" никакие они не "Снегири", а на самом деле пос. Варские!

Трофимыч, а по Вашему фирма должна была официально оформить новый населённый пункт, создать экономическую и социальную инфраструктуру с нуля, договориться с властью об деятельности правоохранительных и надзорных ведомств на территории нового населённого пункта? По Вашему, это реально? Это в конце концов нужно? Если, конечно, речь не идёт о колоссальных инвестициях в совершенно малонаселённую местность, подобно деятельности Мечела в районе Усть-Эльгинского месторождения - там действительно без образования новых посёлков на пустом месте не обойтись. Но так коттеджные посёлки в Центральной России - совсем иная ситуация ;) ИМХО, вполне логичный и даже единственно правильный вариант - "пристыковаться" к имеющейся экономической и социальной инфраструктуре, а также к властным и надзорным органам той местности, где посёлок размещается, и по мере необходимости (роста населения посёлка), эту инфраструктуру развивать. Развивать в направлении улучшения жизни своих жителей, что должно сделать поселок более инвестиционно привлекательным. Поскольку инфраструктура местная - то школа для детей жителей посёлка должна быть тоже местная (Поляны, Варские - не знаю, где она там расположена). Если кто-то хочет в Рязани детей обучать - пожалуйста, но вопрос доставки пусть решают в частном порядке: рейсовый автобус, машина родителей, заказной автобус за счёт группы родителей. Школьный автобус - проект бюджетный и не может возить детей в любую школу, куда просто взяли, да и пожелали родители. В Рязань он будет возить школьников в Драмтеатр или цирк, но никак не школу ежедневно.
В этом смысле Зеленинские и Ходынинские дворики также следует считать неотъемлемой частью Рыбного, его здравоохранения, образования, культуры, а также охраны порядка, пожарной охраны и т.д. и т.п. Между прочим, в статье о Ходынинский Двориках
http://www.rybnoe.net/news/krik_dushi_i ... 08-04-2799
появился благоприятный отзыв из посёлка ;)
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 09 авг 2014, 12:14

ZZ писал(а):Столько развелось сейчас поселков-двориков, но вот у меня вопрос. Хорошо, конечно, жить за городом в лесу у озера. В школы и сады детей однозначно возить на машине, что не очень здорово, а как врача на дом вызвать?

ЗиЗи, Вы же, вроде, медик ;) Вам ли не знать организацию первичного уровня здравоохранения в сельских районах: ЦРБ/участковая больница(амбулатория)/ФАП/участковый врач/медсестра. В Полянах и Варских своих медиков, наверняка, знают, так же как и своих учителей, участкового уполномоченного и т.д. Вот и жителям коттеджных посёлков нужно плотно интегрироваться в местную жизнь, в местную инфраструктуру. Не стОит этого бояться, мол местные побьют, разворуют... Да нормальные там люди живут ;)
Важен другой вопрос. Допустим, село Поляны выросло за счёт "Снегирей". По числу жителей не сильно выросло, но по площади - прилично. А это означает дополнительную нагрузку на врача, участкового, пожнадзор, местные муниципальные власти и т.д. Фирма-застройщик просто ставит муниципальные и государственные службы перед фактом (вашему полянскому врачу теперь придётся поболе километров при вызове на дом натаптывать - стало быть, такая ему выпала масть...) или должна оплачивать развитие инфраструктуры местности в соответствии с возросшими перед ней задачами. Например, оплатить автомобиль и дополнительное колличество бензина, чтобы участковый врач без проблем добирался до новомодного коттеджного посёлка.
С пожарной охраной нЕсколько проще: если организация (частных лиц это не касается) развивает бизнес в местности, слабо обеспеченно пожарной охраной, она ОБЯЗАНА содержать свою пожарную службу: частную или ведомственную (последнее, если речь о крупной корпорации со множеством филиалов, типа РЖД), либо заключить договор на обслуживание с ближайшей хозрасчётной пожарной частью МЧС (в Рязани таковая имеется). Интересно, на компании-застройщики коттеджных посёлков данное положение распрастраняется?
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение ZZ » 09 авг 2014, 14:23

Возможно я где-то упоминала, что умею делать внутримышечные уколы, но это ни разу не значит, что я - медик. Вы ошиблись. Но вопрос вы поставили верно: вряд ли местные врачи будут рады мотаться в этот поселок бесплатно...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 21 авг 2014, 10:26

