Отопление дачи
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- andrew1986
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13
Отопление дачи
Вообщем такой вопрос. Мы семьей очень любим зимой отдохнуть на даче. Но обычного обогревателя не хватает, бывает холодновато. Так вот хотелось бы у знающих людей узнать как лучше отопить дачу. Нашел интересный магазин с отопительным оборудованием http://otoplenie.expert-club.com/. Но что лучше покупать вообще не знаю. Буду рад любой помощи.
Re: Отопление дачи
Вот с трудом подавляю в себе желание вас забанить. Какой сайт будете следующим продвигать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
- Контактная информация:
Re: Отопление дачи
Лучше всего поставить котел на твердом топливе, лучше всего подойдет для этих целей)
Прочность, жесткость, устойчивость
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 04:50
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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