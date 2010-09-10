Новости науки и техники
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Новости науки и техники
hardbone писал(а):Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…
Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива
Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям
Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3635
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Новости науки и техники
Американская компания SpaceX сообщила в Twitter о своём новом достижении: 30 марта она впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-носитель Falcon 9.
Re: Новости науки и техники
Re: Новости науки и техники
Это дроны. Танк Р=7тонн, БПЛА и катер.
Re: Новости науки и техники
ivanes писал(а):Это дроны.
Павлины, говоришь? Хех... (с)
Путин на Иннопроме:
— Это что?
— Это установка, чтобы сбивать дроны.
— А зачем сбивать дроны?
— Так ведь они, бывает, нелегально залетают на территории аэропортов или тюрем.
— Тогда понятно, работайте.
Вот эта хрень в руках у Мантурова...
Мантурову не удалось ничего подбить: нелегальных дронов на территории МВЦ замечено, разумеется, не было.
https://ura.news/news/1052296493
Re: Новости науки и техники
Не сбивают,а отключают программульку.
Re: Новости науки и техники
Vredtech писал(а):НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
Сейчас мало кто летает. Только спутники разные запускают. Это раньше хоть как-то космос осваивали, а теперь только через телескоп.
Re: Новости науки и техники
Чо-то заглохла пропаганда глобалистической утопии - космонавтики.
А я собрал ещё материалов. Вот старец Паисий Святогорец, канонизированный в 2015 году, говорит:
А я собрал ещё материалов. Вот старец Паисий Святогорец, канонизированный в 2015 году, говорит:
"Американцы, слетав на Луну, по крайней мере, оставили там пластину с надписью: “Небеса поведают славу Божию” (Пс. 18:2). Русские тоже летали в космос, но Гагарин сказал, что Бога он не видел. Ну, правильно, а как бы ты Его увидел? Ведь ты же летел не с воздетыми к небу руками, а с задранными кверху ногами..."
"«На Луне будет развернуто жилищное строительство, построены рестораны, гостиницы, дома и люди переселятся туда. Желающих попасть на Луну с гарантией просят делать взносы!» Но во всем этом, между прочим, нет ни капли правды! Да какое еще «жилищное строительство», когда человек вообще не в состоянии там жить! Ну, залезли пара человек в «консервные банки», слетали и вернулись обратно. А некоторые верят всем этим басням и выкладывают денежки."
"Современные технические средства все развиваются и развиваются – без конца. Они развиваются быстрее, чем человеческий ум, потому что в их развитии помогает диавол. В старину, не имея всех этих средств, всех этих телефонов, факсов, всей этой кучи приспособлений, люди имели тишину и простоту."
"Все эти машины и механизмы – занятие европейцев, которые целыми днями сидят с отвертками в руках. Сначала изготавливают, к примеру, какую-нибудь крышку. Потом делают ее на резьбе, потом с кнопкой – совершенствуют бедную крышку все больше и больше... То есть, постоянно появляются все новые и новые машины и приспособления, и несчастные люди все время хотят чего-то более совершенного. Еще не успев расплатиться за старое, они покупают что-то новое, поэтому они в долгах и в усталости."
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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