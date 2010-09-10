Сообщение Zayec » 22 сен 2011, 14:25

Самый полезный и памятный подарок для молодых - квартира (дом, коттедж). На второе место по полезности и памятности я бы поставил машину. Уж не знаю как тут насчёт оригинальности...

Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!