Отопление дачи

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Ответить
Аватара пользователя
andrew1986
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13

Отопление дачи

Сообщение andrew1986 » 29 сен 2011, 18:07

Вообщем такой вопрос. Мы семьей очень любим зимой отдохнуть на даче. Но обычного обогревателя не хватает, бывает холодновато. Так вот хотелось бы у знающих людей узнать как лучше отопить дачу. Нашел интересный магазин с отопительным оборудованием http://otoplenie.expert-club.com/. Но что лучше покупать вообще не знаю. Буду рад любой помощи.
Вернуться к началу
DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Отопление дачи

Сообщение DS » 29 сен 2011, 19:04

Вот с трудом подавляю в себе желание вас забанить. Какой сайт будете следующим продвигать?
Вернуться к началу
Semmihailov
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Semmihailov

Re: Отопление дачи

Сообщение Semmihailov » 01 дек 2016, 08:02

Лучше всего поставить котел на твердом топливе, лучше всего подойдет для этих целей)
Прочность, жесткость, устойчивость
Вернуться к началу
annnnnttti
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 04:50

не согласен с иском банка так как частично оплатил долги по кредиту

Сообщение annnnnttti » Сегодня, 07:30

http://bonus-v-kazino.ru/
клуб казино олимпия 18 мая

zzzf

В транспорте выявил источник решений домашнего задания зарегистрируйся
http://www.912mm.com/home.php?mod=space&uid=173215

С утра пораньше нашел ресурс с рецептами блюд из мяса в паутине
http://byjgy.com/jgsybbs/home.php?mod=space&uid=179905

В выходной обнаружил источник экзаменационных билетов в контакте
http://blinow.net/user/sddddaaamm/

Недавно сыскал сайтик с домашней работой пообщаемся
http://www.foodbbs.com.cn/space-uid-231827.html

Только что показал сайт татуировок на спине ступайте со мной
http://nggbbs.com/space-uid-890.html

Самостоятельно разведал адрес с подиумов моды пиши в личку
http://amministrosmart.it/smf/index.php ... le;u=23791

По охоте почуял портал электронных книг зарегистрируйся
http://forum.hertz-audio.com.ua/memberl ... &u=1993981
маникюр http://manikur.vmode2017.ru/ как красить ногти
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость