Оплата

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Оплата

Сообщение Antipov » 04 фев 2016, 11:29

лиля03 писал(а):плачу по считам

Что такое "Считы"?
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alegrigor2
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 18:56
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Re: Оплата

Сообщение alegrigor2 » 05 фев 2016, 11:22

Видимо произошла ошибочка в слове.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Оплата

Сообщение ivanes » 17 фев 2016, 11:53

Вышел федеральный закон №399 от 29.12.2015г.
Внесены изменения в ст 169 ЖК РФ об освобождении пенсионеров,которые достигли возраста 80 лет, от уплаты сбора на кап. ремонт в пределах социального норматива площади на человека. Закон действует с 01.01.2016г
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Оплата

Сообщение ivanes » 01 июл 2016, 12:14

Тарифы ЖКХ Москвы с 01.07.2016г
1.Содержание и ремонт помещения для собственников -26,55 руб\кв.м.
2. Холодная вода -ХВС-33,03 руб\куб.м. ( был 25,18)
3.Водоотведение -23,43 руб\куб.м. (21,90 )
4.Горячая вода ГВС- 163,24 руб\куб.м. (151,36)
5.Отопление - 2101,52 руб\Гкал (1944,62)
6. Э\энергия при электроплите- 3,77 руб\квт.ч (3,52)
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Оплата

Сообщение Haminahu » 05 июл 2016, 00:04

Можно, только если у вас есть деньги на карточке
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

Сообщение SvetaGeand » 49 минут назад

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!

PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.

Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.

На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.

Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

Сообщение SvetaGeand » 43 минуты назад

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!

PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.

Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.

На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.

Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
Изображение
http://seo-swat.ru//J0Puy
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