Сообщение Charleswax » Сегодня, 10:32

Как избавиться от скола на лобовом стекле?Glass ProfiНабор для устранения сколов и трещин с лобового стеклаНабор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.