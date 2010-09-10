Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Здравствуйте! Да безусловно, что подделка документов, в том числе подписей лиц - это фальсификация, которая преследуется по Закону (в частности по УК). Но для "сильных мира сего", которые дома многоэтажные строят это не больше чем головная боль - невозможно будет доказать кто именно фальсифицировал. Плюс, на мой взгляд, органы не очень то захотят заниматься подобным без какой-либо мотивации. Хотите воевать? Бейте по деньгам судебными исками.
Уверен, что таких условий (по соотношению цена качество) как я могу Вам предложить - работать бесплатно - Вам не предложит ни один адвокат.
Предыдущие комментарии читал - у меня ситуация иная, я знал с кем связываюсь и мне гарантировали, что "все будет хорошо" (и ЦИК и Техстрой имеют "общее начало").
Занимаюсь профессиональной судебной защитой, в основном в арбитражах...
Форум не удобно читать, поэтому если кого заинтересуют мои услуги - давайте разговаривать!
И пишите сразу в личку TABBA@YANDEX.RU
(Отвечу оперативно)
P.S. Не вздумайте обращаться с КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКОМ! Почему - объясню при личной встрече каждому, после того как удостоверюсь на чьей вы стороне (форум - это форум).
С уважением, Дмi
Уверен, что таких условий (по соотношению цена качество) как я могу Вам предложить - работать бесплатно - Вам не предложит ни один адвокат.
Предыдущие комментарии читал - у меня ситуация иная, я знал с кем связываюсь и мне гарантировали, что "все будет хорошо" (и ЦИК и Техстрой имеют "общее начало").
Занимаюсь профессиональной судебной защитой, в основном в арбитражах...
Форум не удобно читать, поэтому если кого заинтересуют мои услуги - давайте разговаривать!
И пишите сразу в личку TABBA@YANDEX.RU
(Отвечу оперативно)
P.S. Не вздумайте обращаться с КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКОМ! Почему - объясню при личной встрече каждому, после того как удостоверюсь на чьей вы стороне (форум - это форум).
С уважением, Дмi
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Дмi, я Вам написала на почту, никто не отвечает. может тут прочитаете....
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Читаю про многострадальный дом от Техстроя и сочувствую. А кандидатура-то на должность председателя есть? Если нет кандидатуры, то как вы собираетесь проводить переизбрание? Учитывая количество косяков от застройщика, не думаю, что много желающих на эту должность.
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Здравствуйте Svet67. Как же Вам повезло, что вы свое время вовремя продали свои квартиры недобросовестного затройщика Техстрой. Вот живем втрой год без лифта в говне и грязи, а самый гнусный застройщик Рязани - компания Техстрой благополучно строит вторую очередь строительства. Нету у нас председателя, да и жильцы не особо активны - всех все устраивает, плюс много квартир находися в собственности у Техстрой поэтому нам тяжело с ними бороться.
Теперь Техстрой назвал наш дом красивым названием - ЖК Парус. Только сути это не меняет - если застройщик гавно, то пусть он себя хоть белым лебедем называет, суть от этого не меняется. Теперь у нашего ЖК Парус есть даже свой отдельный сайт
http://www.parus62.ru/
на котором Техстрой активно завлекает очередную партию обнанутых дольшиков (л.хов). Схема прежняя - красивые слова, красивые анимационные картинки, ну а самое главное опять партнерство Сбербанка. Почему то на данном сайте Техстрой не написал в каком говне живут уже два года покупатели первой очереди или как мамы молодые тащат коляски с грудными детьми на 15й этаж, потому что из-за долгов недобросовестного застройщика Техстрой, дом до сих пор не подключен по постоянной схеме электропитания - до сих пор электричество в дом подается сквозь дырку в стене. Твари просто слов нет.
Конечно же на сайте ЖК Парус нет фотографий отвалившейся в первый же год после здачи фасадной штукатурки, рассохшися дверей в подъездах, недостроенной башни на крыше дома. Приходите дорогие Рязанцы в подъезды первой очереди строительства, посмотрите, как компания Техстрой строит свои дома и относится к людям.
