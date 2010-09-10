Платный путепровод Соколовка - Карцево

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Antipov » 15 янв 2016, 15:18

Вы так не нервничайте. Потихоньку будет достигнут баланс - часть потребителей отсеется, останутся те, кто готов постоять 15 минут в пробке на Восточной окружной вместо того чтобы ехать вокруг. А там, может, и цену на данный период еще приподнимут и пробка сама собой рассосется.
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 15 янв 2016, 15:25

Antipov писал(а):Вы так не нервничайте. Потихоньку будет достигнут баланс - часть потребителей отсеется, останутся те, кто готов постоять 15 минут в пробке на Восточной окружной вместо того чтобы ехать вокруг. А там, может, и цену на данный период еще приподнимут и пробка сама собой рассосется.

Вы с чего взяли, что я нервничаю?
Или моё предположение о том, что потребитель должен знать что он получит за оплачиваемые деньги на Ваш взгляд не имеет права на существование? Мне кажется, господа из РПД должны задуматься над созданной ими ситуацией. И как мне помнится, перед созданием данного проекта на разрешительном этапе со стороны местных властей одним из принципиальных условий была как раз согласованная ценовая политика.
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Raider » 15 янв 2016, 16:37

Vovez писал(а): господа из РПД должны задуматься над созданной ими ситуацией.
да что вы говорите...прям анекдот...копеечка им капает-а они должны задуматься!?
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 15 янв 2016, 16:43

Raider писал(а):
Vovez писал(а): господа из РПД должны задуматься над созданной ими ситуацией.
да что вы говорите...прям анекдот...копеечка им капает-а они должны задуматься!?

Тогда пользователям предстоит задуматься над созданием петиции на тему...
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение ФрекенСнорк » 15 янв 2016, 18:37

Antipov писал(а):Так что и тот, кого спрашиваю, ездит (как минимум, от случая к случаю), и "вся Одесса" тоже. Кто-то же стоит в этой пробке на 35 минут?

мдя? а вот ЭТО кто писал?
Vovez писал(а):Не подскажу. Увы... Бросил там ездить. Знаю кто ездит. Спрошу - сообщу.

так что этот потребитель ездить бросил. а что ему скажет другой- нам стоит подождать.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 17 янв 2016, 22:30

Я ведь вот чего вспомнил. Цитата: "Если на путепроводе возникнут заторы на время вернут бесплатный проезд и шлагбаумы будут подняты." http://www.ugadn62.ru/?mod=news&id=43
Уже явно не выполняется. И эти люди мечтают открыть больше таких переездов... Думаю, настал момент ГНАТЬ ВОЛНУ.
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение UNCLE1911 » 17 янв 2016, 22:40

Не волну надо гнать, а .идорскую власть.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 17 янв 2016, 22:51

И в заключение: самое забавное. На сайте в правилах проезда всё ещё бесплатный проезд в утренние часы: http://m-road62.ru/?page_id=2177
Так что же, господа, требующие оплату за проезд в утренние часы превышают должностные полномочия???
Картинка:
Вложения
2016-01-17_224828.png
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 18 янв 2016, 10:55

От пользователя переезда сегодня такое сообщение: пробка на уровне "Зельгроса", в один ряд из-за сузившейся в снегу проезжей части. Но проезд быстрый, не более 15 минут.
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Antipov » 18 янв 2016, 12:15

Это известное явление. Когда пробка упорядочена (нет возможности объехать по обочине, вкрячиться с чужого ряда и т.п.) - она движется быстрее.
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 18 янв 2016, 12:34

Antipov писал(а):Это известное явление. Когда пробка упорядочена (нет возможности объехать по обочине, вкрячиться с чужого ряда и т.п.) - она движется быстрее.

Сузившаяся дорога - не главное. Развернулся поток от переезда. Объезжают его. Оно и понятно. Зачем платить дважды?
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Engineer » 19 янв 2016, 12:12

Vovez писал(а):
Antipov писал(а):Это известное явление. Когда пробка упорядочена (нет возможности объехать по обочине, вкрячиться с чужого ряда и т.п.) - она движется быстрее.

Сузившаяся дорога - не главное. Развернулся поток от переезда. Объезжают его. Оно и понятно. Зачем платить дважды?

Вся экономия уйдет на бензин, что сожжется пока объедешь его.
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение Vovez » 19 янв 2016, 15:53

Engineer писал(а):
Vovez писал(а):
Antipov писал(а):Это известное явление. Когда пробка упорядочена (нет возможности объехать по обочине, вкрячиться с чужого ряда и т.п.) - она движется быстрее.

Сузившаяся дорога - не главное. Развернулся поток от переезда. Объезжают его. Оно и понятно. Зачем платить дважды?

Вся экономия уйдет на бензин, что сожжется пока объедешь его.

А в пробке в ожидании переезда сожжешь меньше? А износ самого автомобиля в старт-стоповом режиме по 30 минут ежеждневно ничего не стоит?
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение UNCLE1911 » 10 май 2016, 12:11

Дочерняя компания «Газпрома» приобрела платный путепровод в Рязани
Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/5/10/gazf ... aign=ntrzn
Интересно, чё будет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение ENGI » 10 май 2016, 23:01

UNCLE1911 писал(а):Дочерняя компания «Газпрома» приобрела платный путепровод в Рязани
Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/5/10/gazf ... aign=ntrzn
Интересно, чё будет?

Чё, чё... расширят до 4-х полос в каждую сторону, снизят плату за проезд и откроют закрытый переезд... в полном соответствии с заветом Шауката Габдулхатовича.
Активы куплены для дальнейшего получения дохода от их эксплуатации

http://www.kommersant.ru/doc/2982529
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5771
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Платный путепровод Соколовка - Карцево

Сообщение ivanes » 12 май 2016, 19:11

Когда и кто снижал платы? Не слышал и не видел. Слышал,что от 50 до 60 млрд окрашенных руб пойдут в региональные дорожные фонды.
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Politik24jaf
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 11:16

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Сообщение Politik24jaf » 30 минут назад

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