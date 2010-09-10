Новости науки и техники
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Новости науки и техники
hardbone писал(а):Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…
Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива
Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям
Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3442
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Новости науки и техники
НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Новости науки и техники
Американская компания SpaceX сообщила в Twitter о своём новом достижении: 30 марта она впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-носитель Falcon 9.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:10
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Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
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