Насчёт Снегирей не знаю, а в Раменских Двориках при круглогодичном проживании в паспорте указывается место регистрации - деревня Раменки. Вполне логично ;) Участковый врач из Кузьминской врачебной амбулатории. Участковый уполномоченный, очевидно, тот же, что обслуживает Федякинское поселение, в состав которого входят Раменки. Ну и всё дальше в том же духе, т.е. Раменские Дворики не равно Раменки, а часть Раменок, подобно тому, как Залениенские и Ходынинские Дворики - часть Рыбного. Алогизм, когда жители Зеленинских двориков имели рязанскую прописку, в прошлом.
Что касается увеличения объёма работы государственных и муниципальных служб с связи с появлением коттджных посёлков и их некоторой отдалённостью от кварталов традиционной застройки исторических населённых пунктов, то сотрудник Доступного Жилья пояснил, что конкретно применительно к здравоохранению Рыбновского района их компания оплатила открытие двух ставок участковой медсестры в Рыбновском районе.
По идее, в коттеджных посёлках Рязанского района должно быть примерно тоже самое. Хотя, от местных властей и населения порядок тоже зависит. Я, например, был в шоке, когда узнал, что жители Рязанского района пенсионного возраста оставляют часть пенсии почтальонам - иначе те просто перестают ходить по домам. Рыбновские пенсионеры такое просто не могут представить. Также я был обескуражен, когда узнал от сельких жителей Рязанского района, что в их населённых пунктах нет контейнеров для сбора мусора. Впрочем, за достоверность последней информации не ручаюсь. В общем, порядки в районах могут различаться даже в рамках схожего законодательного поля.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение tochka » 21 авг 2014, 10:52

АЛСНщик писал(а):Также я был обескуражен, когда узнал от сельких жителей Рязанского района, что в их населённых пунктах нет контейнеров для сбора мусора. Впрочем, за достоверность последней информации не ручаюсь.

Действительно нет. За мусором приезжает машина 1-2 раза в неделю. В Солотче - по вторникам и четвергам, в Полково (говорят) - вообще один раз в неделю.
ИМХО - очень неудобно. Мусор в пакетах стоит по несколько дней и воняет (хоть и завязанные пакеты). А еще не всегда успеваешь к этой мусорной машине (она что-то в 18.40 что ли приезжала). В общем из Солотчи мне проще было закинуть мусорный мешок в машину и выкинуть в мусорке в Рязани, чем дождаться местную машинку.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 21 авг 2014, 11:20

В таком случае, если фирма-застройщик и эксплуатант коттеджного поселка на территории Рязанского района заявляет и выполняет нормальный сбор и вывоз мусора - это козырь как фирмы (один из факторов оправдать относительно высокие ежемесячные платежи жителей), а также дополнительный повод для самоутверждения жителей самого посёлка относительно условий проживания в сравнеии с соседними деревнями. Хоть и рассказывают фирмы застройщики о преймуществах посёлков перед деревнями в плане удобства проживания, но на самом деле таких преймуществ не так уж и много.Вода, канализация - если деревня не совсем уж вимирающая, то в ней инженерные сети также имеются. Единственное преймущество посёлка - там эти сети новые. Обслуживающая эти сети организация ЖКХ, водоканала - как правила та же самая, что в окружающих посёлок населённых пунктах, ибо других организаций в сельких районах как правило нет. Электрические сети: даже если сама фирма их обслуживает внутри посёлка, подача из-вне - как в соседних деревнях. Т.е. надёжность, устойчивость и качество энергоснабжения как правило ниже плинтуса. Да и в райцентрах оно не намного выше, чем в деревнях. Жители Зеленинских Двориков, например, жалуются на частые отключения света. Асфальт - осталось не так уж и много деревень, до которых бы не было асфальта. Правда, уличная сеть внутри коттеджных посёлков обычно лучше обеспечена твёрдым покрытием, чем в деревнях и даже городах. Связь и интренет в большинстве посёлков на уровне наиболее депрессивных деревень и значительно хуже, чем в центральных сёлах, где расположены объекты экономики, соц.сферы и властные структуры. Гораздо хуже, чем в райцентрах. Исключение - Зеленинские Дворики. Соцсфера и общественный транспорт - всё в соседних населённых пунктах, т.е. имеется фактор удалённости. Далеко или не очень - тут уж важнее не километраж, а индивидуальные особенности и привычки жителей посёлков. Освещение улиц - дажеко не из всех посёлков положительные отзывы. Что остаётся из преймуществ - пожалуй, только охрана...


Что касается контейнеров на улицах обычных населённых пунктов Рыбновского района, то здесь тоже не всё благополучно. Самая распростронённая проблема - несвоевременный вывоз мусора. А в деревнях меня также удивляет расположение контейнеров не возле жилых кварталов, а в непосредственной близости от дороги. Для фирмы Эко так, должно быть удобнее на мусоровозках подъезжать. А местным жителям нужно за сотни метров мусор носить. Хотя, в деревнях многие на колёсах - иначе сложно выжить с учётом имеющегося уровня "развития" общественного транспорта в районах. Так что местному жителя может даже удобно: поехал - взял с собой пакут с мусором и по дороге в контейнер кинул ;)
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Fafhrd » 21 авг 2014, 12:03

АЛСНщик писал(а):жители Рязанского района пенсионного возраста оставляют часть пенсии почтальонам - иначе те просто перестают ходить по домам


Мои дети в деревне увидели на почте объявление "Требуется почтальон" и пытались прощупывать, берут ли девяти- и семилетних на эту работу. Мысль о том, что поездка на велосипеде раз в день через деревню позволит заработать "может даже тыщу!!!!" теперь не дает им покоя.
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Трофимыч » 15 сен 2014, 14:03

Строили-строили и никак не построили Снегири.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 17 сен 2014, 09:55

Трофимыч, дались Вам эти посёлки?! Или обострённое чувство справедливости замучило? Так в отечественном бизнесе вообще как-то не очень принято в полном объёме выполнять все обязательства перед партнёром/клиентом :( Почему в жилищном строительстве должно быть иначе?
Или Вам почему-то очень хочется, чтобы коттеджные посёлки получали статус самостоятельных населённых пунктов со всеми вытикающими последствиями? А смысл... Не буду говорить за Рзанский район, но вот пример из Рыбноского. А именно зоны ответственности участковых уполномоченных:
http://www.rybnoe.net/index/uchastkovye ... ajonu/0-94
Как видите, Зеленинские и Ходынинские Дворики входят в административную зону №1, а Раменские Дворики - в административную зону №4. На общих основаниях входят, подобно улицам Рыбного и сельским населённым пунктам района. Точно также и по всем остальным вопросам: медицина, образование, потребнадзор и т.д.
Или Вас смущает сам принцип проживания в этих посёлках, складывающийся там стиль жизни? Так кто Вас заставляет жить в подобных коттеджных посёлках? Мне, например, это не надо. Но имеются люди, которых подобный уклад (охрана, схожий социальный статус соседей и пр.) наиболее устраивает. Ну и пусть живут - о чём Вы их ещё хотите предостеречь? Хотите дом в районе затройки традиционного типа - в чём проблема? Тут даже покупать клочёк земли в старых кварталах не обязательно. Скажем, в Рыбном недавно началась застройка очередного пустующего места между остановкой "Жилые Дома" и посёлком Ходынинские Дворики. Традиционная застройка, а не коттеджный посёлок: народ сам копошится, копает, строит, возводит :) Как когда-то на "Поле Чудес", ул. Октябрьской, за школой №103 и на Второй Заречной. Интересуйтесь, если что-то подобное Вам хочется!
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Трофимыч » 17 сен 2014, 14:16

АЛСНщик писал(а):Трофимыч, дались Вам эти посёлки?!

Тема интересная. Непаханная. :D
АЛСНщик писал(а): в отечественном бизнесе вообще как-то не очень принято в полном объёме выполнять все обязательства перед партнёром/клиентом :( Почему в жилищном строительстве должно быть иначе?

Проблема гораздо глубже "обязательств перед клиентом".
Одна ее часть уже хотя бы в том, что "клиенты" не понимают своих прав.
Еще часть- в роли органов МСУ в том, что считают коттеджным бизнесом.

имеются люди, которых подобный уклад (охрана, схожий социальный статус соседей и пр.) наиболее устраивает. Ну и пусть живут - о чём Вы их ещё хотите предостеречь?

Конечно, пусть. Вольному-воля.
Их уже нет смысла предостерегать.
Но статистика рязанских "коттеджных" поселков все же радует: дураков оказалось меньше, чем ожидалось 10 лет назад.

хочется, чтобы коттеджные посёлки получали статус самостоятельных населённых пунктов со всеми вытикающими последствиями?

хочется, чтобы никого не обманывали.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение АЛСНщик » 25 сен 2014, 10:11

На их сайте в разделе "Инженерные коммуникации" нашёл любопытный пункт: Телефон / Интернет -
возможно подключение до 5 телефонов на домовладение.
http://www.snegiri62.ru/village-bullfinches/ingeneer
Интересно, что они имели в виду под пятью телефонами? Не более пяти параллельных аппаратов на аналоговую линию - иначе АТС воспринимает нагрузку в дежурном режиме как "короткое". Или пять разных номеров - но зачем?... В моих краях некоторые проводили домой два телефона: городской и железнодорожный, но чтобы пять... :? И что всё таки с интернетом?



.....................
И ещё момент: по Викимапии посмотрел расположение посёлка. От Полян прилично топать, особенно в плохую погоду. От Варских - ещё дальше. Интересно, администрация Полянского поселения сразу согласилась включить территорию под Снегирями в состав земель населённых пунктов или выдвигало какие-то условия насчёт транспортной доступности. Ведь для работников социальных служб и лиц, наделённых административными полномочиями, расстояние до Снегирей в ряде случает придётся преодолевать. Только не надо говорить, что они все на машинах. Мой коллега весьма успешен в жизни - машины менее чем за 1 миллион руб не покупает и дольше трёх лет не ездит. Так одна из основных претензий к Зеленинским Дворика у него состояла в том, что застройщик обещал маршрутку прямо на улицах посёлка, а она так и не появилась. И на работу тот человек как правило на маршрутке добирается. Тем более в случае со Снегирями участковый врач Полянского поселения даже при наличии машины и оплаченного бензина (если его вообще оплачивают) не обязательно сможет на этой машине выехать в Снегири: машина сломалась, сам врач плохо себя чувствует и потому боиться за руль садиться и т.д. Выделит ли амбулатория служебную машину если вызов не экстренный - тоже вопрос...
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Riliybew
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 06:27

Коттеджный поселок "Снегири"

Сообщение Riliybew » Сегодня, 12:14

группа в ВК есть. так и называется "Коттеджный поселок Финская деревня". попробуйте там пообщаться с собственниками
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