Новости науки и техники
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
hardbone писал(а):Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…
Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива
Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям
Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Новости науки и техники
Ура, товарищи! Наконец-то выявлено гнездо вредителей в ракетно-космической отрасли. Вредители занимались подменой технологий и документации. Но славные чекисты вывели их на чистую воду и сурово покарают. От лица своего колхоза требую расстрелять этих врагов народа как бешеных собак.
https://rg.ru/2017/01/28/rogozin-puski- ... siaca.html
https://rg.ru/2017/01/28/rogozin-puski- ... siaca.html
Кроме того, Рогозин заявил, что виновные в подмене технологии и документации будут наказаны.
"Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены", - написал он.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Новости науки и техники
Вот только у меня есть вопросы к чекистам. Вот новость от 2014 года:
https://russian.rt.com/article/35851
Почему до сих пор не искоренены эти вредительские гнёзда? Где показательные расстрелы? Почему сталинские лагеря опустели и стоят заброшенными? Враг не дремлет, портит советские ракеты. Где репрессии?
https://russian.rt.com/article/35851
Расследование ФСБ позволило установить, что сотрудники предприятия намеренно портили ракетные двигатели, что могло привести к падению ракеты-носителя «Протон». Стартовавшая 16 мая с Байконура ракета-носитель «Протон-М» со спутником связи «Экспресс-АМ4Р» сгорела в плотных слоях атмосферы над территорией Китая. В результате был утрачен самый мощный телекоммуникационный российский космический аппарат.
Как выяснили журналисты газеты «Известия», в апреле 2013 года при входном контроле в коллекторе для подачи воздуха двигателя второй ступени ракеты обнаружили несколько неиспользованных трубчатых алюминиевых пломб. Если бы их не заметили на контроле, ракетный двигатель РД-0210 вышел бы из строя в полёте, что привело бы к очередному падению «Протона». Но пломбы увидели при просвечивании и, чтобы их удалить, провели внеплановые работы стоимостью 194 тысячи рублей.
В ФСБ об инциденте узнали и начали расследование. Порядка 15 сотрудников предприятия тогда же были опрошены и проверены на полиграфе. Источник в МВД уверяет, что полученная информация позволила подтвердить умышленный характер действий, установить виновных. Однако имена их пока не разглашаются.
Почему до сих пор не искоренены эти вредительские гнёзда? Где показательные расстрелы? Почему сталинские лагеря опустели и стоят заброшенными? Враг не дремлет, портит советские ракеты. Где репрессии?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3370
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
Колхозник писал(а):
Почему до сих пор не искоренены эти вредительские гнёзда? Где показательные расстрелы? Почему сталинские лагеря опустели и стоят заброшенными? Враг не дремлет, портит советские ракеты. Где репрессии?
Судя по дневникам Каманина - проблема с древними корнями. В те времена тоже то прокладку не так поставят, до вместо 16 болтов только 10 закрутят.
Кстати, оказывается, было сделано аж 15 кораблей для нашей лунной программы...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Новости науки и техники
НЕТ МЕРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПОДЛЫХ ИЗМЕННИКОВ
(Резолюция митинга колхозников артели имени Сталина,
Мясниковского района, Ростовской области)
"Нет меры преступлениям этих подлых изменников родине - убийц, шпионов и диверсантов. Бандиты из "право-троцкистского блока" покушались на счастье народов нашей родины, стремились расчленить Советский Союз, продать наши родные земли фашистским хищникам. Пусть будут прокляты имена врагов народа, предателей, фашистских лакеев и убийц.
Мы, колхозники артели им.Сталина, заверяем нашу большевистскую партию и советское правительство, что удесятерим нашу революционную бдительность, будем неустанно крепить обороноспособность родины, будем работать на социалистических полях так, как учит нас наш любимый отец, вождь и учитель товарищ Сталин. Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина! Таков будет ответ миллионов советских колхозников на происки врагов народа, врагов социализма.
Мы требуем от Военной Коллегии Верховного суда СССР, чтобы этим взбесившимся псам фашизма был вынесен единственный возможный приговор - к расстрелу!"
ДУШИТЕЛИ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА
(Из резолюции, принятой на митинге колхозников Красносельского колхоза, Арзамасского района, Горьковской области. Присутствовало 550 человек)
Арзамас, 4 марта. (По телефону).
Колхозники Красносельского района, сами испытали результаты гнусных преступлений мерзавцев, представших сейчас перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР. По заданию фашистских наймитов в нашем колхозе в прошлом году была уничтожена свиноферма, в которой было 195 свиней. Пособники фашистских разведок, представшие теперь перед судом, запутали севооборот наших полей и пытались сократить кормовые культуры в посевных планах.
