Новости науки и техники
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
Да, хороший пример продвинутости некоторых отечественных технологий. GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место. Тут уже запустив ракету по очередному скоплению недемократии надо опасаться, а не прилетит ли их собственная ракета в ближайшее посольство США.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Новости науки и техники
hardbone писал(а):Walker писал(а):Говорят, шо у нас там возле московского Кремля с буя…, т.е. с ГЛОНАССАМИ какая-то чертовщина творится. Вероятно буи, вмороженные в лед Москва-реки и закрепленные на дне Неглинки с панталыку сбивают
… GPS/ГЛОНАСС не просто глушится, а сигнал именно что подменяется, так чтобы на выходе чипа встроенного в навигатор/смартфон получилась не абракадабра, а заданное другое (!) место…
Справедливо и по отношению к буям, вмороженным в лед Мексиканского залива
Re: Новости науки и техники
Walker писал(а):Справедливо и по отношению к буям
Разве что гипотетически. Техническая сложность такого же трюка с неизвестно где расположенными на дне буями заметно сложнее.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3639
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Новости науки и техники
НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Новости науки и техники
Американская компания SpaceX сообщила в Twitter о своём новом достижении: 30 марта она впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-носитель Falcon 9.
Re: Новости науки и техники
Re: Новости науки и техники
Это дроны. Танк Р=7тонн, БПЛА и катер.
Re: Новости науки и техники
ivanes писал(а):Это дроны.
Павлины, говоришь? Хех... (с)
Путин на Иннопроме:
— Это что?
— Это установка, чтобы сбивать дроны.
— А зачем сбивать дроны?
— Так ведь они, бывает, нелегально залетают на территории аэропортов или тюрем.
— Тогда понятно, работайте.
Вот эта хрень в руках у Мантурова...
Мантурову не удалось ничего подбить: нелегальных дронов на территории МВЦ замечено, разумеется, не было.
https://ura.news/news/1052296493
Re: Новости науки и техники
Не сбивают,а отключают программульку.
Re: Новости науки и техники
Vredtech писал(а):НАСА очередные планеты нашло. А фиг ли толку, всё равно на реактивной тяге только внутри системы потихоньку пердеть...
Сейчас мало кто летает. Только спутники разные запускают. Это раньше хоть как-то космос осваивали, а теперь только через телескоп.
Re: Новости науки и техники
Чо-то заглохла пропаганда глобалистической утопии - космонавтики.
А я собрал ещё материалов. Вот старец Паисий Святогорец, канонизированный в 2015 году, говорит:
А я собрал ещё материалов. Вот старец Паисий Святогорец, канонизированный в 2015 году, говорит:
"Американцы, слетав на Луну, по крайней мере, оставили там пластину с надписью: “Небеса поведают славу Божию” (Пс. 18:2). Русские тоже летали в космос, но Гагарин сказал, что Бога он не видел. Ну, правильно, а как бы ты Его увидел? Ведь ты же летел не с воздетыми к небу руками, а с задранными кверху ногами..."
"«На Луне будет развернуто жилищное строительство, построены рестораны, гостиницы, дома и люди переселятся туда. Желающих попасть на Луну с гарантией просят делать взносы!» Но во всем этом, между прочим, нет ни капли правды! Да какое еще «жилищное строительство», когда человек вообще не в состоянии там жить! Ну, залезли пара человек в «консервные банки», слетали и вернулись обратно. А некоторые верят всем этим басням и выкладывают денежки."
"Современные технические средства все развиваются и развиваются – без конца. Они развиваются быстрее, чем человеческий ум, потому что в их развитии помогает диавол. В старину, не имея всех этих средств, всех этих телефонов, факсов, всей этой кучи приспособлений, люди имели тишину и простоту."
"Все эти машины и механизмы – занятие европейцев, которые целыми днями сидят с отвертками в руках. Сначала изготавливают, к примеру, какую-нибудь крышку. Потом делают ее на резьбе, потом с кнопкой – совершенствуют бедную крышку все больше и больше... То есть, постоянно появляются все новые и новые машины и приспособления, и несчастные люди все время хотят чего-то более совершенного. Еще не успев расплатиться за старое, они покупают что-то новое, поэтому они в долгах и в усталости."
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Новости науки и техники
Цена на iPhone Xs Max у "перекупов" также варьируется от 160 до 300 тысяч рублей, в итоге это выйдет значительно дешевле и быстрее, чем покупка места в очереди.
В Москве продают место в очереди за новым iPhone за 250 тысяч.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... 50_tysiach
какое нищее население в России. Цена iPhone Xs Max в США не более 1200$.
В Москве продают место в очереди за новым iPhone за 250 тысяч.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... 50_tysiach
какое нищее население в России. Цена iPhone Xs Max в США не более 1200$.
Re: Новости науки и техники
Пророчества святого равноапостольного Космы Этолийского:
«Придет время, когда в жилища проникнут бесы под видом небольших коробок, а их рога будут торчать на крышах».
«Беда придет к вам от образованных».
«То, что вам придется претерпеть, случится с вами из-за людей начитанных».
«Тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет есть».
На этом основании требую уничтожения телевидения по всей нашей православной стране. Особенно всех, кто создаёт богомерзкие развлекательные передачи для реликтовых остатков совкового народонаселения. По центральным каналам какая-то нездоровая муть в последние годы.
«Придет время, когда в жилища проникнут бесы под видом небольших коробок, а их рога будут торчать на крышах».
«Беда придет к вам от образованных».
«То, что вам придется претерпеть, случится с вами из-за людей начитанных».
«Тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет есть».
На этом основании требую уничтожения телевидения по всей нашей православной стране. Особенно всех, кто создаёт богомерзкие развлекательные передачи для реликтовых остатков совкового народонаселения. По центральным каналам какая-то нездоровая муть в последние годы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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