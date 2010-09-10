Ноев ковчег - Рено
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Re: Ноев ковчег - Рено
скажу простым языком...у меня у знакомого со Шкодой напряги были...его как бы послали подальше...после жалобы в Москву в течении нескольких часов ему позвонили из Шкоды рязанской и вежливо пригласили в салон и уладили все вопросы...
- Сева
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2035
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
- Откуда: город Лондон,ВВС
Re: Ноев ковчег - Рено
По понятным причинам, означеных мной выше, опускаю бла, бла, бла Рескью и При.
Более того, оставляю за ними пальму первенства знаний.
Согласен полностью.
Только цели уж очень дОроги.
Нет, не в денежном эквиваленте- цена жизнь человека.
То есть безопасность Вашего автомобиля.
Вторая цель комфорт.
Покупать пустую коробку, пусть даже известной фирмы моветон, и дешевые понты.
По скольку фраза по сути темы, то ответ будет такой.
В НК не был, но это вовсе необязательно, чтобы высказать свое мнение на заданый изначально вопрос.
Или тем, кто не был в Америке, в таком случае, нельзя ничего про нее постить.
Про способы борьбы с таким явлением как навязывание услуг я подробно описал.
Более того, оставляю за ними пальму первенства знаний.
ENGI писал(а):У меня такое впечатление, что цели преимущественно зависят от средств.
Согласен полностью.
Только цели уж очень дОроги.
Нет, не в денежном эквиваленте- цена жизнь человека.
То есть безопасность Вашего автомобиля.
Вторая цель комфорт.
Покупать пустую коробку, пусть даже известной фирмы моветон, и дешевые понты.
pri писал(а):Разумеется о другом. Об автосалоне Ноев Ковчег, в котором Вы ни разу не были...
По скольку фраза по сути темы, то ответ будет такой.
В НК не был, но это вовсе необязательно, чтобы высказать свое мнение на заданый изначально вопрос.
Или тем, кто не был в Америке, в таком случае, нельзя ничего про нее постить.
Про способы борьбы с таким явлением как навязывание услуг я подробно описал.
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Ноев ковчег - Рено
Сева писал(а):Более того, оставляю за ними пальму первенства знаний
А она мне не нужна. Если знаешь, что сказать - скажи, если не знаешь - молчи. Вам лучше молчать, а главное - не давать советов и замечаний тем, кто лучше Вас знает предмет.
Сева писал(а):Желаю Вам подучить инглиш.
Кроме того:
Сева писал(а):В НК не был, но это вовсе необязательно, чтобы высказать свое мнение на заданый изначально вопрос.
Давно ль Вы требовали доказательств по поводу Икеи? И не только?
Чтож на зеркало то пенять?
Re: Ноев ковчег - Рено
pri писал(а):Чтож на зеркало то пенять?
Прикольно, на одном из форумов подмосковного города Подольска был некий пользователь с ником "Зеркало". У этого пользователя автоподпись была: "Нечего на зеркало пенять...".
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Ноев ковчег - Рено
Обращение в Москву дало свои результаты...позвонили с НК и пригласили заключить договор
Re: Ноев ковчег - Рено
Justo, если не секрет, с какой комплектацией они решили распрощаться без накрутки?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Ноев ковчег - Рено
минималка...488 тыс. руб.
Re: Ноев ковчег - Рено
Justo, поздравляю!
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Ноев ковчег - Рено
Спасибо!))
Re: Ноев ковчег - Рено
Как сейчас с очередями на премиум автомобиль Рено Логан? Допы навязывают?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ноев ковчег - Рено
Я вот помню, лет 7 назад, было незазорно похвастаться, что купил лакшери-автомобиль Рено Логан в минималке, с веслами и без кондиционера, и даже коврики по тройной цене не впарили. В очередях стояли по полгода. А сейчас как? Модно хвастаться новым Логаном? Или автомобиль уже плотно перешёл в сегмент товаров для лохолузеров?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ноев ковчег - Рено
Прочитал первое сообщение в теме - весьма улыбнуло:
Это каким же человеком надо быть, чтобы платить за замену лампы в своей лоховозке 400 рублей. За 10 минут неквалифицированной работы 400 рублей. Ладно был бы Бугатти Широн. А тут простая машина для нищебродов, которые за 20 рублей бегают по электричкам от контролёров. А потом ещё требовать отработанное масло в бутылке и перегоревшую лампочку в пакетике. Причем заметьте, никто не написал автору плохого слова, указали только, что компрессор кондиционера кидать с машины на машину нецелесообразно.
