Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Дмi
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 13:42

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Дмi » 17 окт 2013, 17:34

Здравствуйте! Да безусловно, что подделка документов, в том числе подписей лиц - это фальсификация, которая преследуется по Закону (в частности по УК). Но для "сильных мира сего", которые дома многоэтажные строят это не больше чем головная боль - невозможно будет доказать кто именно фальсифицировал. Плюс, на мой взгляд, органы не очень то захотят заниматься подобным без какой-либо мотивации. Хотите воевать? Бейте по деньгам судебными исками.
Уверен, что таких условий (по соотношению цена качество) как я могу Вам предложить - работать бесплатно - Вам не предложит ни один адвокат.
Предыдущие комментарии читал - у меня ситуация иная, я знал с кем связываюсь и мне гарантировали, что "все будет хорошо" (и ЦИК и Техстрой имеют "общее начало").
Занимаюсь профессиональной судебной защитой, в основном в арбитражах...
Форум не удобно читать, поэтому если кого заинтересуют мои услуги - давайте разговаривать!

И пишите сразу в личку TABBA@YANDEX.RU
(Отвечу оперативно)

P.S. Не вздумайте обращаться с КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКОМ! Почему - объясню при личной встрече каждому, после того как удостоверюсь на чьей вы стороне (форум - это форум).
С уважением, Дмi
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mahaon49
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 май 2010, 13:12

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение mahaon49 » 18 окт 2013, 08:45

Дмi, я Вам написала на почту, никто не отвечает. может тут прочитаете....
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svet67
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 21:58

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение svet67 » 20 окт 2013, 13:37

Читаю про многострадальный дом от Техстроя и сочувствую. А кандидатура-то на должность председателя есть? Если нет кандидатуры, то как вы собираетесь проводить переизбрание? Учитывая количество косяков от застройщика, не думаю, что много желающих на эту должность.
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DmytryNew
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 19:37
Контактная информация:
Контактная информация пользователя DmytryNew

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение DmytryNew » 03 ноя 2013, 22:58

Здравствуйте Svet67. Как же Вам повезло, что вы свое время вовремя продали свои квартиры недобросовестного затройщика Техстрой. Вот живем втрой год без лифта в говне и грязи, а самый гнусный застройщик Рязани - компания Техстрой благополучно строит вторую очередь строительства. Нету у нас председателя, да и жильцы не особо активны - всех все устраивает, плюс много квартир находися в собственности у Техстрой поэтому нам тяжело с ними бороться.

Теперь Техстрой назвал наш дом красивым названием - ЖК Парус. Только сути это не меняет - если застройщик гавно, то пусть он себя хоть белым лебедем называет, суть от этого не меняется. Теперь у нашего ЖК Парус есть даже свой отдельный сайт
http://www.parus62.ru/
на котором Техстрой активно завлекает очередную партию обнанутых дольшиков (л.хов). Схема прежняя - красивые слова, красивые анимационные картинки, ну а самое главное опять партнерство Сбербанка. Почему то на данном сайте Техстрой не написал в каком говне живут уже два года покупатели первой очереди или как мамы молодые тащат коляски с грудными детьми на 15й этаж, потому что из-за долгов недобросовестного застройщика Техстрой, дом до сих пор не подключен по постоянной схеме электропитания - до сих пор электричество в дом подается сквозь дырку в стене. Твари просто слов нет.

Конечно же на сайте ЖК Парус нет фотографий отвалившейся в первый же год после здачи фасадной штукатурки, рассохшися дверей в подъездах, недостроенной башни на крыше дома. Приходите дорогие Рязанцы в подъезды первой очереди строительства, посмотрите, как компания Техстрой строит свои дома и относится к людям.
Долгострой от Техстрой - все о недобросовестном застройщике Техстрой г. Рязань, а также новости о строительстве новостройки Введенская 135 и работе ТСЖ Введенская 135.
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
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Дмi
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 13:42

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Дмi » 07 ноя 2013, 20:59

mahaon49 писал(а):Дмi, я Вам написала на почту, никто не отвечает. может тут прочитаете....


Что я должен "тут прочитать"? и это где "тут"?
Я Вам ответил Елена в тот же день (14.10.13)
Не могу сотовый свой в форуме указать... Пишите мне на вышеуказанную почту...
Вам я ПОВТОРНО написал и в личные сообщения на этом форуме и на Вашу почту.
Телефон там мой есть... Звоните.
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DmytryNew
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 19:37
Контактная информация:
Контактная информация пользователя DmytryNew

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение DmytryNew » 15 янв 2014, 22:32

Здравствуйте, Соседи!

Известно ли, что-либо по поводу лифта? Висит объявление, что после новогодних праздников должны начать пускать, но пока тишина. Может там и лифта нет нифига, от недобросовестного застройщика Техстрой, что угодно ожидать можно. Уже почти 2 года после здачи 1-ой очереди ЖК Парус от недобросовестного застройщика Техстрой прошло, а лифта все нет. Опять обман? Сколько еще ждать? Пока вторую очередь ЖК Парус достроят?
Долгострой от Техстрой - все о недобросовестном застройщике Техстрой г. Рязань, а также новости о строительстве новостройки Введенская 135 и работе ТСЖ Введенская 135.
http://tehstroy-rzn.16mb.com
http://tehstroy62.com
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Cootri
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 19:40

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Cootri » 25 янв 2014, 16:07

DmytryNew писал(а):Здравствуйте, Соседи!

Известно ли, что-либо по поводу лифта? Висит объявление, что после новогодних праздников должны начать пускать, но пока тишина. Может там и лифта нет нифига, от недобросовестного застройщика Техстрой, что угодно ожидать можно. Уже почти 2 года после здачи 1-ой очереди ЖК Парус от недобросовестного застройщика Техстрой прошло, а лифта все нет. Опять обман? Сколько еще ждать? Пока вторую очередь ЖК Парус достроят?

лифты пущены. Грузовой уже начинает активно и качественно загаживаться благодаря ремонту жильцов и их работникам с юга.

Впрочем, подозреваю, что в этом тоже будет виноват Техстрой/Путин/жидомасоны :D

Граждане, а как-нибудь можно влиять на тех, кто делает ремонт? С горой строительного мусора в том числе (я лично во время ремонта платил за отвоз из своего кармана, но не засирал территорию вокруг контейнера, например). Не приходится ожидать от соотечественников сознательности
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foka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 16:01

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение foka » 24 фев 2014, 16:10

Уважаемые жильцы дома Введенская 135. Рассматриваю возможность покупки однушки в вашем доме. В связи с этим хотел бы узнать, велика ли квартплата за однокомнатную квартиру ? Сколько дерут летом и в период отопительного сезона? Ответьте кто-нибудь пожалуйста поскорее.
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rescuer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 20:35

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение rescuer » 29 ноя 2014, 14:24

Чей-то тихо тут, как ночью в бане. http://kad.arbitr.ru/Card/8c1ca0fb-8228-4e4b-a3df-7ee5af90b977
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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andrew.zotov
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 22:09

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение andrew.zotov » 18 янв 2015, 20:14

Год назад читал отзывы и удивлялся тому, как всё плохо. Но, что странно, решимость купить квартиру во второй секции при этом укреплялась. Рассудив, что хуже уже не будет, т.к. у застройщика сменилось руководство, и уж конечно оно приложит все усилия, чтобы восстановить репутацию, я отправился в первую секцию, зашёл в непроданную квартиру, проехался на лифте, побродил по подъезду. Что скажу? Да, проблемы есть, но кто же нынче работает идеально?
Во второй секции тоже не всё хорошо: 1) неудобные планировки 2-комнатных кв. (острые и тупые углы, стены с изгибами, странные ниши под трубы, само расположение труб в санузлах неудачно) 2) ванную в 1-комнатной кв. не изменив планировку установить невозможно. Можно ещё побрюзжать про бардак и безалаберность на стройке, мокнущие окна на лоджии (надо пропенить заново), неработающую в отдельных местах проводку (перештробили сами), торчащую местами из стен арматуру (срезали болгаркой), тянущийся судебный процесс, мешающий произвести сдачу дома. Но в целом эти мелочи не портят общего положительного впечатления.
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Maria_Radistka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 22:22

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Maria_Radistka » 11 дек 2015, 22:25

Доброго времени суток!­
Подскажите, пожалуйста, почитала весь пост, много интересного.
Смотрела квартиру во второй очереди. По­нравилось. Но есть пара вопросов, может­ сможете мне помочь?
Судебные разбирательства по дому еще не­ окончены? Как у Вас сейчас ситуация? ­Есть ли какие-то косяки? Особенно это ка­сается проходящих мимо поездов, мешает л­и железка жизни и сну? Не трясутся ли ст­ены?
Буду рада любым комментариям.­
Спасибо.­
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Dragonfly_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 02:45

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Dragonfly_rzn » 23 дек 2015, 03:14

Maria_Radistka писал(а): Но есть пара вопросов, может­ сможете мне помочь?
Судебные разбирательства по дому еще не­ окончены? Как у Вас сейчас ситуация? ­Есть ли какие-то косяки? Особенно это ка­сается проходящих мимо поездов, мешает л­и железка жизни и сну? Не трясутся ли ст­ены?
Буду рада любым комментариям.­
Спасибо.­

Здравствуйте) судебные разбирательства окончены, дом сдан в мае, при закрытых окнах железку не слышно вообще(ну по крайней мере на верхних 5 этажах, мы пока ремонт не делали, звукоизоляции никакой), стены стоят крепко, никаких колебаний)) НО!! Перед покупкой очень внимательно осмотрите квартиру, качество отделки отвратительное, от застройщика толку мало - одни обещания и "завтраки", сегодня звонила по поводу лифта, сказали что косяки исправили, в ближайшее время обещали включить. При осмотре вооружитесь рулеткой и желательно уровнем, у меня разница в параллельных стенах в ванной - 6 см, откройте окна, сверху рама касается стены, снизу щель см в 1.5, вывод- оконный проём в форме трапеции)))), у кого то слышала, розетки не работают, с парковкой беда, из плюсов отличный вид из окон, удобное расположение
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Alexrzn62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 11:28

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Alexrzn62 » 13 дек 2016, 11:39

Что то тут потухло все. Для тех кто зарегистрирован в контакте создал группу о нашем доме. Так сказать для активных жильцов
https://vk.com/rzn_vvedenskaya_135
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Новостройка Введенская-Полевая от ООО Техстрой

Сообщение Marcus » Вчера, 21:44

В этой новостройке мой товарищ купил квартиру. Переехал, кстати, из Улан-Удэ с нижегородскими перевозчиками 1-я Транспортная http://1-trk.ru . Местом очень доволен: отличная инфраструктура, все рядом. Меня теперь к себе зовет)
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