Сообщение ivanes » 17 фев 2016, 11:53

Вышел федеральный закон №399 от 29.12.2015г.

Внесены изменения в ст 169 ЖК РФ об освобождении пенсионеров,которые достигли возраста 80 лет, от уплаты сбора на кап. ремонт в пределах социального норматива площади на человека. Закон действует с 01.01.2016г