Теперь Техстрой назвал наш дом красивым названием - ЖК Парус. Только сути это не меняет - если застройщик гавно, то пусть он себя хоть белым лебедем называет, суть от этого не меняется. Теперь у нашего ЖК Парус есть даже свой отдельный сайт
http://www.parus62.ru/
на котором Техстрой активно завлекает очередную партию обнанутых дольшиков (л.хов). Схема прежняя - красивые слова, красивые анимационные картинки, ну а самое главное опять партнерство Сбербанка. Почему то на данном сайте Техстрой не написал в каком говне живут уже два года покупатели первой очереди или как мамы молодые тащат коляски с грудными детьми на 15й этаж, потому что из-за долгов недобросовестного застройщика Техстрой, дом до сих пор не подключен по постоянной схеме электропитания - до сих пор электричество в дом подается сквозь дырку в стене. Твари просто слов нет.
Конечно же на сайте ЖК Парус нет фотографий отвалившейся в первый же год после здачи фасадной штукатурки, рассохшися дверей в подъездах, недостроенной башни на крыше дома. Приходите дорогие Рязанцы в подъезды первой очереди строительства, посмотрите, как компания Техстрой строит свои дома и относится к людям.
Долгострой от Техстрой - все о недобросовестном застройщике Техстрой г. Рязань, а также новости о строительстве новостройки Введенская 135 и работе ТСЖ Введенская 135.
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
mahaon49 писал(а):Дмi, я Вам написала на почту, никто не отвечает. может тут прочитаете....
Что я должен "тут прочитать"? и это где "тут"?
Я Вам ответил Елена в тот же день (14.10.13)
Не могу сотовый свой в форуме указать... Пишите мне на вышеуказанную почту...
Вам я ПОВТОРНО написал и в личные сообщения на этом форуме и на Вашу почту.
Телефон там мой есть... Звоните.
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Здравствуйте, Соседи!
Известно ли, что-либо по поводу лифта? Висит объявление, что после новогодних праздников должны начать пускать, но пока тишина. Может там и лифта нет нифига, от недобросовестного застройщика Техстрой, что угодно ожидать можно. Уже почти 2 года после здачи 1-ой очереди ЖК Парус от недобросовестного застройщика Техстрой прошло, а лифта все нет. Опять обман? Сколько еще ждать? Пока вторую очередь ЖК Парус достроят?
Известно ли, что-либо по поводу лифта? Висит объявление, что после новогодних праздников должны начать пускать, но пока тишина. Может там и лифта нет нифига, от недобросовестного застройщика Техстрой, что угодно ожидать можно. Уже почти 2 года после здачи 1-ой очереди ЖК Парус от недобросовестного застройщика Техстрой прошло, а лифта все нет. Опять обман? Сколько еще ждать? Пока вторую очередь ЖК Парус достроят?
Долгострой от Техстрой - все о недобросовестном застройщике Техстрой г. Рязань, а также новости о строительстве новостройки Введенская 135 и работе ТСЖ Введенская 135.
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
DmytryNew писал(а):Здравствуйте, Соседи!
Известно ли, что-либо по поводу лифта? Висит объявление, что после новогодних праздников должны начать пускать, но пока тишина. Может там и лифта нет нифига, от недобросовестного застройщика Техстрой, что угодно ожидать можно. Уже почти 2 года после здачи 1-ой очереди ЖК Парус от недобросовестного застройщика Техстрой прошло, а лифта все нет. Опять обман? Сколько еще ждать? Пока вторую очередь ЖК Парус достроят?
лифты пущены. Грузовой уже начинает активно и качественно загаживаться благодаря ремонту жильцов и их работникам с юга.
Впрочем, подозреваю, что в этом тоже будет виноват Техстрой/Путин/жидомасоны
Граждане, а как-нибудь можно влиять на тех, кто делает ремонт? С горой строительного мусора в том числе (я лично во время ремонта платил за отвоз из своего кармана, но не засирал территорию вокруг контейнера, например). Не приходится ожидать от соотечественников сознательности
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Уважаемые жильцы дома Введенская 135. Рассматриваю возможность покупки однушки в вашем доме. В связи с этим хотел бы узнать, велика ли квартплата за однокомнатную квартиру ? Сколько дерут летом и в период отопительного сезона? Ответьте кто-нибудь пожалуйста поскорее.
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Чей-то тихо тут, как ночью в бане. http://kad.arbitr.ru/Card/8c1ca0fb-8228-4e4b-a3df-7ee5af90b977
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 янв 2015, 22:09
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Год назад читал отзывы и удивлялся тому, как всё плохо. Но, что странно, решимость купить квартиру во второй секции при этом укреплялась. Рассудив, что хуже уже не будет, т.к. у застройщика сменилось руководство, и уж конечно оно приложит все усилия, чтобы восстановить репутацию, я отправился в первую секцию, зашёл в непроданную квартиру, проехался на лифте, побродил по подъезду. Что скажу? Да, проблемы есть, но кто же нынче работает идеально?
Во второй секции тоже не всё хорошо: 1) неудобные планировки 2-комнатных кв. (острые и тупые углы, стены с изгибами, странные ниши под трубы, само расположение труб в санузлах неудачно) 2) ванную в 1-комнатной кв. не изменив планировку установить невозможно. Можно ещё побрюзжать про бардак и безалаберность на стройке, мокнущие окна на лоджии (надо пропенить заново), неработающую в отдельных местах проводку (перештробили сами), торчащую местами из стен арматуру (срезали болгаркой), тянущийся судебный процесс, мешающий произвести сдачу дома. Но в целом эти мелочи не портят общего положительного впечатления.
Во второй секции тоже не всё хорошо: 1) неудобные планировки 2-комнатных кв. (острые и тупые углы, стены с изгибами, странные ниши под трубы, само расположение труб в санузлах неудачно) 2) ванную в 1-комнатной кв. не изменив планировку установить невозможно. Можно ещё побрюзжать про бардак и безалаберность на стройке, мокнущие окна на лоджии (надо пропенить заново), неработающую в отдельных местах проводку (перештробили сами), торчащую местами из стен арматуру (срезали болгаркой), тянущийся судебный процесс, мешающий произвести сдачу дома. Но в целом эти мелочи не портят общего положительного впечатления.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 22:22
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, почитала весь пост, много интересного.
Смотрела квартиру во второй очереди. Понравилось. Но есть пара вопросов, может сможете мне помочь?
Судебные разбирательства по дому еще не окончены? Как у Вас сейчас ситуация? Есть ли какие-то косяки? Особенно это касается проходящих мимо поездов, мешает ли железка жизни и сну? Не трясутся ли стены?
Буду рада любым комментариям.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, почитала весь пост, много интересного.
Смотрела квартиру во второй очереди. Понравилось. Но есть пара вопросов, может сможете мне помочь?
Судебные разбирательства по дому еще не окончены? Как у Вас сейчас ситуация? Есть ли какие-то косяки? Особенно это касается проходящих мимо поездов, мешает ли железка жизни и сну? Не трясутся ли стены?
Буду рада любым комментариям.
Спасибо.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 02:45
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Maria_Radistka писал(а): Но есть пара вопросов, может сможете мне помочь?
Судебные разбирательства по дому еще не окончены? Как у Вас сейчас ситуация? Есть ли какие-то косяки? Особенно это касается проходящих мимо поездов, мешает ли железка жизни и сну? Не трясутся ли стены?
Буду рада любым комментариям.
Спасибо.
Здравствуйте) судебные разбирательства окончены, дом сдан в мае, при закрытых окнах железку не слышно вообще(ну по крайней мере на верхних 5 этажах, мы пока ремонт не делали, звукоизоляции никакой), стены стоят крепко, никаких колебаний)) НО!! Перед покупкой очень внимательно осмотрите квартиру, качество отделки отвратительное, от застройщика толку мало - одни обещания и "завтраки", сегодня звонила по поводу лифта, сказали что косяки исправили, в ближайшее время обещали включить. При осмотре вооружитесь рулеткой и желательно уровнем, у меня разница в параллельных стенах в ванной - 6 см, откройте окна, сверху рама касается стены, снизу щель см в 1.5, вывод- оконный проём в форме трапеции)))), у кого то слышала, розетки не работают, с парковкой беда, из плюсов отличный вид из окон, удобное расположение
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
Что то тут потухло все. Для тех кто зарегистрирован в контакте создал группу о нашем доме. Так сказать для активных жильцов
https://vk.com/rzn_vvedenskaya_135
https://vk.com/rzn_vvedenskaya_135
Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой
В этой новостройке мой товарищ купил квартиру. Переехал, кстати, из Улан-Удэ с нижегородскими перевозчиками 1-я Транспортная http://1-trk.ru . Местом очень доволен: отличная инфраструктура, все рядом. Меня теперь к себе зовет)
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