Сообщение DmytryNew » 03 ноя 2013, 22:58

Здравствуйте Svet67. Как же Вам повезло, что вы свое время вовремя продали свои квартиры недобросовестного затройщика Техстрой. Вот живем втрой год без лифта в говне и грязи, а самый гнусный застройщик Рязани - компания Техстрой благополучно строит вторую очередь строительства. Нету у нас председателя, да и жильцы не особо активны - всех все устраивает, плюс много квартир находися в собственности у Техстрой поэтому нам тяжело с ними бороться.Теперь Техстрой назвал наш дом красивым названием - ЖК Парус. Только сути это не меняет - если застройщик гавно, то пусть он себя хоть белым лебедем называет, суть от этого не меняется. Теперь у нашего ЖК Парус есть даже свой отдельный сайтна котором Техстрой активно завлекает очередную партию обнанутых дольшиков (л.хов). Схема прежняя - красивые слова, красивые анимационные картинки, ну а самое главное опять партнерство Сбербанка. Почему то на данном сайте Техстрой не написал в каком говне живут уже два года покупатели первой очереди или как мамы молодые тащат коляски с грудными детьми на 15й этаж, потому что из-за долгов недобросовестного застройщика Техстрой, дом до сих пор не подключен по постоянной схеме электропитания - до сих пор электричество в дом подается сквозь дырку в стене. Твари просто слов нет.Конечно же на сайте ЖК Парус нет фотографий отвалившейся в первый же год после здачи фасадной штукатурки, рассохшися дверей в подъездах, недостроенной башни на крыше дома. Приходите дорогие Рязанцы в подъезды первой очереди строительства, посмотрите, как компания Техстрой строит свои дома и относится к людям.