Создать данную тему меня побудил недавний визит на сервис в "Ноев ковчег". Моему Логану делали ТО-45000, после которого у меня остались не самые лучшие впечатления. Итак, после всех мероприятий с автомобилем вернули ключи, показали, рассказали и пожелали счастливого пути. Потом началось: увидел, что не горит подсветка печки и правого ЭСП, масяный фильтр и бутылку с использованным маслом не положили (не меняли?). На следующий день поехал жаловаться на подсветку, естественно вины не признали, зато признали что это совпадение (хотя факт "отдал рабочее - вернули неисправное" налицо). Ладно, согласился поменять за деньги. Было сказано: 400 руб. и 20 мин. работы. Из этого, я сделал вывод, что н/ч у них стоит 1200 руб. Вся работа заняла ровно 10 мин., т.е. 200 руб., но конечно же взяли как за 20 мин., а перегоревшую лампочку ясное дело не вернули. В общем я разочарован. Может быть я придираюсь, и для них такая работа норма, но я сравниваю с сервисом в Ле-мане (Пежо), там возвращают всё!
Хотелось бы услышать мнения других реноводов о качестве сервиса и обслуживания в "Ноевом ковчеге".
P.S. После ТО-30000 у них же поехал в другой сервис заправлять кондиционер хладагентом и там обратили внимание, что компрессор кондиционера стоит от другой машины, более старой. Это при том, что ни в какие другие сервисы кроме "Ковчега" никогда не ездил.
Это каким же человеком надо быть, чтобы платить за замену лампы в своей лоховозке 400 рублей. За 10 минут неквалифицированной работы 400 рублей. Ладно был бы Бугатти Широн. А тут простая машина для нищебродов, которые за 20 рублей бегают по электричкам от контролёров. А потом ещё требовать отработанное масло в бутылке и перегоревшую лампочку в пакетике. Причем заметьте, никто не написал автору плохого слова, указали только, что компрессор кондиционера кидать с машины на машину нецелесообразно.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Ноев ковчег - Рено
Колхозник писал(а):Я вот помню, лет 7 назад, было незазорно похвастаться, что купил лакшери-автомобиль Рено Логан в минималке, с веслами и без кондиционера, и даже коврики по тройной цене не впарили. В очередях стояли по полгода. А сейчас как? Модно хвастаться новым Логаном? Или автомобиль уже плотно перешёл в сегмент товаров для лохолузеров?
Был в «Ноевом ковчеге» в марте. Приценивался к «Сандеро Степвей».
Уныния среди персонала не заметил, оживления при появлении клиентов – тоже. В марте было большое количество автомобилей в наличии – все с допами от НК. Приемлемого для меня варианта не нашлось. Скидки на допы давали только при условии участия в акциях.
На вопрос, сколько ждать машины с завода (комплектация confort с обогревом стекла), мне предложили подождать недели три. В предварительном договоре, правда, сказали, что укажут два месяца. Допов не навязывали, но очень настойчиво рекомендовали взять кредит, мол, тогда на новую машину можно будет оформить КАСКО по особым тарифам. Увы, роман ни с НК, ни с «Сандеро Степвей» не сложился, взял другую машину в другом месте.
Насчет похвальбы базовой комплектацией – это показатель статуса. Статус называется «умею взять свое». Не все умеют, согласитесь.
Масло в бутылочке и лампочка в пакетике – это гарантия того, что с твоей машиной хоть что-нибудь делали. Качеством сервиса и отношением к клиентам НК похвастаться не может. Знакомому там осмелились выгнать машину, даже не поменяв масла! Другому знакомому выгнали машину без воздушного фильтра и пытались сделать вид, что так и было.
Клиент – он клиент, неважно, сколько он принес.
Только живи, и до всего доживешь
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Ноев ковчег - Рено
Дед Анатольич писал(а):Масло в бутылочке и лампочка в пакетике – это гарантия того, что с твоей машиной хоть что-нибудь делали.
Эмм... А на щуп посмотреть до и после не судьба? Масло с пробегом обычно темное, новое масло - светлое. Разница, вроде, видна невооруженным глазом.
Дед Анатольич писал(а): Качеством сервиса и отношением к клиентам НК похвастаться не может.
Не знаю. Мы обслуживаем там свой Ситроен - нам нравится.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Ноев ковчег - Рено
Antipov писал(а):Эмм... А на щуп посмотреть до и после не судьба? Масло с пробегом обычно темное, новое масло - светлое. Разница, вроде, видна невооруженным глазом.
Это все, конечно же так, вот только доводилось слышать рассказы о том, как мастеров НК тыкали носом в темное маслице после сервиса, а они в ответ, без запинки и не моргая несли ахинею насчет того, что в камерах большой нагар, что топливо дрянь, и жалуйтесь куда хотите. И вся смена, включая мастера-приемщика, клянется и божится.
Antipov писал(а):Не знаю. Мы обслуживаем там свой Ситроен - нам нравится.
Ну вы сравнили сервис на бюджетном "Рено" и на среднем "Ситроене"! Там и мастера другие, и отношение. Мало плохого слышал про "НК-Ситроен".
Только живи, и до всего доживешь
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Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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