Смерть изменникам родины!
Мы обещаем партии, нашему правительству и товарищу Сталину хорошо провести осенний сев и добиться высокого урожая. Это будет нашим вкладом в фонд укрепления оборонной мощи социалистической родины.
(Резолюция митинга колхозников артели имени Сталина,
Мясниковского района, Ростовской области)
"Нет меры преступлениям этих подлых изменников родине - убийц, шпионов и диверсантов. Бандиты из "право-троцкистского блока" покушались на счастье народов нашей родины, стремились расчленить Советский Союз, продать наши родные земли фашистским хищникам. Пусть будут прокляты имена врагов народа, предателей, фашистских лакеев и убийц.
Мы, колхозники артели им.Сталина, заверяем нашу большевистскую партию и советское правительство, что удесятерим нашу революционную бдительность, будем неустанно крепить обороноспособность родины, будем работать на социалистических полях так, как учит нас наш любимый отец, вождь и учитель товарищ Сталин. Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина! Таков будет ответ миллионов советских колхозников на происки врагов народа, врагов социализма.
Мы требуем от Военной Коллегии Верховного суда СССР, чтобы этим взбесившимся псам фашизма был вынесен единственный возможный приговор - к расстрелу!"
ДУШИТЕЛИ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА
(Из резолюции, принятой на митинге колхозников Красносельского колхоза, Арзамасского района, Горьковской области. Присутствовало 550 человек)
Арзамас, 4 марта. (По телефону).
Колхозники Красносельского района, сами испытали результаты гнусных преступлений мерзавцев, представших сейчас перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР. По заданию фашистских наймитов в нашем колхозе в прошлом году была уничтожена свиноферма, в которой было 195 свиней. Пособники фашистских разведок, представшие теперь перед судом, запутали севооборот наших полей и пытались сократить кормовые культуры в посевных планах.
Смерть изменникам родины!
Мы обещаем партии, нашему правительству и товарищу Сталину хорошо провести осенний сев и добиться высокого урожая. Это будет нашим вкладом в фонд укрепления оборонной мощи социалистической родины.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Новости науки и техники
Авария случилась из-за производственного дефекта воронежского двигателя. 11 января
Члены аварийной комиссии установили, что в полете проявился производственный брак, из-за которого отделилась третья ступени ракеты-носителя. Нештатное отделение ступени оказалось спровоцировано возгоранием насоса окислителя в двигателе.
Двигатели РД-0110 производят на Воронежском мехзаводе. Под нарушением технологии сборки подразумевается несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.
В августе 2011 года упал грузовой корабль «Прогресс М-12М», двигатель которого собирался на воронежском заводе.
В мае 2015 года с пусковой установки космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1». На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе.
https://riavrn.ru/news/roskosmos-nazval ... progressa/
«Воронежский механический завод», который специализируется на сборке ракетных двигателей, в том числе для ракет-носителей «Союз» и «Протон», будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш» (Московская область, г. Химки).
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2232466.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Члены аварийной комиссии установили, что в полете проявился производственный брак, из-за которого отделилась третья ступени ракеты-носителя. Нештатное отделение ступени оказалось спровоцировано возгоранием насоса окислителя в двигателе.
Двигатели РД-0110 производят на Воронежском мехзаводе. Под нарушением технологии сборки подразумевается несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.
В августе 2011 года упал грузовой корабль «Прогресс М-12М», двигатель которого собирался на воронежском заводе.
В мае 2015 года с пусковой установки космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1». На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе.
https://riavrn.ru/news/roskosmos-nazval ... progressa/
«Воронежский механический завод», который специализируется на сборке ракетных двигателей, в том числе для ракет-носителей «Союз» и «Протон», будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш» (Московская область, г. Химки).
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2232466.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Новости науки и техники
Вице-премьер подчеркнул, что проблемы Воронежского механического завода связаны, прежде всего, с «разгильядяйством» и «экономическими проблемами».
Рогозин также подчеркнул необходимость принять меры для восстановления всех предприятий Роскосмоса — их планируется обеспечить заказами до 2025 года.
20 января пост директора предприятия покинул Иван Коптев.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2232466.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Рогозин также подчеркнул необходимость принять меры для восстановления всех предприятий Роскосмоса — их планируется обеспечить заказами до 2025 года.
20 января пост директора предприятия покинул Иван Коптев.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2232466.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
- Откуда: Россия
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