Оплата
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Re: Оплата
лиля03 писал(а):плачу по считам
Что такое "Считы"?
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Re: Оплата
Видимо произошла ошибочка в слове.
Re: Оплата
Вышел федеральный закон №399 от 29.12.2015г.
Внесены изменения в ст 169 ЖК РФ об освобождении пенсионеров,которые достигли возраста 80 лет, от уплаты сбора на кап. ремонт в пределах социального норматива площади на человека. Закон действует с 01.01.2016г
Внесены изменения в ст 169 ЖК РФ об освобождении пенсионеров,которые достигли возраста 80 лет, от уплаты сбора на кап. ремонт в пределах социального норматива площади на человека. Закон действует с 01.01.2016г
Re: Оплата
Тарифы ЖКХ Москвы с 01.07.2016г
1.Содержание и ремонт помещения для собственников -26,55 руб\кв.м.
2. Холодная вода -ХВС-33,03 руб\куб.м. ( был 25,18)
3.Водоотведение -23,43 руб\куб.м. (21,90 )
4.Горячая вода ГВС- 163,24 руб\куб.м. (151,36)
5.Отопление - 2101,52 руб\Гкал (1944,62)
6. Э\энергия при электроплите- 3,77 руб\квт.ч (3,52)
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Re: Оплата
Можно, только если у вас есть деньги на карточке
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