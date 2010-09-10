Сообщение Vovez » 15 янв 2016, 15:25

Antipov писал(а): Вы так не нервничайте. Потихоньку будет достигнут баланс - часть потребителей отсеется, останутся те, кто готов постоять 15 минут в пробке на Восточной окружной вместо того чтобы ехать вокруг. А там, может, и цену на данный период еще приподнимут и пробка сама собой рассосется.

Вы с чего взяли, что я нервничаю?Или моё предположение о том, что потребитель должен знать что он получит за оплачиваемые деньги на Ваш взгляд не имеет права на существование? Мне кажется, господа из РПД должны задуматься над созданной ими ситуацией. И как мне помнится, перед созданием данного проекта на разрешительном этапе со стороны местных властей одним из принципиальных условий была как раз согласованная ценовая политика.