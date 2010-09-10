Освещение дорог: старое&новое
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Re: Освещение дорог: старое&новое
Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки
Re: Освещение дорог: старое&новое
Bazooka писал(а):Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки
Если я не ошибаюсь, то светодиоды там используются в габаритах и стопах, но не в головном свете. То есть в тех местах где не требуется яркое освещение большой площади, а как раз только небольшого пятна. А в головном свете в основном ставят ксенон.
Добавочка.
http://www.otzyvnoy.ru/opinions/auto/to ... ius/1758/1
Ближний светодиодный, и при этом яркий, но с четкой границей. О чем собственно тут и говорилось.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Освещение дорог: старое&новое
Bazooka
Вот параметры светодиода6
Напряжение 3-5 В
Рабочий ток - 20 мА. Потребляемая мощность IxU или 0,02х3=0,06 вт,мах 0,1 вт
Вот параметры светодиода6
Напряжение 3-5 В
Рабочий ток - 20 мА. Потребляемая мощность IxU или 0,02х3=0,06 вт,мах 0,1 вт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 окт 2011, 11:12
Re: Освещение дорог: старое&новое
Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.
Re: Освещение дорог: старое&новое
enemy soldiers писал(а):Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.
Ну это уже скорее вопрос религии. По мне любой головной свет должен быть достаточно ярким на максимально возможной поверхности. Тем более что с ближним приходится сейчас ездить намного чаще чем с дальним.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Освещение дорог: старое&новое
Новый Mercedes CLS - полностью светодиодная головная фара, правда стоит неприлично дорого.
- Вложения
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- mercedes-benz_2012_cls-class_1280x960_11.jpg (71.53 КБ) 3484 просмотра
Последний раз редактировалось Nick 18 окт 2011, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Освещение дорог: старое&новое
Bazooka писал(а):Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки
Они однозначно выгоднее ламп накаливания. Но! речь шла об уличном освещении — и вот там светодиодные лампы могут максимум пойти только на замену старых ДРЛ'ок да и то с некоторыми оговорками. По сравнению с современными газоразрядными металло-галоидными, натриевыми, ксеноновыми лампами высокого и с/высокого давления замена их на светодиодные блоки (блок питания + блок управления + светодиодная сборка, все в исполнении «5-й приемки» ) эквивавалентная в плане качества освещения замена получается даже не золотой — платиново-брильянтовой, причем по потребляемой мощности при той же светоотдаче светодиоды соответсвуют старым лампам ДРЛ, которые сейчас используются для освещения второстепенных дорог, переулков и дворов. По крайней мере, на данный момент, эквивадентная замена уличного освещения (возвращаемся к началу топика) лампами ДНат и ДРИ (металлогалоидными) при существующих ценах выходит в настолько большую копеечку, что вряд ли имеет смысл, т.к. к моменту выхода на безубыточность (3*3 года = 9 лет при замене ДНат — под вопросом, т.к. потреблять они будут почти втрое больше (!) энергии, чем замененная ими ДНат ) светильники и диоды просто устареют морально.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 окт 2011, 11:12
Re: Освещение дорог: старое&новое
pas2005 писал(а):enemy soldiers писал(а):Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.
Ну это уже скорее вопрос религии. По мне любой головной свет должен быть достаточно ярким на максимально возможной поверхности. Тем более что с ближним приходится сейчас ездить намного чаще чем с дальним.
Ближний должен быть с чёткой границей, а рассеивающий идёт на дальний.
Re: Освещение дорог: старое&новое
На освещение северной окружной аукцион проводился в конце 10 года. Общая стоимость проекта – 1 0 010 000 руб. Работы предусматривали установку 101 опоры, монтаж подстанций и другой сопутствующей дребедени. Светильники к сожалению обычные, с натриевыми лампочками.
Все казалось бы замечательно, только вот срок выполнения работ 14 дней был, и по самым скромным подсчетам, северная окружная должна была освещать путь Рязанцев с начала 2011 г.
Заказчик - Администрация города Рязани.
Аукцион по номиналу забрало ДОАО «Рязанская МК № 25».
Я, конечно, может быть не замечал, но окружная не освещается или я просто не попадал в такие моменты…
Все казалось бы замечательно, только вот срок выполнения работ 14 дней был, и по самым скромным подсчетам, северная окружная должна была освещать путь Рязанцев с начала 2011 г.
Заказчик - Администрация города Рязани.
Аукцион по номиналу забрало ДОАО «Рязанская МК № 25».
Я, конечно, может быть не замечал, но окружная не освещается или я просто не попадал в такие моменты…
Re: Освещение дорог: старое&новое
vitalec писал(а):Я, конечно, может быть не замечал, но окружная не освещается или я просто не попадал в такие моменты…
Северная окружная освещается. Южная пока нет.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Освещение дорог: старое&новое
а почему бы не заменить старые ДРЛ на ДНаТ -дешево, надежно и сердито.
дешевле чем замена на светодиоды примерно в 10 раз,
светить будет ярче ,чем светодиоды примерно в 1.5...2 раза,
а срок службы для светодиодов-вещь пока гипотетическая- 100000часов это 11.5 лет НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ,
НИ ОДИН СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТАКОГО СРОКА ЕЩЕ НЕ ПРОРАБОТАЛ.
единственный недостаток - спектр у ДНаТ вообще никакой,но для автодорог это совершенно не важно.
дешевле чем замена на светодиоды примерно в 10 раз,
светить будет ярче ,чем светодиоды примерно в 1.5...2 раза,
а срок службы для светодиодов-вещь пока гипотетическая- 100000часов это 11.5 лет НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ,
НИ ОДИН СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТАКОГО СРОКА ЕЩЕ НЕ ПРОРАБОТАЛ.
единственный недостаток - спектр у ДНаТ вообще никакой,но для автодорог это совершенно не важно.
Re: Освещение дорог: старое&новое
Я тоже согласен, что светодиодное лучше освещает,вот тут кстати говоря, очень широкий ассортимент светодиодных светильников разного назначения.
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