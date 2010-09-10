Что подарить молодоженам?

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Zayec » 22 сен 2011, 14:25

Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение ZZ » 27 сен 2011, 15:21

ninnna писал(а):А здесь вообще в точку! http://podarki62.ru/podarochny_sertifik ... mamam/341/ Что может быть нужнее для молодой семьи, как ни подготовка к родам :-)
Да, кстати, полностью согласна с Zayec насчет квартиры, дома и т.п., ну только , наверное от самых близких родственников, а друзья могут и сертификаты подарить.

А я бы не отказалась, если бы и друзья квартиру подарили. Одна квартира хорошо, а две лучше!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение DS » 27 сен 2011, 15:22

Оглоушить канделябром?
Иль подушкой придушить?
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение DS » 27 сен 2011, 15:28

А я вам и не предлагаю.
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EleSh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 09:12

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение EleSh » 04 июл 2012, 09:54

Друзья, чтоб меня тапками не закидали модераторы, только посоветую. В довесок к конвертику можно распечатать и вставить в багет (рамку) дерево пожеланий. Такое дерево подразумевает короткие пожелания в 1-2 слова, хотя можно и больше. Можно их вписывать в листики-цветочки-сердечки, или ставить отпечатки пальцев водными красками и писать на них. Некоторые размещают фотографии пожеланий - типа "дом", "машина", "детки" и пр. Такое дерево еще и развлечение для гостей. Кому интересно, пишите в личку.
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EleSh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 09:12

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение EleSh » 04 июл 2012, 09:59

Наверняка молодые отправятся в свадебное путешествие. Можно подарить сертификат на фотокнигу - отчет об отдыхе.
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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Алиса10 » 26 мар 2013, 19:05

Zayec писал(а):Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...

не у каждого столько денег, чтоб такое дарить
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Customer » 23 июн 2015, 22:56

"— А что мне в приданое полагается?
— Может, тушенкой?
— Папа, ну мы же не чужие! Тушенка китайская, просроченная…"
(с)
Ты - это ты, а я - это я.
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Malanim
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 май 2015, 15:58

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Malanim » 06 июл 2015, 15:21

Можно обработать фотографию молодоженов, сделать ее в фотошопе под "картину" и заказать печать на холсте как эконом вариант
Либо чтобы нарисовал профессиональный художник
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Penelopa#waync
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32

Что подарить молодоженам

Сообщение Penelopa#waync » 08 янв 2017, 17:14

Что лучше подарить старшей сестре на откуп? Есть ли какие-то правила при выборе подарка или что хочешь то и даришь?
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Что подарить молодоженам?

Сообщение Русак » 18 минут назад

Не силён в том, что дарить женщинам. Но вот другу моему мы с ребятами закатили шикарный мальчишник с девочками http://prostitutkikirovatop.date Жених был в восторге
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