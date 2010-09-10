Сообщение hardbone » 12 дек 2016, 23:08

Walker писал(а): Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают

Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.