Что подарить молодоженам?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
19 сообщений • Страница 1 из 1
Что подарить молодоженам?
Предлагаю обсудить самые оригинальные подарки молодоженам. Чтобы и полезно было и, как говорится, памятно. У кого какие идеи?
Re: Что подарить молодоженам?
Мне, кстати, на свадьбу подарили друзья корзину счастья: плетеную корзинку до верха наполненную шоколадными конфетами, хрустальными фужерами и шампанским. Было очень необычно. А еще, забыла уточнить, два фотика до сих пор где-то валяются
Re: Что подарить молодоженам?
Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Что подарить молодоженам?
Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?
Re: Что подарить молодоженам?
А здесь вообще в точку! http://podarki62.ru/podarochny_sertifik ... mamam/341/ Что может быть нужнее для молодой семьи, как ни подготовка к родам
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.
Re: Что подарить молодоженам?
ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?
Я даже догадываюсь, кто будет несогласен. Модераторы.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Что подарить молодоженам?
бабайка писал(а):ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?
Я даже догадываюсь, кто будет несогласен. Модераторы.
Угу. Скажут ведь, что ninnna нарочно зарегилась, чтобы этот сайт порекламировать!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Что подарить молодоженам?
ninnna писал(а):А здесь вообще в точку! http://podarki62.ru/podarochny_sertifik ... mamam/341/ Что может быть нужнее для молодой семьи, как ни подготовка к родам
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.
А я бы не отказалась, если бы и друзья квартиру подарили. Одна квартира хорошо, а две лучше!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Что подарить молодоженам?
Оглоушить канделябром?
Иль подушкой придушить?
Иль подушкой придушить?
Re: Что подарить молодоженам?
DS писал(а):Оглоушить канделябром?
Иль подушкой придушить?
А мы-то в чем провинились?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Что подарить молодоженам?
А я вам и не предлагаю.
Re: Что подарить молодоженам?
ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://xxxxx...
Прежде чем выкладывать такие "идеи" ознакомтьтесь с Правилами форума. А там:
На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму, так что модератор не заставит себя ждать, и наказание обязательно последует
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Что подарить молодоженам?
Друзья, чтоб меня тапками не закидали модераторы, только посоветую. В довесок к конвертику можно распечатать и вставить в багет (рамку) дерево пожеланий. Такое дерево подразумевает короткие пожелания в 1-2 слова, хотя можно и больше. Можно их вписывать в листики-цветочки-сердечки, или ставить отпечатки пальцев водными красками и писать на них. Некоторые размещают фотографии пожеланий - типа "дом", "машина", "детки" и пр. Такое дерево еще и развлечение для гостей. Кому интересно, пишите в личку.
Re: Что подарить молодоженам?
Наверняка молодые отправятся в свадебное путешествие. Можно подарить сертификат на фотокнигу - отчет об отдыхе.
Re: Что подарить молодоженам?
Zayec писал(а):Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...
не у каждого столько денег, чтоб такое дарить
Re: Что подарить молодоженам?
"— А что мне в приданое полагается?
— Может, тушенкой?
— Папа, ну мы же не чужие! Тушенка китайская, просроченная…"
(с)
— Может, тушенкой?
— Папа, ну мы же не чужие! Тушенка китайская, просроченная…"
(с)
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Что подарить молодоженам?
Можно обработать фотографию молодоженов, сделать ее в фотошопе под "картину" и заказать печать на холсте как эконом вариант
Либо чтобы нарисовал профессиональный художник
Либо чтобы нарисовал профессиональный художник
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32
Что подарить молодоженам
Что лучше подарить старшей сестре на откуп? Есть ли какие-то правила при выборе подарка или что хочешь то и даришь?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:49
- Контактная информация:
Re: Что подарить молодоженам
Penelopa#waync писал(а):Что лучше подарить старшей сестре на откуп? Есть ли какие-то правила при выборе подарка или что хочешь то и даришь?
самое первое, что приходит на ум - украшение ) И памятно, и приятно )
19 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Свадьба в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 0 гостей