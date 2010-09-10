Сообщение BrianNab » Сегодня, 16:45

Могу только про Девяткино и Мурино сказать. Студия самая дешевая, какую мы там нашли, стоит 1940 т.р. в тридевяткином царстве, но это даже еще не на уровне котлована, это в третьем корпусе первой очереди, даже забора еще нет.

Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.