Новости науки и техники

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Новости науки и техники

Сообщение hardbone » 12 дек 2016, 23:08

Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают

Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США. 8)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2447
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Новости науки и техники

Сообщение Walker » 13 дек 2016, 08:44

hardbone писал(а):
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают

… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…

Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива :)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Новости науки и техники

Сообщение hardbone » 14 дек 2016, 23:10

Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям

Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3409
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Новости науки и техники

Сообщение Vredtech » 23 фев 2017, 22:05

НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5614
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости науки и техники

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:50

Американская компания SpaceX сообщила в Twitter о своём новом достижении: 30 марта она впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-носитель Falcon 9.
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