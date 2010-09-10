Новое жильё
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Новое жильё
С чего начать покупку нового жилья и на что нужно обратить внимание?
- Adonis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 янв 2012, 16:38
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Новое жильё
С поиска этого самого нового жилья. И что вы имеете в виду под новым жильем - квартиру новостройку, новый дом?
Re: Новое жильё
Агенства по недвижимости предрекают сброс цен на рынке жилья. Причина: ввод нового закона о налоге на недвижимость и 100% оплата за ЖКУ при наличии нескольких квартир,построенных для последующей продажи,когда идет рост цен. Но рост цен может отставать от роста налогов и тарифов за второе или третье жилье. Ныне почти 30% квартир в новоделе находится в собственности банка или завода стройматериалов. Им придется оплачивать все расходы и налоги на пустующие квартиры. Выброс этого жилья на рынок приведет к сбросу цен. Уже сейчас заволновались такие собственники.
По Москве:
содержание 1 кв.м. жилья при 100%- 23,8 руб; ХВС -35 руб/куб; ГВС- 400 руб/куб,электро- 4,5 руб/квт/с, отопление - 2570 руб/Гкал или 1.2 Гкал/кв.м;газ -$168 за 1тыс.куб. Вот такие понесут собственники второго жилья в собственности.
По Москве:
содержание 1 кв.м. жилья при 100%- 23,8 руб; ХВС -35 руб/куб; ГВС- 400 руб/куб,электро- 4,5 руб/квт/с, отопление - 2570 руб/Гкал или 1.2 Гкал/кв.м;газ -$168 за 1тыс.куб. Вот такие понесут собственники второго жилья в собственности.
Новое жильё
Могу только про Девяткино и Мурино сказать. Студия самая дешевая, какую мы там нашли, стоит 1940 т.р. в тридевяткином царстве, но это даже еще не на уровне котлована, это в третьем корпусе первой очереди, даже забора еще нет.
Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.
Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей