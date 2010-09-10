Агенты мошенники

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Яяяя
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 13:02

Агенты мошенники

Сообщение Яяяя » 05 окт 2011, 13:25

Данное агентство находится на улице Ленина д.10 корпус 1. Услуги агентства невидимости 1т.р. обещают предоставить номера хозяев арендодателей. Дают несколько номеров которые выключены или всегда сбрасывают. В общем не верьте этим жуликам и не тратьте свое время и деньги. Если кто еще обращался к ним просьба написать.
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Яяяя
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 13:02

Re: Агенты мошенники

Сообщение Яяяя » 05 окт 2011, 14:26

Адрес неправильно написал. Улица Сенная д.10 корпус 1. Телефон этого агента 89511041152
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Агенты мошенники

Сообщение ZZ » 05 окт 2011, 15:38

Яяяя писал(а):Данное агентство находится на улице Ленина д.10 корпус 1. Услуги агентства невидимости 1т.р.

Круто! Нанотехнологии?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Яяяя
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 13:02

Re: Агенты мошенники

Сообщение Яяяя » 05 окт 2011, 21:38

Т9
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DregRobot
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2009, 16:38

Re: Агенты мошенники

Сообщение DregRobot » 08 окт 2011, 08:22

Неужели остались люди, которые верят что за 1000 или 2000 вам дадут реальную базу по квартирам!? Так вот открываю секрет для тех кто не знает: список с номерами телефонов который вы получили это обман. Как правило там отвечает человек, который в этом же агентстве и работает. Говоря по другому вам дают список с вымышленными квартирами. Квартиру легко найти в аренду, если заплатишь от 50% до 100% агентству. Информация предоставлена моим знакомым риэлтором.
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b&b
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 11:28

Re: Агенты мошенники

Сообщение b&b » 14 окт 2011, 11:16

Товарищи, давайте говорить назание организаций-мошеников.
Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить...
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Люся2
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 18:55

Re: Агенты мошенники

Сообщение Люся2 » 17 окт 2011, 19:29

b&b писал(а):Товарищи, давайте говорить назание организаций-мошеников.
"Прометей", грубые, не профессиональные сотрудники, даже не хочу комментировать. Кому не жалко денег, времени и нервов-это к ним.
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Роми
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июн 2010, 17:17

Re: Агенты мошенники

Сообщение Роми » 17 окт 2011, 19:40

В "Прометее" есть некаю Юля - молодая, но прожженная аферистка.
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Настромо
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 23:49

Re: Агенты мошенники

Сообщение Настромо » 19 ноя 2011, 09:12

DregRobot писал(а):Неужели остались люди, которые верят что за 1000 или 2000 вам дадут реальную базу по квартирам!? Так вот открываю секрет для тех кто не знает: список с номерами телефонов который вы получили это обман. Как правило там отвечает человек, который в этом же агентстве и работает.

Сам снимал. Нужна была очень дешёвая комната. Платил 1000 руб. и каждый день давали номера телефонов, зачастую реальных и работающих. Делала это сотрудник(точнее сотрудница) агентства, собственно, с кем в их офисе договор заключал, звонить нужно самому, каждый будний день. По выходным телефонов не давали. В среднем, наверно, 1 номер в день был(то есть может быть сразу 3 номера в день, либо затишье на 2-3 дня), но с хозяевами договорённости не было определённо, допустим, хозяину/хозяйке нужна девушка, я звоню - так и так, меня эта скверная бабулька(к примеру) отшивает; хотя в агентстве примерно мои требования брали, ну то есть на какую сумму я рассчитываю, какие районы, учусь/работаю и подобное.
Короче, брали эти номера телефонов тупо из интернета и газет. Но, в принципе, если не сильно придираться к условиям будущего проживания, можно снять достаточно быстро. Единственное - 1000 руб. потеряете.
офис фирмы - лохотронщика, к которой я обращался находится на Есенина, 116. название не помню.
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Кремль
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04 ноя 2009, 16:50

Re: Агенты мошенники

Сообщение Кремль » 20 ноя 2011, 20:34

Роми писал(а):Единственное - 1000 руб. потеряете.
офис фирмы - лохотронщика, к которой я обращался находится на Есенина, 116. название не помню.

