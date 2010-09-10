Что подарить молодоженам?

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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ninnna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 21:58

Что подарить молодоженам?

Сообщение ninnna » 20 сен 2011, 22:04

Предлагаю обсудить самые оригинальные подарки молодоженам. Чтобы и полезно было и, как говорится, памятно. У кого какие идеи?
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ninnna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 21:58

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ninnna » 20 сен 2011, 22:19

Мне, кстати, на свадьбу подарили друзья корзину счастья: плетеную корзинку до верха наполненную шоколадными конфетами, хрустальными фужерами и шампанским. Было очень необычно. А еще, забыла уточнить, два фотика до сих пор где-то валяются :-)
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Zayec » 22 сен 2011, 14:25

Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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ninnna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 21:58

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ninnna » 27 сен 2011, 14:26

Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?
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ninnna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 21:58

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ninnna » 27 сен 2011, 14:31

А здесь вообще в точку! http://podarki62.ru/podarochny_sertifik ... mamam/341/ Что может быть нужнее для молодой семьи, как ни подготовка к родам :-)
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение бабайка » 27 сен 2011, 15:09

ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?

Я даже догадываюсь, кто будет несогласен. Модераторы. :mrgreen:
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ZZ » 27 сен 2011, 15:21

бабайка писал(а):
ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://podarki62.ru/. Есть, что выбрать для молодых. По крайней мере лучше, чем деньги. Согласны?

Я даже догадываюсь, кто будет несогласен. Модераторы. :mrgreen:

Угу. Скажут ведь, что ninnna нарочно зарегилась, чтобы этот сайт порекламировать!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ZZ » 27 сен 2011, 15:21

ninnna писал(а):А здесь вообще в точку! http://podarki62.ru/podarochny_sertifik ... mamam/341/ Что может быть нужнее для молодой семьи, как ни подготовка к родам :-)
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.

А я бы не отказалась, если бы и друзья квартиру подарили. Одна квартира хорошо, а две лучше!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение DS » 27 сен 2011, 15:22

Оглоушить канделябром?
Иль подушкой придушить?
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение бабайка » 27 сен 2011, 15:24

DS писал(а):Оглоушить канделябром?
Иль подушкой придушить?

А мы-то в чем провинились? :roll:
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение DS » 27 сен 2011, 15:28

А я вам и не предлагаю.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2814
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Док » 27 сен 2011, 16:21

ninnna писал(а):Народ, нашла классную идею на сайте, где сертификаты продают http://xxxxx...

Прежде чем выкладывать такие "идеи" ознакомтьтесь с Правилами форума. А там:
На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму, так что модератор не заставит себя ждать, и наказание обязательно последует
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EleSh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 09:12

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение EleSh » 04 июл 2012, 09:54

Друзья, чтоб меня тапками не закидали модераторы, только посоветую. В довесок к конвертику можно распечатать и вставить в багет (рамку) дерево пожеланий. Такое дерево подразумевает короткие пожелания в 1-2 слова, хотя можно и больше. Можно их вписывать в листики-цветочки-сердечки, или ставить отпечатки пальцев водными красками и писать на них. Некоторые размещают фотографии пожеланий - типа "дом", "машина", "детки" и пр. Такое дерево еще и развлечение для гостей. Кому интересно, пишите в личку.
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EleSh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 09:12

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение EleSh » 04 июл 2012, 09:59

Наверняка молодые отправятся в свадебное путешествие. Можно подарить сертификат на фотокнигу - отчет об отдыхе.
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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Алиса10 » 26 мар 2013, 19:05

Zayec писал(а):Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...

не у каждого столько денег, чтоб такое дарить
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Customer » 23 июн 2015, 22:56

"— А что мне в приданое полагается?
— Может, тушенкой?
— Папа, ну мы же не чужие! Тушенка китайская, просроченная…"
(с)
Ты - это ты, а я - это я.
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Malanim
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 май 2015, 15:58

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Malanim » 06 июл 2015, 15:21

Можно обработать фотографию молодоженов, сделать ее в фотошопе под "картину" и заказать печать на холсте как эконом вариант
Либо чтобы нарисовал профессиональный художник
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Penelopa#waync
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32

Что подарить молодоженам

Сообщение Penelopa#waync » 08 янв 2017, 17:14

Что лучше подарить старшей сестре на откуп? Есть ли какие-то правила при выборе подарка или что хочешь то и даришь?
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение КатюшечкаФил » Вчера, 14:40

Квартиру самой бы кто подарил. Я считаю, что лучше основной подарок деньгами, молодожены себе сами на них купят, что захотят. И что-то такое не очень крупное на память, чтобы осталось. Вопрос только что. Можно, например, одинаковые футболки каким-нибудь прикольным рисунком, чтобы вместе носили, как символ того, что они теперь одна команда. Мы такие друзьям хотели подарить, только не на свадьбу, а на ее годовщину. Идея есть, теперь ее только воплотить осталось.
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Людочка
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 13:26

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Людочка » 3 минуты назад

Поддерживаю, интересная идея. Я сама нам с мужем и сыном одинаковые футболки заказывала. Только не с рисунками, а с нашими фамилиями. Вот здесь http://www.futbolki.ru/producttag/3034/s-familiej Посмотрите, может быть, и вам такие футболки подойдут на подарок.
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