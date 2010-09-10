Новое жильё

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Новое жильё

Сообщение Kyper » 11 окт 2011, 18:57

С чего начать покупку нового жилья и на что нужно обратить внимание?
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Adonis
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 16:38
Откуда: Рязань
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Re: Новое жильё

Сообщение Adonis » 02 янв 2012, 16:44

С поиска этого самого нового жилья. И что вы имеете в виду под новым жильем - квартиру новостройку, новый дом?
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Новое жильё

Сообщение nikols » 17 янв 2012, 15:48

Агенства по недвижимости предрекают сброс цен на рынке жилья. Причина: ввод нового закона о налоге на недвижимость и 100% оплата за ЖКУ при наличии нескольких квартир,построенных для последующей продажи,когда идет рост цен. Но рост цен может отставать от роста налогов и тарифов за второе или третье жилье. Ныне почти 30% квартир в новоделе находится в собственности банка или завода стройматериалов. Им придется оплачивать все расходы и налоги на пустующие квартиры. Выброс этого жилья на рынок приведет к сбросу цен. Уже сейчас заволновались такие собственники.
По Москве:
содержание 1 кв.м. жилья при 100%- 23,8 руб; ХВС -35 руб/куб; ГВС- 400 руб/куб,электро- 4,5 руб/квт/с, отопление - 2570 руб/Гкал или 1.2 Гкал/кв.м;газ -$168 за 1тыс.куб. Вот такие понесут собственники второго жилья в собственности.
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BrianNab
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 14:39

Новое жильё

Сообщение BrianNab » 31 июл 2019, 16:45

Могу только про Девяткино и Мурино сказать. Студия самая дешевая, какую мы там нашли, стоит 1940 т.р. в тридевяткином царстве, но это даже еще не на уровне котлована, это в третьем корпусе первой очереди, даже забора еще нет.
Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Новое жильё

Сообщение Avesgamer » 06 окт 2019, 12:14

Доброго дня. Подскажите пожалуйста еще такой момент. Есть письмо Минфина, что супруга может получить вычет, независимо на кого оформлена собственность, при условии что второй супруга не получает вычет. Как это в практике? ИФНС могут отказать? Были ли у вас такие случаи?

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Новое жильё

Сообщение Avesgamer » 25 окт 2019, 12:14

Вертер писала:Не подскажете, Юрий, за последние недели ясности больше не появилось в открытии банками новых счетов для фирм, принадлежащих иностранцам из СНГ? Есть ли банки, более лояльные к таким компаниям? И есть ли разница в отношении и требованиях, если компания принадлежит россиянину или, например, казахстанцу?

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Новое жильё

Сообщение Avesgamer » 29 окт 2019, 08:59

На днях услышала что теперь эти деньги ФНС не перечисляет на счет, а их возвращают в течении нескольких лет путем НЕЗЫМАНИЯ налога НДФЛ на постоянном месте работы, то есть 1-2 года человек получает полную зарплату без уплаты налога пока не погасится сумма возврата от купленной недвижимости? Так ли это?


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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Новое жильё

Сообщение Avesgamer » 14 июн 2020, 14:42

Сдам жильё в частном секторе ,в центре Анапы,на ул.Самбурова,"под ключ".На период с октября по май.10000 руб.ком.услуги.89189670640 Иван


PS не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Новое жильё

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 04:12

Екатерина Белюсова писала: Интересно, что конкретно входит и какого года у Вас дом постойки - новый или старый, требует ли ремонта. А если нужен будет косметический ремонт подъезда, то кто будет его заказывать и оплачивать?
Заранее спасибо, Екатерина.


Чуть не забыл, кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
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