Агентство недвижимости Прометей Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.116/1, 6-этаж, оф.611
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Настромо
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 23:49

Re: Агенты мошенники

Сообщение Настромо » 22 ноя 2011, 23:49

О, правильно!
Рекламку так сказать им сделаем))
Хотя, в принципе, на словах(и, конечно же, их обещаниях) система довольно удобна - по идее они должны экономить время клиента на поиск номеров хозяев. НО фишка в том, что то они сами найти не могут, то дают неактуальные телефоны, да ещё и звонишь им и частенько занято - другим в это время лапшу вешают.
Что поделаешь, я лох был)
Но объективности ради стоит добавить, что этот как бы вид услуг оказывается ещё и не всеми риэлторами.
Другой случай - комиссия в размере от 70 до 100% стоимости месячной аренды - соответственно, значительно дороже. но тут они(она) с тобой идут к хозяину и "заселяют".

А вообще засилье агентов , агентств, "агентств" из одной бабёнки а-ля "у нас агентство"(вместо того, чтобы сказать "а я - индивидуальный посредник") с течением времени, похоже, только усиливается. Причём довольно интенсивно.
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Orhideya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 22:38

Re: Агенты мошенники

Сообщение Orhideya » 24 фев 2012, 23:26

Спасу от этих агенств нет! Я тоже попалась на удочку "Прометея" дали левые номера, а потом в офисе постоянно занято было! В общем это афера чистой воды! Да и в "Ярмарке" тоже одни объявления от агенств. Как снять квартиру без посредников, ума не приложу, посоветуйте если знаете)
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Брюнетка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 18:23

Re: Агенты мошенники

Сообщение Брюнетка » 05 апр 2012, 18:27

Агентство "Респект" на Дзержинке, в частности Ульянов Александр Васильевич. Вымогатель обыкновенный. В профессии давно, знает все тонкости, шантажирует клиентов мастерски. А тем деваться некуда - вся сделка уже на мази.
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slava0511
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 11:59

Re: Агенты мошенники

Сообщение slava0511 » 26 сен 2012, 12:15

эх, жаль суд Линча давно позабыт, как-то паршиво, почти везде на...т, а сделать ничего нельзя
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WildDrive
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 май 2008, 20:17

Re: Агенты мошенники

Сообщение WildDrive » 12 ноя 2012, 17:41

Агенство "Империал". Заселяют командировочых в квартиру с клопами, потом обвиняют, что клопы напрыгали с квартирантов (в т.ч. сухие трупы в щелях кровати) и вышвыривают из квартиры. И ищи жильё, где хочешь, теряя рабочее время.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Агенты мошенники

Сообщение nikols » 12 ноя 2012, 19:33

В Москве кто-то устраивает гостиницу в пятиэтажках,подлежащих сносу. Жители уже выселены и заселены гастербайтерами. ФМС не успевает разгонять. Есть свет,газ и вода. Старые жители оставили часть мебели.Так что квартиры меблированы.
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Владимир1966
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 22:56

Re: Агенты мошенники

Сообщение Владимир1966 » 23 ноя 2012, 23:03

Агентство недвижимости "Веста" в лице директора Афанасенковой Марины Владимировны аферисты. Когда я заключил договор, остался без задатка и без квартиры. Семь раз подумайте, прежде чем с ними связаться.
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nkmnkm
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 17:39

Re: Агенты мошенники

Сообщение nkmnkm » Сегодня, 17:45

В рязанском агентстве agent-city есть риэлтор Олеся. Снимали через нее квартиру. Она лгала нам с самого начала. Закончилось все плохо. Очень плохо. Деньги нам не вернули соответственно.
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