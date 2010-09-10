Новости науки и техники
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Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
hardbone писал(а):Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…
Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива
Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям
Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Новости науки и техники
Американская компания SpaceX сообщила в Twitter о своём новом достижении: 30 марта она впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-носитель Falcon 9.
изготовление дверей из металла
Здравствуйте дамы и господа!
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
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3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости
1)delmet by металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл» Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей
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3)delmet by стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей
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