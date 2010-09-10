Агенты мошенники
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Агенты мошенники
Данное агентство находится на улице Ленина д.10 корпус 1. Услуги агентства невидимости 1т.р. обещают предоставить номера хозяев арендодателей. Дают несколько номеров которые выключены или всегда сбрасывают. В общем не верьте этим жуликам и не тратьте свое время и деньги. Если кто еще обращался к ним просьба написать.
Re: Агенты мошенники
Адрес неправильно написал. Улица Сенная д.10 корпус 1. Телефон этого агента 89511041152
Re: Агенты мошенники
Яяяя писал(а):Данное агентство находится на улице Ленина д.10 корпус 1. Услуги агентства невидимости 1т.р.
Круто! Нанотехнологии?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Агенты мошенники
Неужели остались люди, которые верят что за 1000 или 2000 вам дадут реальную базу по квартирам!? Так вот открываю секрет для тех кто не знает: список с номерами телефонов который вы получили это обман. Как правило там отвечает человек, который в этом же агентстве и работает. Говоря по другому вам дают список с вымышленными квартирами. Квартиру легко найти в аренду, если заплатишь от 50% до 100% агентству. Информация предоставлена моим знакомым риэлтором.
Re: Агенты мошенники
Товарищи, давайте говорить назание организаций-мошеников.
Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить...
Re: Агенты мошенники
"Прометей", грубые, не профессиональные сотрудники, даже не хочу комментировать. Кому не жалко денег, времени и нервов-это к ним.b&b писал(а):Товарищи, давайте говорить назание организаций-мошеников.
Re: Агенты мошенники
В "Прометее" есть некаю Юля - молодая, но прожженная аферистка.
Re: Агенты мошенники
DregRobot писал(а):Неужели остались люди, которые верят что за 1000 или 2000 вам дадут реальную базу по квартирам!? Так вот открываю секрет для тех кто не знает: список с номерами телефонов который вы получили это обман. Как правило там отвечает человек, который в этом же агентстве и работает.
Сам снимал. Нужна была очень дешёвая комната. Платил 1000 руб. и каждый день давали номера телефонов, зачастую реальных и работающих. Делала это сотрудник(точнее сотрудница) агентства, собственно, с кем в их офисе договор заключал, звонить нужно самому, каждый будний день. По выходным телефонов не давали. В среднем, наверно, 1 номер в день был(то есть может быть сразу 3 номера в день, либо затишье на 2-3 дня), но с хозяевами договорённости не было определённо, допустим, хозяину/хозяйке нужна девушка, я звоню - так и так, меня эта скверная бабулька(к примеру) отшивает; хотя в агентстве примерно мои требования брали, ну то есть на какую сумму я рассчитываю, какие районы, учусь/работаю и подобное.
Короче, брали эти номера телефонов тупо из интернета и газет. Но, в принципе, если не сильно придираться к условиям будущего проживания, можно снять достаточно быстро. Единственное - 1000 руб. потеряете.
офис фирмы - лохотронщика, к которой я обращался находится на Есенина, 116. название не помню.
Re: Агенты мошенники
Роми писал(а):Единственное - 1000 руб. потеряете.
офис фирмы - лохотронщика, к которой я обращался находится на Есенина, 116. название не помню.
Агентство недвижимости Прометей Адрес: 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.116/1, 6-этаж, оф.611
Re: Агенты мошенники
О, правильно!
Рекламку так сказать им сделаем))
Хотя, в принципе, на словах(и, конечно же, их обещаниях) система довольно удобна - по идее они должны экономить время клиента на поиск номеров хозяев. НО фишка в том, что то они сами найти не могут, то дают неактуальные телефоны, да ещё и звонишь им и частенько занято - другим в это время лапшу вешают.
Что поделаешь, я лох был)
Но объективности ради стоит добавить, что этот как бы вид услуг оказывается ещё и не всеми риэлторами.
Другой случай - комиссия в размере от 70 до 100% стоимости месячной аренды - соответственно, значительно дороже. но тут они(она) с тобой идут к хозяину и "заселяют".
А вообще засилье агентов , агентств, "агентств" из одной бабёнки а-ля "у нас агентство"(вместо того, чтобы сказать "а я - индивидуальный посредник") с течением времени, похоже, только усиливается. Причём довольно интенсивно.
Рекламку так сказать им сделаем))
Хотя, в принципе, на словах(и, конечно же, их обещаниях) система довольно удобна - по идее они должны экономить время клиента на поиск номеров хозяев. НО фишка в том, что то они сами найти не могут, то дают неактуальные телефоны, да ещё и звонишь им и частенько занято - другим в это время лапшу вешают.
Что поделаешь, я лох был)
Но объективности ради стоит добавить, что этот как бы вид услуг оказывается ещё и не всеми риэлторами.
Другой случай - комиссия в размере от 70 до 100% стоимости месячной аренды - соответственно, значительно дороже. но тут они(она) с тобой идут к хозяину и "заселяют".
А вообще засилье агентов , агентств, "агентств" из одной бабёнки а-ля "у нас агентство"(вместо того, чтобы сказать "а я - индивидуальный посредник") с течением времени, похоже, только усиливается. Причём довольно интенсивно.
Re: Агенты мошенники
Спасу от этих агенств нет! Я тоже попалась на удочку "Прометея" дали левые номера, а потом в офисе постоянно занято было! В общем это афера чистой воды! Да и в "Ярмарке" тоже одни объявления от агенств. Как снять квартиру без посредников, ума не приложу, посоветуйте если знаете)
Re: Агенты мошенники
Агентство "Респект" на Дзержинке, в частности Ульянов Александр Васильевич. Вымогатель обыкновенный. В профессии давно, знает все тонкости, шантажирует клиентов мастерски. А тем деваться некуда - вся сделка уже на мази.
Re: Агенты мошенники
эх, жаль суд Линча давно позабыт, как-то паршиво, почти везде на...т, а сделать ничего нельзя
Re: Агенты мошенники
Агенство "Империал". Заселяют командировочых в квартиру с клопами, потом обвиняют, что клопы напрыгали с квартирантов (в т.ч. сухие трупы в щелях кровати) и вышвыривают из квартиры. И ищи жильё, где хочешь, теряя рабочее время.
Re: Агенты мошенники
В Москве кто-то устраивает гостиницу в пятиэтажках,подлежащих сносу. Жители уже выселены и заселены гастербайтерами. ФМС не успевает разгонять. Есть свет,газ и вода. Старые жители оставили часть мебели.Так что квартиры меблированы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 22:56
Re: Агенты мошенники
Агентство недвижимости "Веста" в лице директора Афанасенковой Марины Владимировны аферисты. Когда я заключил договор, остался без задатка и без квартиры. Семь раз подумайте, прежде чем с ними связаться.
Re: Агенты мошенники
В рязанском агентстве agent-city есть риэлтор Олеся. Снимали через нее квартиру. Она лгала нам с самого начала. Закончилось все плохо. Очень плохо. Деньги нам не вернули соответственно.
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