Сообщение Колхозник » 29 янв 2017, 22:35

НЕТ МЕРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПОДЛЫХ ИЗМЕННИКОВ

(Резолюция митинга колхозников артели имени Сталина,

Мясниковского района, Ростовской области)

"Нет меры преступлениям этих подлых изменников родине - убийц, шпионов и диверсантов. Бандиты из "право-троцкистского блока" покушались на счастье народов нашей родины, стремились расчленить Советский Союз, продать наши родные земли фашистским хищникам. Пусть будут прокляты имена врагов народа, предателей, фашистских лакеев и убийц.

Мы, колхозники артели им.Сталина, заверяем нашу большевистскую партию и советское правительство, что удесятерим нашу революционную бдительность, будем неустанно крепить обороноспособность родины, будем работать на социалистических полях так, как учит нас наш любимый отец, вождь и учитель товарищ Сталин. Еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина! Таков будет ответ миллионов советских колхозников на происки врагов народа, врагов социализма.

Мы требуем от Военной Коллегии Верховного суда СССР, чтобы этим взбесившимся псам фашизма был вынесен единственный возможный приговор - к расстрелу! "





ДУШИТЕЛИ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА

(Из резолюции, принятой на митинге колхозников Красносельского колхоза, Арзамасского района, Горьковской области. Присутствовало 550 человек)

Арзамас, 4 марта. (По телефону).

Колхозники Красносельского района, сами испытали результаты гнусных преступлений мерзавцев, представших сейчас перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР. По заданию фашистских наймитов в нашем колхозе в прошлом году была уничтожена свиноферма, в которой было 195 свиней. Пособники фашистских разведок, представшие теперь перед судом, запутали севооборот наших полей и пытались сократить кормовые культуры в посевных планах.

Смерть изменникам родины!

Мы обещаем партии, нашему правительству и товарищу Сталину хорошо провести осенний сев и добиться высокого урожая. Это будет нашим вкладом в фонд укрепления оборонной мощи социалистической родины.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)