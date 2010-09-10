Освещение дорог: старое&новое

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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение Bazooka » 18 окт 2011, 11:10

Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки :)
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение pas2005 » 18 окт 2011, 11:49

Bazooka писал(а):Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки :)

Если я не ошибаюсь, то светодиоды там используются в габаритах и стопах, но не в головном свете. То есть в тех местах где не требуется яркое освещение большой площади, а как раз только небольшого пятна. А в головном свете в основном ставят ксенон.
Добавочка.
http://www.otzyvnoy.ru/opinions/auto/to ... ius/1758/1
Ближний светодиодный, и при этом яркий, но с четкой границей. О чем собственно тут и говорилось.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение nikols » 18 окт 2011, 12:05

Bazooka
Вот параметры светодиода6
Напряжение 3-5 В
Рабочий ток - 20 мА. Потребляемая мощность IxU или 0,02х3=0,06 вт,мах 0,1 вт
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enemy soldiers
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 11:12

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение enemy soldiers » 18 окт 2011, 12:08

Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение pas2005 » 18 окт 2011, 12:12

enemy soldiers писал(а):Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.

Ну это уже скорее вопрос религии. По мне любой головной свет должен быть достаточно ярким на максимально возможной поверхности. Тем более что с ближним приходится сейчас ездить намного чаще чем с дальним.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение Nick » 18 окт 2011, 15:34

Новый Mercedes CLS - полностью светодиодная головная фара, правда стоит неприлично дорого.
Вложения
mercedes-benz_2012_cls-class_1280x960_11.jpg
mercedes-benz_2012_cls-class_1280x960_11.jpg (71.53 КБ) 3484 просмотра
Последний раз редактировалось Nick 18 окт 2011, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2475
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение Walker » 18 окт 2011, 15:36

Bazooka писал(а):Меня вот что смущает - получается с точки зрения потребелния энергии светодиодные лампы нисколько не выгоднее? Но мне все же кажется что это нетак, т.к. в последнее время очень уж часто стали их применять... Например фары в гибридах Toyota Prius. Трудно заподозрить японцев в популизме - наверняка все просчитали чертяки :)

Они однозначно выгоднее ламп накаливания. Но! речь шла об уличном освещении — и вот там светодиодные лампы могут максимум пойти только на замену старых ДРЛ'ок да и то с некоторыми оговорками. По сравнению с современными газоразрядными металло-галоидными, натриевыми, ксеноновыми лампами высокого и с/высокого давления замена их на светодиодные блоки (блок питания + блок управления + светодиодная сборка, все в исполнении «5-й приемки» ) эквивавалентная в плане качества освещения замена получается даже не золотой — платиново-брильянтовой, причем по потребляемой мощности при той же светоотдаче светодиоды соответсвуют старым лампам ДРЛ, которые сейчас используются для освещения второстепенных дорог, переулков и дворов. По крайней мере, на данный момент, эквивадентная замена уличного освещения (возвращаемся к началу топика) лампами ДНат и ДРИ (металлогалоидными) при существующих ценах выходит в настолько большую копеечку, что вряд ли имеет смысл, т.к. к моменту выхода на безубыточность (3*3 года = 9 лет при замене ДНат — под вопросом, т.к. потреблять они будут почти втрое больше (!) энергии, чем замененная ими ДНат ) светильники и диоды просто устареют морально.
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enemy soldiers
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 11:12

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение enemy soldiers » 19 окт 2011, 09:37

pas2005 писал(а):
enemy soldiers писал(а):Я думаю, что наоборот свет ближних вар должен быть сконцентрированным в пятне.

Ну это уже скорее вопрос религии. По мне любой головной свет должен быть достаточно ярким на максимально возможной поверхности. Тем более что с ближним приходится сейчас ездить намного чаще чем с дальним.

Ближний должен быть с чёткой границей, а рассеивающий идёт на дальний.
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vitalec
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:46

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение vitalec » 19 окт 2011, 11:00

На освещение северной окружной аукцион проводился в конце 10 года. Общая стоимость проекта – 1 0 010 000 руб. Работы предусматривали установку 101 опоры, монтаж подстанций и другой сопутствующей дребедени. Светильники к сожалению обычные, с натриевыми лампочками.
Все казалось бы замечательно, только вот срок выполнения работ 14 дней был, и по самым скромным подсчетам, северная окружная должна была освещать путь Рязанцев с начала 2011 г.
Заказчик - Администрация города Рязани.
Аукцион по номиналу забрало ДОАО «Рязанская МК № 25».
Я, конечно, может быть не замечал, но окружная не освещается или я просто не попадал в такие моменты…
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение pas2005 » 19 окт 2011, 11:26

vitalec писал(а):Я, конечно, может быть не замечал, но окружная не освещается или я просто не попадал в такие моменты…

Северная окружная освещается. Южная пока нет.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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andrej_i
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 18:11

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение andrej_i » 24 окт 2011, 17:06

а почему бы не заменить старые ДРЛ на ДНаТ -дешево, надежно и сердито.
дешевле чем замена на светодиоды примерно в 10 раз,
светить будет ярче ,чем светодиоды примерно в 1.5...2 раза,
а срок службы для светодиодов-вещь пока гипотетическая- 100000часов это 11.5 лет НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ,
НИ ОДИН СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТАКОГО СРОКА ЕЩЕ НЕ ПРОРАБОТАЛ.
единственный недостаток - спектр у ДНаТ вообще никакой,но для автодорог это совершенно не важно.
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Освещение дорог: старое&новое

Сообщение vikont » Вчера, 21:14

Я тоже согласен, что светодиодное лучше освещает,вот тут  кстати говоря, очень широкий ассортимент светодиодных светильников разного назначения.
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