Создать данную тему меня побудил недавний визит на сервис в "Ноев ковчег". Моему Логану делали ТО-45000, после которого у меня остались не самые лучшие впечатления. Итак, после всех мероприятий с автомобилем вернули ключи, показали, рассказали и пожелали счастливого пути. Потом началось: увидел, что не горит подсветка печки и правого ЭСП, масяный фильтр и бутылку с использованным маслом не положили (не меняли?). На следующий день поехал жаловаться на подсветку, естественно вины не признали, зато признали что это совпадение (хотя факт "отдал рабочее - вернули неисправное" налицо). Ладно, согласился поменять за деньги. Было сказано: 400 руб. и 20 мин. работы. Из этого, я сделал вывод, что н/ч у них стоит 1200 руб. Вся работа заняла ровно 10 мин., т.е. 200 руб., но конечно же взяли как за 20 мин., а перегоревшую лампочку ясное дело не вернули. В общем я разочарован. Может быть я придираюсь, и для них такая работа норма, но я сравниваю с сервисом в Ле-мане (Пежо), там возвращают всё!

Хотелось бы услышать мнения других реноводов о качестве сервиса и обслуживания в "Ноевом ковчеге".



P.S. После ТО-30000 у них же поехал в другой сервис заправлять кондиционер хладагентом и там обратили внимание, что компрессор кондиционера стоит от другой машины, более старой. Это при том, что ни в какие другие сервисы кроме "Ковчега" никогда не ездил.