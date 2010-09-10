Новое жильё
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
Новое жильё
С чего начать покупку нового жилья и на что нужно обратить внимание?
- Adonis
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 янв 2012, 16:38
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Новое жильё
С поиска этого самого нового жилья. И что вы имеете в виду под новым жильем - квартиру новостройку, новый дом?
Re: Новое жильё
Агенства по недвижимости предрекают сброс цен на рынке жилья. Причина: ввод нового закона о налоге на недвижимость и 100% оплата за ЖКУ при наличии нескольких квартир,построенных для последующей продажи,когда идет рост цен. Но рост цен может отставать от роста налогов и тарифов за второе или третье жилье. Ныне почти 30% квартир в новоделе находится в собственности банка или завода стройматериалов. Им придется оплачивать все расходы и налоги на пустующие квартиры. Выброс этого жилья на рынок приведет к сбросу цен. Уже сейчас заволновались такие собственники.
По Москве:
содержание 1 кв.м. жилья при 100%- 23,8 руб; ХВС -35 руб/куб; ГВС- 400 руб/куб,электро- 4,5 руб/квт/с, отопление - 2570 руб/Гкал или 1.2 Гкал/кв.м;газ -$168 за 1тыс.куб. Вот такие понесут собственники второго жилья в собственности.
По Москве:
содержание 1 кв.м. жилья при 100%- 23,8 руб; ХВС -35 руб/куб; ГВС- 400 руб/куб,электро- 4,5 руб/квт/с, отопление - 2570 руб/Гкал или 1.2 Гкал/кв.м;газ -$168 за 1тыс.куб. Вот такие понесут собственники второго жилья в собственности.
Новое жильё
Могу только про Девяткино и Мурино сказать. Студия самая дешевая, какую мы там нашли, стоит 1940 т.р. в тридевяткином царстве, но это даже еще не на уровне котлована, это в третьем корпусе первой очереди, даже забора еще нет.
Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.
Почитала на ипотечном калькуляторе, что ваши расходы одинаковые при ставке 11 и сроком кредита на 20 лет при взятии студии за 2 млн съем жилья и взятии квартиры однухи за 3 млн так что второй вариант явно выгоднее. Так что лучше уж стройку, как мне кажется, не рассматривать. Тем более если затянут со сдачей, для вас каждый месяц задержки - лишние траты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
Доброго дня. Подскажите пожалуйста еще такой момент. Есть письмо Минфина, что супруга может получить вычет, независимо на кого оформлена собственность, при условии что второй супруга не получает вычет. Как это в практике? ИФНС могут отказать? Были ли у вас такие случаи?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
Вертер писала:Не подскажете, Юрий, за последние недели ясности больше не появилось в открытии банками новых счетов для фирм, принадлежащих иностранцам из СНГ? Есть ли банки, более лояльные к таким компаниям? И есть ли разница в отношении и требованиях, если компания принадлежит россиянину или, например, казахстанцу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
На днях услышала что теперь эти деньги ФНС не перечисляет на счет, а их возвращают в течении нескольких лет путем НЕЗЫМАНИЯ налога НДФЛ на постоянном месте работы, то есть 1-2 года человек получает полную зарплату без уплаты налога пока не погасится сумма возврата от купленной недвижимости? Так ли это?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
Сдам жильё в частном секторе ,в центре Анапы,на ул.Самбурова,"под ключ".На период с октября по май.10000 руб.ком.услуги.89189670640 Иван
PS не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
PS не так давно спрашивали про ремонт частотных приводов, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
Екатерина Белюсова писала: Интересно, что конкретно входит и какого года у Вас дом постойки - новый или старый, требует ли ремонта. А если нужен будет косметический ремонт подъезда, то кто будет его заказывать и оплачивать?
Заранее спасибо, Екатерина.
Чуть не забыл, кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
Заранее спасибо, Екатерина.
Чуть не забыл, кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Новое жильё
Спасибо, Базилио, за ответ - получается очень интересно. А вопросы эти связаны с тем, как мы платим коммуналку в России - я думала, Вы знаете - живешь-не живешь - плати, за отопление мы тоже ведь в России платим в течение всего года, хотя включают его только на холодные месяцы, а замена лампочек входит в коммунальные услуги по российскому законодательству, но мы и платим деньги, и меняем эти лампочки за свой счет, то есть платим дважды - потому и спросила. А 7-9 лев за кв.м?
P.S. недавно спрашивали про ремонт преобразователей частоты, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
P.S. недавно спрашивали про ремонт преобразователей частоты, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
10 сообщений • Страница 1 из 1
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