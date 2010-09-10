Сообщение АЛСНщик » 21 авг 2014, 11:20

В таком случае, если фирма-застройщик и эксплуатант коттеджного поселка на территории Рязанского района заявляет и выполняет нормальный сбор и вывоз мусора - это козырь как фирмы (один из факторов оправдать относительно высокие ежемесячные платежи жителей), а также дополнительный повод для самоутверждения жителей самого посёлка относительно условий проживания в сравнеии с соседними деревнями. Хоть и рассказывают фирмы застройщики о преймуществах посёлков перед деревнями в плане удобства проживания, но на самом деле таких преймуществ не так уж и много.Вода, канализация - если деревня не совсем уж вимирающая, то в ней инженерные сети также имеются. Единственное преймущество посёлка - там эти сети новые. Обслуживающая эти сети организация ЖКХ, водоканала - как правила та же самая, что в окружающих посёлок населённых пунктах, ибо других организаций в сельких районах как правило нет. Электрические сети: даже если сама фирма их обслуживает внутри посёлка, подача из-вне - как в соседних деревнях. Т.е. надёжность, устойчивость и качество энергоснабжения как правило ниже плинтуса. Да и в райцентрах оно не намного выше, чем в деревнях. Жители Зеленинских Двориков, например, жалуются на частые отключения света. Асфальт - осталось не так уж и много деревень, до которых бы не было асфальта. Правда, уличная сеть внутри коттеджных посёлков обычно лучше обеспечена твёрдым покрытием, чем в деревнях и даже городах. Связь и интренет в большинстве посёлков на уровне наиболее депрессивных деревень и значительно хуже, чем в центральных сёлах, где расположены объекты экономики, соц.сферы и властные структуры. Гораздо хуже, чем в райцентрах. Исключение - Зеленинские Дворики. Соцсфера и общественный транспорт - всё в соседних населённых пунктах, т.е. имеется фактор удалённости. Далеко или не очень - тут уж важнее не километраж, а индивидуальные особенности и привычки жителей посёлков. Освещение улиц - дажеко не из всех посёлков положительные отзывы. Что остаётся из преймуществ - пожалуй, только охрана...Что касается контейнеров на улицах обычных населённых пунктов Рыбновского района, то здесь тоже не всё благополучно. Самая распростронённая проблема - несвоевременный вывоз мусора. А в деревнях меня также удивляет расположение контейнеров не возле жилых кварталов, а в непосредственной близости от дороги. Для фирмы Эко так, должно быть удобнее на мусоровозках подъезжать. А местным жителям нужно за сотни метров мусор носить. Хотя, в деревнях многие на колёсах - иначе сложно выжить с учётом имеющегося уровня "развития" общественного транспорта в районах. Так что местному жителя может даже удобно: поехал - взял с собой пакут с мусором и по дороге в контейнер кинул