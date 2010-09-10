Сообщение Настромо » 19 ноя 2011, 09:12

DregRobot писал(а): Неужели остались люди, которые верят что за 1000 или 2000 вам дадут реальную базу по квартирам!? Так вот открываю секрет для тех кто не знает: список с номерами телефонов который вы получили это обман. Как правило там отвечает человек, который в этом же агентстве и работает.

Сам снимал. Нужна была очень дешёвая комната. Платил 1000 руб. и каждый день давали номера телефонов, зачастую реальных и работающих. Делала это сотрудник(точнее сотрудница) агентства, собственно, с кем в их офисе договор заключал, звонить нужно самому, каждый будний день. По выходным телефонов не давали. В среднем, наверно, 1 номер в день был(то есть может быть сразу 3 номера в день, либо затишье на 2-3 дня), но с хозяевами договорённости не было определённо, допустим, хозяину/хозяйке нужна девушка, я звоню - так и так, меня эта скверная бабулька(к примеру) отшивает; хотя в агентстве примерно мои требования брали, ну то есть на какую сумму я рассчитываю, какие районы, учусь/работаю и подобное.Короче, брали эти номера телефонов тупо из интернета и газет. Но, в принципе, если не сильно придираться к условиям будущего проживания, можно снять достаточно быстро. Единственное - 1000 руб. потеряете.офис фирмы - лохотронщика, к которой я обращался находится на Есенина, 116. название не помню.